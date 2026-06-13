Detienen a dos sospechosos tras el robo de las botas de Harry Kane y Jude Bellingham de la selección inglesa antes del Mundial

A pocos días del debut de Inglaterra en el Mundial, los Tres Leones comparten el Grupo L con Croacia, Ghana y Panamá, y abrirán el torneo contra los croatas el 17 de junio. La preocupación ahora es reemplazar a tiempo los artículos extraviados: aunque los patrocinadores de la equipación tienen planes de contingencia, las personalizaciones de jugadores como Kane y Bellingham complican encontrar sustitutos inmediatos.

Esta crisis se suma a visados denegados —como los del árbitro somalí Omar Artan, impedido de entrar a EE. UU., y del jugador Thomas Partey, con dificultades para ingresar a Canadá— y a graves alertas de seguridad y medioambiente. Un reciente tiroteo en Kansas City, cerca del hotel de Argentina, ha incrementado la preocupación por la seguridad, mientras que algunos equipos afrontan riesgos ambientales: el mapa del campo de entrenamiento de Suiza en San Diego advertía de una «zona de serpientes de cascabel» contigua y Portugal tuvo que lidiar con informes de tres grandes caimanes cerca de su base en Florida.