Preguntado por si teme por Carrick ante una serie de tres partidos consecutivos fuera de casa, con cuatro de los próximos cinco encuentros del Manchester United a domicilio, el exdelantero del Manchester United Owen, que habló con GOAL como embajador de Casino.org, donde los jugadores del Reino Unido pueden encontrar información fiable sobre casinos en línea, afirmó: «Estaba mirando los próximos partidos del Manchester United y son condenadamente difíciles. Hay muchos fuera de casa.

»El próximo partido a domicilio en la Premier League es contra el Leeds, que está jugando muy bien. Todos conocemos su rivalidad, por supuesto. Va a haber un ambiente tremendo. Olerán sangre. Ahí hay una oportunidad de ganar en Elland Road.

»Soy un gran admirador de Carrick. Creo que deberían haberle dado el puesto. Entiendo que el cargo conlleva presión, por supuesto. Pero, teniendo en cuenta lo bien que lo hizo la temporada pasada, creo que sin duda hay que darle tiempo.

»Y, si lo analizas, tuvieron muchísima mala suerte contra el Everton. Marcaron uno de los goles de la temporada en la última jugada del partido. El VAR les privó de puntos en el derbi de Mánchester. En mi opinión, han tenido muy mala suerte de no sumar algunos puntos más.

»La actuación contra el Tottenham no fue buena, lo reconozco, pero el equipo me gusta. Creo que ahora es mucho mejor que en los últimos años y que tiene potencial para hacer una temporada bastante buena.

»Hay gente que intenta meter presión, pero creo que, por lo que ha hecho hasta ahora, merece bastante más tiempo».