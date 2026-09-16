¡Desplome en Old Trafford! Michael Carrick, en el punto de mira después de que el Manchester United dejara escapar una ventaja de dos goles en una humillante eliminación de la Carabao Cup

El United ha quedado eliminado de la Carabao Cup tras una sorprendente derrota por 3-2 ante el Brighton en la tercera ronda en Old Trafford. El equipo de Carrick sufrió un desplome asombroso y perdió el partido pese a contar con una cómoda ventaja inicial en casa.

El Manchester United salió lanzado, aunque el entrenador introdujo varios cambios en el once inicial. Rápidamente se puso 2-0 en los diez primeros minutos del encuentro. Shea Lacey marcó el primer gol en el minuto ocho y Mason Mount amplió la ventaja apenas dos minutos después para dejar a los locales con el control total.

Sin embargo, el Brighton se negó a rendirse y logró recortar distancias justo antes del descanso. Charalampos Kostoulas vio puerta para los visitantes, preparando a la perfección una tensa segunda parte y cambiando la dinámica de la eliminatoria copera.