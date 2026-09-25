¿Destituido? ¡Ni hablar! Montella revela por qué los dirigentes turcos le respaldaron pese al fracaso en el Mundial americano

Según La Gazzetta dello Sport, el seleccionador de Turquía, Vincenzo Montella, admitió que la Federación Turca de Fútbol tenía motivos justificados para sustituirle tras una decepcionante campaña en el Mundial de 2026 en Norteamérica. En declaraciones previas al debut de Turquía en la Liga A de la Nations League, el técnico, de 52 años, reflexionó sobre la eliminación prematura del equipo pese a las altas expectativas previas al torneo.

Sin embargo, Montella destacó que los dirigentes de la federación optaron por valorar sus logros en un sentido más amplio, en lugar de centrarse únicamente en dos malos resultados.

Bajo su dirección, Turquía alcanzó los cuartos de final de la Eurocopa 2024 y logró un histórico ascenso a la Liga A.