Desperdició una ocasión clara y vio una amarilla en dos minutos: el ensayo mundialista fue una pesadilla para un jugador del Bayern

Jackson saltó al campo en el minuto 62 del empate a cero en el Bank of America Stadium de Charlotte. Cinco minutos después, falló un gol claro tras un centro de Sarr.

En el 82’ recibió amarilla por levantar la pierna en un choque en el centro del campo y golpear a un rival en el pecho.

Dos minutos después perdió el balón en la mitad de la cancha, alcanzó al delantero saudí Abdullah Al-Hamdan y le propinó una patada en el talón. Mientras el rival quedaba tendido, el árbitro le mostró la segunda amarilla y lo expulsó.

En la fase final del Mundial, que arranca el jueves, Senegal cayó en un grupo complicado: Jackson y los suyos se medirán a Francia, a la potente Noruega y a Irak.