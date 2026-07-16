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«Desolador»: Jude Bellingham, inconsolable tras la dura derrota de Inglaterra ante Argentina en la semifinal del Mundial
Bellingham, atónito ante la remontada de última hora
Tras la derrota 2-1, con Argentina ganando en los últimos instantes, Bellingham admitió que le costaba asimilar que Inglaterra se quedara fuera de su primera final del Mundial desde 1966. El centrocampista, autor de siete goles en el torneo —incluido un doblete ante Noruega—, no ocultó su emoción en la entrevista posterior. Tras una temporada complicada con el Real Madrid y la final de la Euro 2024, este revés pareció el punto de quiebre para el jugador de 23 años.
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La conmovedora disculpa de Bellingham a los aficionados
Tras la semifinal, Bellingham reconoció el golpe anímico de la derrota: «Podemos aprender, pero duele. Quería estar en la selección que por fin ganara. Decirles a los aficionados lo mismo de siempre es desolador».
Con el rostro marcado por la frustración, añadió: «Ojalá pudiera regalarles una o dos victorias más, pero ahora mismo la decepción nubla mi mente y lo siento».
Tuchel asume la culpa del colapso táctico
Inglaterra se adelantó con gol de Anthony Gordon, pero al pasar a una defensa de cinco, Argentina tomó el control. Tuchel admitió el error táctico y reconoció que su equipo se volvió pasivo.
«Pasamos a una defensa de cinco porque había muchos huecos. Argentina jugó con más riesgo, ritmo y la sensación de no tener nada que perder, lo que les dio libertad y nos hizo retroceder. De repente, sentimos que teníamos mucho que perder», admitió. La responsabilidad es mía y, si algo falla, es fácil decir que fue un error».
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¿Qué les depara el futuro a los Tres Leones?
A pesar de las críticas por sus cambios, el futuro de Tuchel al frente de la selección parece asegurado. El director ejecutivo de la Federación Inglesa de Fútbol (FA), Mark Bullingham, ha respaldado al exentrenador del Chelsea y del Bayern de Múnich, y se espera que permanezca en su cargo hasta la Eurocopa de 2028 en Inglaterra. Tuchel confirmó que no piensa dimitir: «Seguiremos adelante con el contrato hasta la Eurocopa en casa».
Ahora Inglaterra debe jugar el sábado por el tercer puesto contra Francia. La medalla de bronce sería su mejor resultado en 60 años, pero poco consuelo para Bellingham y sus compañeros. La eliminación duele, y la recuperación llevará tiempo hasta que vuelvan a ser anfitriones en 2028.
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