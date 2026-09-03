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«Destrozado» | Ian Wright asegura que Mikel Arteta NO estaría contento con el fichaje veraniego del Arsenal tras no lograr incorporar a la estrella del Chelsea
Quedarse sin poder de fuego de élite
El Arsenal disfrutó de un productivo mercado de verano, incorporando a Bruno Guimaraes, Ezri Konsa y Christos Tzolis para reforzar su plantilla. Sin embargo, al club le costó fichar al delantero de élite que deseaba Arteta. Sus carencias en ataque quedaron al descubierto durante la derrota en la final de la Champions League de mayo ante el Paris Saint-Germain, lo que llevó a buscar a un jugador diferencial.
A pesar de sus amplios esfuerzos, el Arsenal se topó repetidamente con negativas en el mercado. Vinicius Jr, del Real Madrid, rechazó un traspaso y prefirió firmar un nuevo contrato en España, mientras que Julián Alvarez esperó al Barcelona pese a las persistentes negociaciones del Arsenal con el Atlético de Madrid.
La oportunidad perdida más dolorosa, sin embargo, fue Morgan Rogers. Identificado inicialmente como un objetivo prioritario, el jugador de 24 años se le escapó al Arsenal. Tras la eliminación de Inglaterra en el Mundial, el Chelsea se entrometió en la operación y cerró el fichaje del atacante por unos descomunales 117 millones de libras.
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Wright expresa su preocupación por el mercado de fichajes
En el podcast Stick to Football, Wright expresó su disgusto por el fracaso del Arsenal a la hora de asegurar un atacante de primer nivel. Sugirió que Arteta compartirá su frustración, especialmente después de haber identificado claramente la necesidad de refuerzos tras su desengaño europeo ante el PSG.
«No ha sido un mercado desastroso, pero si yo fuera Mikel no estaría contento con cómo ha ido este mercado simplemente porque hemos pasado otro mercado más en el que no hemos conseguido a ese delantero», dijo Wright. «Mikel ha hablado de fichar jugadores que nos lleven a ese nivel, volvió a hacerlo después de París, cuando no teníamos a ese jugador para romperles. Ese es el jugador que Mikel quería. Persiguieron a Vini hasta el fin del mundo y dejaron a Morgan Rogers colgando».
El exdelantero del Arsenal también teorizó que la persecución tan pública del Arsenal por Vinicius Jr pudo haber alejado a Rogers. Cree que el fichaje del Chelsea habría ido encantado al Emirates Stadium si el club le hubiera dado prioridad.
«Ha pasado algo con el Arsenal por la manera en que fueron a por Vini», añadió Wright. «Si eres jugador y ves que un equipo va a por él, piensas: “¿No se suponía que estaban interesados en mí?”. El Chelsea pensó: bueno, si vosotros no vais a pagarlo, lo pagaremos nosotros. Estoy destrozado, me habría encantado que viniera».
El coste de no lograr fichar a un jugador diferencial
Mientras su compañero de tertulia Gary Neville sostenía que el Arsenal ya tiene suficiente pegada, Wright seguía convencido de que Rogers era exactamente el perfil de jugador que Arteta deseaba. Incluso con el regreso de Bukayo Saka, Martin Odegaard y Kai Havertz, la falta de acierto de cara a puerta podría salir cara.
"Creo que sí necesitábamos a Rogers", continuó Wright. "Dices que tenemos ese tipo de jugadores, pero eso es lo que quería Mikel. Es una posición en la que necesitamos a ese jugador. Es con el que nos vincularon hace tiempo y le habría encantado venir, lo puedo sentir".
La incapacidad del Arsenal para cerrar los fichajes de Rogers, Alvarez o Vinicius Jr le deja muy dependiente de su actual línea ofensiva. Ahora, la presión recaerá sobre Arteta para sacar todavía más de una plantilla que ya ha logrado éxitos a nivel nacional.
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Se avecina un derbi londinense muy esperado
A pesar de los contratiempos en el mercado de fichajes, el Arsenal ha arrancado su nueva campaña doméstica de forma impecable. El equipo de Arteta ha logrado dos victorias consecutivas en sus dos primeros partidos sin encajar ni un solo gol.
La verdadera prueba de la profundidad de su plantilla y de sus opciones en ataque llegará en breve, ya que Arsenal y Chelsea se enfrentarán este domingo. El derbi londinense de alto voltaje permitirá al Arsenal ver de primera mano al delantero de 117 millones de libras que dejó escapar al principio de este mercado.
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