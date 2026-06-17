Detención antes del Mundial y grave sospecha: el fichaje fallido del Eintracht de Fráncfort podría ser sancionado con una larga suspensión

The Athletic cita «fuentes familiarizadas con los hechos» que confirman la investigación contra Wahi. Se indaga si el jugador recibió intencionadamente una tarjeta amarilla el 17 de mayo en el partido del OGC Niza contra el FC Metz.

La Fiscalía de Marsella confirmó la detención temporal de un jugador de 23 años de la Ligue 1, sin mencionar su nombre. La investigación se centra en los delitos de estafa, corrupción deportiva, receptación y blanqueo de capitales. Tras ser interrogado, el jugador quedó en libertad mientras la pesquisa sigue abierta. No está convocado para el Mundial.

Durante ese encuentro, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) detectó movimientos sospechosos en las apuestas, incluido un elevado número de pronósticos sobre la posible tarjeta a Wahi. Por ahora no hay acusaciones formales y la investigación continúa. Además, The Athletic menciona que otro futbolista que sí estará en el Mundial también es investigado por posibles amaños.