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Yosua Arya

Traducido por

Desvelado: por qué Carlo Ancelotti dijo no a Italia para seguir en Brasil

C. Ancelotti
Italia
Brazil
World Cup

Carlo Ancelotti ha revelado por qué rechazó una propuesta para dirigir a la selección italiana, y optó en su lugar por seguir con Brasil. El técnico de 67 años reafirmó su compromiso con el proyecto de Brasil tras una turbulenta búsqueda de entrenador por parte de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).

  • Ancelotti rechaza el acercamiento de Italia

    Ancelotti surgió como el principal objetivo de la FIGC tras otra reestructuración de alto nivel dentro de la selección nacional. Sin embargo, el exentrenador del Real Madrid rechazó la oportunidad de dirigir a su país, y optó en su lugar por seguir al frente de Brasil.

    El director técnico de Italia, Paolo Maldini, confirmó recientemente que Ancelotti y Pep Guardiola eran las principales opciones de la FIGC para la vacante. Finalmente, las negociaciones para nombrar al seleccionador acabaron en caos, lo que provocó la dimisión de Maldini antes de que Claudio Ranieri fuera nombrado director técnico y Roberto Mancini designado seleccionador.

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    Lealtad al proyecto de Brasil

    Tras comenzar su carrera como entrenador como asistente de Italia a las órdenes de Arrigo Sacchi entre 1992 y 1995, hacerse cargo de la selección italiana habría supuesto para Ancelotti un emotivo regreso al punto de partida. Sin embargo, el legendario técnico insistió en que su lealtad está por completo con la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

    En declaraciones a ESPN, Pedro Ivo Almeida, Ancelotti aclaró su postura: "No es un problema contractual; esa no es la razón. Es porque tengo un compromiso con la CBF y con este país, porque este país me ha acogido muy calurosamente durante este primer año. Quiero quedarme aquí".

  • Gratitud a la Federación Italiana

    Aunque Ancelotti rechazó cortésmente la oferta, se aseguró de expresar su gratitud a la FIGC por su interés. Subrayó que seguir en Sudamérica era la única decisión correcta dado el apoyo que ha recibido desde que asumió el mando de Brasil.

    "Y di las gracias a la Federación Italiana, por supuesto, pero quiero quedarme aquí porque creo que es lo correcto y lo justo permanecer en un país que me ha acogido con tanto cariño, en una institución que me ha dado la oportunidad de trabajar", añadió.

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    Futuro a largo plazo asegurado hasta 2030

    La decisión de Ancelotti le mantiene firmemente asentado en Sudamérica a largo plazo. El técnico italiano firmó una ampliación de contrato con la CBF antes del Mundial de 2026, lo que le vincula a la selección de Brasil hasta junio de 2030.

    Este compromiso a largo plazo garantiza que Ancelotti dirigirá la transición de Brasil hacia la era posterior a Neymar. Su principal objetivo pasa ahora por guiar a Brasil en los próximos clasificatorios de la CONMEBOL para el Mundial, la Copa América de 2028 y la preparación de cara al Mundial de 2030.