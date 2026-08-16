La alineación anunciada por el club invitaba a pensar en un escenario completamente distinto, pues sobre el papel se suponía que Raphinha ocuparía la banda izquierda y Adeyemi la derecha, mientras que Gordon podría aparecer como delantero puro.

Pero Flick tenía otros planes. El técnico alemán colocó a Raphinha en el interior y cedió la banda izquierda al recién llegado, su posición natural tanto en el Newcastle como en la selección de Inglaterra, desde la cual puede aprovechar una de sus mayores virtudes: la capacidad de recibir el balón en posición abierta, encarar al defensa y luego arrancar hacia dentro.

Y Gordon no tardó en demostrarlo. En el minuto tres protagonizó su primer movimiento peligroso, cuando recibió el balón por la banda izquierda, encaró a su defensor y llegó hasta la línea de fondo antes de enviar un pase atrás que quedó a apenas unos centímetros de encontrar a Raphinha o a Eric García.

La jugada se repitió durante la primera parte del encuentro, y el jugador inglés apareció constantemente por la banda izquierda, pero no se limitó a mantenerse pegado a la línea, sino que recibía el balón en posición abierta y luego arrancaba hacia dentro, buscando el espacio entre el lateral y el centrocampista interior, lo que obligaba a la defensa a tomar decisiones.

Y en el minuto diez lo repitió de nuevo, otro arranque, esta vez con un regate hacia dentro que derribó a Sinaya, uno de los jugadores que más sufrió ante la insistencia del extremo inglés.

Gordon culminó la jugada con un disparo que pasó por encima del larguero, y poco después reapareció y envió un centro buscando a Fermín, pero su pase se quedó corto.

El Barcelona, durante ese período, se apoyaba claramente en su nuevo extremo, y no era casualidad. Gordon fue una de las principales fuentes de peligro ofensivo, y cada vez que recibía el balón daba la sensación de que podía pasar algo.