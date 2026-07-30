Ancelotti surgió como el principal objetivo de la FIGC tras otra reestructuración de alto nivel dentro de la selección nacional. Sin embargo, el exentrenador del Real Madrid rechazó la oportunidad de dirigir a su país, y optó en su lugar por seguir al frente de Brasil.

El director técnico de Italia, Paolo Maldini, confirmó recientemente que Ancelotti y Pep Guardiola eran las principales opciones de la FIGC para la vacante. Finalmente, las negociaciones para nombrar al seleccionador acabaron en caos, lo que provocó la dimisión de Maldini antes de que Claudio Ranieri fuera nombrado director técnico y Roberto Mancini designado seleccionador.