¡Despedida perfecta! Otamendi saborea la última asistencia de Messi mientras las estrellas de Argentina saludan al rey saliente

Nicolas Otamendi protagonizó uno de los momentos más memorables durante la despedida internacional de Lionel Messi al abrir el marcador en la victoria de Argentina por 3-0 sobre Benín. El veterano defensor marcó de cabeza tras un preciso envío de Messi, poniendo el broche a una noche cargada de emoción en el estadio Monumental.

Otamendi admitió que anteriormente había asumido que su etapa junto a Messi en la selección ya había concluido en el Mundial.

El gol supuso un broche final perfecto para dos pilares de la selección desde hace muchos años.