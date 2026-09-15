Tavares llegó inicialmente al Arsenal procedente del Benfica en 2021 en medio de grandes expectativas, pero le costó hacerse con un puesto fijo a las órdenes de Mikel Arteta. Después llegaron varias cesiones, que llevaron al lateral portugués al Marsella, al Nottingham Forest y, finalmente, al Lazio.

Tras una primera cesión al Stadio Olimpico, el conjunto italiano hizo permanente su fichaje el año pasado. Después de una complicada campaña anterior en la que Maurizio Sarri dejó el cargo de mutuo acuerdo, el nombramiento de Gattuso ha dado una nueva vida a la plantilla.

El Lazio ha firmado un inicio invicto en la actual temporada de la Serie A, con tres victorias y un empate para tomar pronto el control de la carrera por el título. Tavares ha sido clave en este resurgir, al haber sido titular en todos esos partidos salvo uno y consolidarse como una pieza vital en el sistema táctico de Gattuso.



