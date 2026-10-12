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¿Despedirán a Michael Carrick? Michael Owen explica por qué el cuestionado entrenador del Manchester United «merece tiempo» ante una «difícil» serie de partidos a domicilio
Carrick logró la clasificación para la Champions League
Carrick, que ganó cinco títulos de la máxima categoría y la Champions League como jugador del United, respondió a la llamada de auxilio del llamado «Teatro de los Sueños» a mediados de enero, tras la marcha del técnico portugués Ruben Amorim.
Su impacto fue inmediato, con victorias destacadas ante el Arsenal y su rival ciudadano, el Manchester City. Al final de la temporada, el Manchester United ocupaba el tercer puesto de la tabla y se preparaba para regresar a la élite del fútbol europeo.
La candidatura de Carrick al puesto de entrenador era imposible de ignorar, lo que le llevó a firmar un contrato de dos años con opción de ampliarlo hasta el verano de 2029. Solo lleva ocho partidos de ese contrato.
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Una victoria y ninguna portería a cero en la Premier League en 2026-27
Solo han conseguido dos victorias esta temporada, una de ellas ante el modesto Sabah azerbaiyano. Con apenas seis puntos de 18 posibles en la Premier League, el United ha vuelto a caer a la mitad inferior de la tabla.
El Sabah es el único equipo al que ha dejado sin marcar. A una defensa que encaja goles con facilidad le está costando mantener la portería a cero, mientras que han surgido dudas sobre los fichajes y la falta de opciones contrastadas para el puesto de delantero centro.
Carrick está en el centro de todas las miradas y su luna de miel en el banquillo ha terminado. Se ha apuntado que su continuidad podría tener los días contados: necesita una mejora inmediata en el juego y los resultados para evitar la destitución.
Las casas de apuestas creen que podría ser inminente una destitución de gran calado. La afición, descontenta, dejó clara su opinión durante el poco convincente empate 1-1 ante un Tottenham con diez jugadores, y podría haber más cambios en Manchester.
¿Está Carrick bajo una gran presión antes de una serie de partidos exigentes?
Preguntado por si teme por Carrick ante una serie de tres partidos consecutivos fuera de casa, con cuatro de los próximos cinco encuentros del Manchester United a domicilio, el exdelantero del Manchester United Owen, que habló con GOAL como embajador de Casino.org, donde los jugadores del Reino Unido pueden encontrar información fiable sobre casinos en línea, afirmó: «Estaba mirando los próximos partidos del Manchester United y son condenadamente difíciles. Hay muchos fuera de casa.
»El próximo partido a domicilio en la Premier League es contra el Leeds, que está jugando muy bien. Todos conocemos su rivalidad, por supuesto. Va a haber un ambiente tremendo. Olerán sangre. Ahí hay una oportunidad de ganar en Elland Road.
»Soy un gran admirador de Carrick. Creo que deberían haberle dado el puesto. Entiendo que el cargo conlleva presión, por supuesto. Pero, teniendo en cuenta lo bien que lo hizo la temporada pasada, creo que sin duda hay que darle tiempo.
»Y, si lo analizas, tuvieron muchísima mala suerte contra el Everton. Marcaron uno de los goles de la temporada en la última jugada del partido. El VAR les privó de puntos en el derbi de Mánchester. En mi opinión, han tenido muy mala suerte de no sumar algunos puntos más.
»La actuación contra el Tottenham no fue buena, lo reconozco, pero el equipo me gusta. Creo que ahora es mucho mejor que en los últimos años y que tiene potencial para hacer una temporada bastante buena.
»Hay gente que intenta meter presión, pero creo que, por lo que ha hecho hasta ahora, merece bastante más tiempo».
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¿Evitará Carrick una decisión precipitada sobre su destitución en el Manchester United?
Antes de poner rumbo a Elland Road, el United tendrá que afrontar un exigente duelo de Champions League contra el Atlético de Madrid en suelo español. El 21 de octubre se medirá en Italia al impresionante Como de Cesc Fabregas. Tras regresar brevemente a Old Trafford para enfrentarse al Bournemouth, el Manchester United viajará a Stamford Bridge para medirse al Chelsea.
Está por ver si Carrick hará ese viaje al oeste de Londres, ya que tendrá que convencer rápidamente a la afición y a los miembros de la directiva para ganarse la paciencia y la confianza que Owen cree que deberían mostrarle.
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