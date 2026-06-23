Los Blues no dejarán ir a uno de sus activos más valiosos por poco dinero, pese al interés del jugador en fichar por un equipo de la capital española.

Tras su fichaje récord, el Chelsea solo le dejará marchar este verano por una cifra importante.

Según The Athletic, el Chelsea solo lo venderá si algún club paga los 120 millones de libras (158 millones de dólares) que pide. Esa cifra refleja su importancia y su contrato hasta 2032.

Una cifra astronómica, pero que marca un referente claro para el Real Madrid si quiere presentar una oferta formal.



