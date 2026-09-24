«¡Después de esta temporada, sí!»: Thomas Tuchel respalda a Harry Kane para ganar el Balón de Oro y liderar a Inglaterra en el Mundial de 2030

Kane atraviesa actualmente el mejor momento de forma de su carrera, después de haber cerrado recientemente una fascinante campaña 2025-26 en la que firmó la asombrosa cifra de 73 goles con su club y su selección. El delantero del Bayern de Múnich completó su histórico registro goleador con un triplete nacional, al conquistar la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania.

Más allá de sus éxitos nacionales en Alemania, Kane desempeñó un papel clave en el reciente recorrido de Inglaterra en el Mundial. Aunque Inglaterra sufrió el dolor de caer en semifinales a manos de Argentina, se rehízo para asegurarse la medalla de bronce, lo que supuso la mejor clasificación de la historia del país en un Mundial disputado fuera de casa. Estos logros colectivos e individuales han situado a Kane como el gran favorito para el premio individual más prestigioso del fútbol, y muchos esperan que por fin ponga fin a la larga espera de Inglaterra por un ganador del Balón de Oro.