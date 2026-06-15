Tras la decepcionante eliminación en la fase de grupos de Catar 2022, la afición coincidía en que Uruguay necesitaba renovar la plantilla. Sin embargo, la rapidez con que Bielsa quiso prescindir de referentes como Edinson Cavani y Luis Suárez generó un intenso debate nacional.
Sin embargo, a finales de 2023 Bielsa silenció críticas tras dos victorias en la eliminatoria mundialista ante Brasil y Argentina. El 2-0 en Buenos Aires fue tan impresionante como histórico.
Uruguay no ganaba en casa de su rival desde 1937, y Argentina había perdido solo uno de sus 51 partidos anteriores en todas las competiciones. Como admitió Lionel Messi, los campeones del mundo y de Sudamérica no pudieron con la presión y la velocidad de transición de los charrúas.
«Se nota la mano de Bielsa en la forma de jugar de Uruguay», admitió el mejor jugador de todos los tiempos. «En todas las selecciones o clubes, incluida Argentina, su estilo es muy reconocible. Y tiene una buena generación de jugadores [en Uruguay]».
La sensación de que Bielsa construía algo especial se reforzó con el tercer puesto en la Copa América del verano siguiente; sin embargo, justo después de ese torneo en Estados Unidos todo comenzó a desmoronarse.