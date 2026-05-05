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Detienen a un hombre por presuntos insultos racistas, mientras el Manchester City condena los ataques contra Antoine Semenyo y Marc Guehi durante el empate contra el Everton
La policía intervino tras un incidente en el estadio.
Según el Manchester City y la Policía de Merseyside, un hombre de 71 años de Nottinghamshire fue detenido por presuntamente insultar racialmente a Semenyo en el estadio Hill Dickinson durante el partido del lunes. Quedó en libertad bajo fianza con la prohibición de acercarse a menos de una milla de cualquier estadio designado durante cuatro horas antes y después de los partidos. El Manchester City celebró la rápida actuación del Everton y la policía para identificar al responsable.
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Defender, blanco de ataques en Internet
Los insultos, que siguieron al partido, alcanzaron a Guehi fuera del estadio. El defensa, autor de un error que permitió al Everton marcar en la segunda parte, recibió duras críticas en las redes. El club, consternado, emitió un comunicado: «Nos decepciona saber que Marc Guéhi sufrió anoche publicaciones racistas en las redes». Estos hechos ensombrecieron un partido loco que acabó 3-3.
El club promete todo su apoyo a las estrellas
Tras esos incidentes aislados, el City reiteró su política de tolerancia cero ante cualquier forma de prejuicio. El campeón dejó claro que ese comportamiento no tiene cabida en el fútbol ni en la sociedad. El comunicado oficial señaló: «El Manchester City condena enérgicamente los insultos racistas dirigidos a Antoine Semenyo durante el partido de ayer».
El club se comprometió a brindarles apoyo integral y afirmó: «Seguiremos ofreciendo todo nuestro respaldo a Antoine y Marc, y nunca aceptaremos ningún tipo de discriminación en nuestro deporte».
- AFP
¿Qué nos depara la lucha por el título?
El City, a cinco puntos del Arsenal pero con un partido más por jugar, recibe el sábado al Brentford y aún confía en retener el título. Paralelamente, avanzan las investigaciones para identificar a los trolls que acosan a Guehi.