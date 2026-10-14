Saliba no aparecía en la foto oficial de la plantilla del primer equipo del Arsenal para la temporada 2026-27, publicada por el club en las redes sociales. Mikel Arteta posó junto a sus jugadores detrás de los trofeos de la Premier League y la Community Shield en el centro de entrenamiento de London Colney.

Los aficionados más observadores no tardaron en darse cuenta de que el internacional francés no estaba en la foto anual. Su ausencia provocó de inmediato una oleada de preocupación entre los seguidores en las redes sociales, dados sus persistentes problemas físicos. Saliba está apartado de los terrenos de juego desde julio por un problema de espalda. Sufrió ese duro contratiempo y tuvo que retirarse del campo durante la derrota de su selección ante España en las semifinales del Mundial.