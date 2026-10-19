Eze vivió una tarde decepcionante tras ser sustituido al descanso en la victoria a domicilio del Arsenal ante el Forest. El centrocampista disputó en el City Ground su primer partido como titular de la temporada en la Premier League.

Sin embargo, el entrenador Arteta decidió sustituir al fichaje de 60 millones de libras en el descanso. Su sustituto, Noni Madueke, tuvo un impacto inmediato y marcó en el minuto 80 el gol de la victoria, que aseguró los tres puntos.

Wright, leyenda del Arsenal, cree que la sustitución al descanso afectará mucho al exmediapunta del Crystal Palace. Wright expresó su preocupación por que el internacional con Inglaterra tenga ahora dificultades para hacerse con un puesto fijo en el once titular de Arteta durante el resto de la temporada.