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¡Despedida perfecta! Otamendi saborea la última asistencia de Messi mientras las estrellas de Argentina saludan al rey saliente
Otamendi marca tras la última asistencia de Messi
Nicolas Otamendi protagonizó uno de los momentos más memorables durante la despedida internacional de Lionel Messi al abrir el marcador en la victoria de Argentina por 3-0 sobre Benín. El veterano defensor marcó de cabeza tras un preciso envío de Messi, poniendo el broche a una noche cargada de emoción en el estadio Monumental.
Otamendi admitió que anteriormente había asumido que su etapa junto a Messi en la selección ya había concluido en el Mundial.
El gol supuso un broche final perfecto para dos pilares de la selección desde hace muchos años.
- AFP
El veterano defensa saborea una despedida a la altura
Otamendi expresó una profunda alegría por compartir el terreno de juego en un último partido junto a su capitán durante tantos años. «Un final increíble; este partido fue un extra, porque pensaba que el último había sido en el Mundial», dijo Otamendi a los periodistas.
«Pasamos muchos años juntos en la selección, y fue maravilloso disfrutarlo con él».
«Marcar mi último gol con una asistencia suya es algo que atesoraré toda la vida».
Palacios ensalza el honor de jugar junto a una leyenda
El centrocampista Exequiel Palacios se hizo eco de esos sentimientos y describió la experiencia de compartir vestuario con Messi como un recuerdo irreemplazable. «Haber compartido el campo con el mejor de todos los tiempos es un honor; se quedará conmigo el resto de mi vida», afirmó Palacios.
Otamendi señaló que toda la plantilla quería asegurarse de que el capitán recibiera el homenaje que merecía.
«Produce tristeza, pero también felicidad, porque la despedida del bajito fue exactamente como se merecía», añadió Otamendi.
- Photogamma
La plantilla pasa página hacia una nueva era internacional
Con la última aparición de Messi ya concluida, los líderes consolidados de Argentina asumirán una mayor responsabilidad dentro del vestuario. Otamendi y el resto de los veteranos guiarán al equipo en los próximos clasificatorios competitivos.
Argentina volverá a la acción en la próxima ventana internacional de la FIFA.
El recuerdo de la última asistencia de Messi formará parte para siempre de la historia de Argentina.
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