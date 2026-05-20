Las reformas no se limitan a la Liga de Naciones. Antes, las eliminatorias europeas para grandes torneos como el Mundial se basaban en grupos de cinco o seis selecciones que jugaban entre sí, ida y vuelta, sumando ocho o diez partidos. Ahora habrá dos niveles: una liga con las 36 mejores selecciones y otra con los 18 o 19 restantes. La liga superior tendrá tres grupos de 12 equipos. Cada selección jugará seis partidos contra seis rivales distintos, enfrentándose a dos equipos de cada uno de los tres bombos. Esto supone un cambio radical respecto a las actuales fases de grupos, que resultan repetitivas.