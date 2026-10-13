El Bournemouth está ahora abierto a la posibilidad de vender al centrocampista inglés Scott durante el mercado de fichajes de enero, siempre que los posibles compradores cumplan determinadas condiciones. El jugador de 23 años ha expresado abiertamente su deseo de afrontar un nuevo reto fuera del Vitality Stadium, tras haber rechazado, según se informa, dos lucrativas ofertas de renovación hacia el final de la temporada anterior.

Aunque el club mantuvo inicialmente una postura firme de «no está en venta» durante todo el verano y el reciente parón de selecciones, una última ronda de conversaciones entre la directiva y los representantes del jugador ha propiciado un cambio de postura significativo.

Según la BBC, altos cargos del club han indicado que el Bournemouth estaría dispuesto a autorizar la salida de Scott si recibe una oferta cercana a los 100 millones de libras.



