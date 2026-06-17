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Detienen a una estrella de Costa de Marfil por una supuesta tarjeta amarilla intencionada en un partido de la Ligue 1, mientras que la estrella del Niza sigue jugando en el Mundial
Investigación sobre el amaño de partidos en la Ligue 1
Según The Athletic, Wahi, de 23 años, ha sido detenido por presuntamente amañar un partido de la Ligue 1 entre el Niza y el Metz el 17 de mayo.
La investigación se abrió tras detectar la LFP patrones de apuestas sospechosos vinculados a la tarjeta amarilla que Wahi recibió en el minuto 35 de ese partido, su quinta de la temporada, lo que le supuso una suspensión para la ida del playoff de descenso del Niza. Tras anotar dos goles en la vuelta del 29 de mayo, el jugador fue detenido por la policía anticorrupción francesa. La investigación busca confirmar si provocó intencionalmente esa tarjeta.
- AFP
Detención policial e interrogatorio
Wahi fue detenido el 29 de mayo, menos de quince días antes del torneo. Tras ser interrogado por la policía francesa, el delantero del Niza quedó en libertad mientras la investigación continuaba. Esto le permitió incorporarse a la selección de Costa de Marfil antes de sus partidos de la fase de grupos.
Tras confirmar los hechos, un portavoz de la Fiscalía de Marsella emitió un comunicado: «Podemos confirmar que un futbolista de 23 años, que juega en la Ligue 1 francesa, fue detenido el 29 de mayo en el marco de una investigación sobre presuntas acusaciones de fraude organizado, corrupción deportiva, tráfico de bienes del delito y blanqueo de capitales».
Procedimientos judiciales en curso
Aunque el jugador ha vuelto al terreno de juego, el proceso judicial en Francia continúa. La fiscalía aclaró que fue liberado tras ser interrogado, pero sigue siendo persona de interés. Además, precisó que no pertenece a la selección francesa, pese a residir y jugar profesionalmente en el país, pues el delantero no cambió su afiliación de Francia a la selección de África Occidental hasta marzo.
«Fue puesto en libertad tras ser interrogado bajo custodia policial. La investigación sigue en curso. El futbolista no forma parte de la selección francesa que participa en el Mundial», añadió el portavoz.
- AFP
Repercusiones en la campaña para el Mundial
La participación de Costa de Marfil en el torneo no se ve afectada por esta noticia. Wahi fue titular en la victoria por 1-0 sobre Ecuador el domingo y no mostró signos de la presión legal que crece en Europa. Jugó 55 minutos, estrelló un balón en el larguero antes de ser sustituido. El fútbol espera más aclaraciones, pues Costa de Marfil enfrentará a Alemania el sábado y a Curazao el jueves en su último partido del Grupo E.