¡Despiden a Liam Rosenior! El Chelsea destituye a su entrenador tras una racha de malos resultados; la derrota ante el Brighton ha sido la gota que ha colmado el vaso

Rosenior ha pagado el precio más alto por una racha de resultados desastrosa que ha llevado al Chelsea a una caída libre en la clasificación. La goleada sufrida ante el Brighton les ha dejado en séptima posición, a siete puntos de la Liga de Campeones y con pocas opciones de clasificarse para cualquier competición europea.

La pasividad del equipo en el sur fue alarmante, y Rosenior criticó a sus jugadores tras el partido, calificando la actuación de «inaceptable» e «indefendible» en la rueda de prensa posterior.