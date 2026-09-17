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Alvino Hanafi

Traducido por

¡Desolación absoluta en Old Trafford! Michael Carrick hace una dolorosa confesión tras el sorprendente derrumbe copero del Manchester United

Manchester United
M. Carrick
Carabao Cup

El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, admitió que entiende perfectamente la frustración de los aficionados después de que su equipo sufriera una sorprendente derrota por 3-2 ante el Brighton en la Carabao Cup. A pesar de ponerse con dos goles de ventaja gracias a Shea Lacey y Mason Mount, el Manchester United se derrumbó en Old Trafford.

  • Un comienzo de ensueño frustrado en Old Trafford

    El Manchester United quedó eliminado de la Carabao Cup tras una decepcionante derrota por 3-2 ante el Brighton & Hove Albion en Old Trafford. La eliminatoria comenzó de forma brillante para los locales, cuando la joven estrella de la cantera Shea Lacey marcó su primer gol con el primer equipo del club. Mason Mount amplió rápidamente la ventaja apenas dos minutos después, dejando al Manchester United con el partido firmemente bajo control.

    Sin embargo, la dinámica cambió por completo antes del descanso, ya que el Brighton protagonizó una remontada espectacular para eliminar al United de la competición.

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  • Manchester United v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    El Brighton remonta para asombrar al United

    Charalampos Kostoulas impulsó la reacción del Brighton al recortar distancias justo antes del descanso, lo que cambió la dinámica del partido. El excentrocampista Pascal Gross igualó después el marcador poco después de la hora de juego con una definición impecable. Antes de que el United pudiera recomponerse, Maxim De Cuyper firmó el decisivo tercer gol para completar la remontada y desatar la euforia entre los aficionados visitantes.

    El desplome dejó atónito a Old Trafford, ya que una cómoda ventaja de dos goles se esfumó en un desastroso tramo defensivo.

  • Carrick asume toda la responsabilidad

    Hablando tras el pitido final, el entrenador Michael Carrick no rehuyó la crítica y admitió que asume la culpa por el colapso del equipo en los últimos minutos. El técnico señaló que los resultados ajustados recientes se han ido acumulando hasta generar una carga mayor, pero subrayó que dejar escapar una ventaja de esa manera es inaceptable.

    «Entiendo totalmente los sentimientos de los aficionados. Lo entiendo totalmente. Tenemos que aceptarlo. Yo lo acepto totalmente. En última instancia, es responsabilidad mía», declaró Carrick.

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  • Con la vista puesta en el duelo ante el Fulham

    Con su recorrido en la Carabao Cup frenado de forma repentina, Carrick subrayó la importancia de reaccionar de inmediato mientras la plantilla busca reponerse. El técnico destacó que el equipo debe seguir evolucionando, aprender de los momentos difíciles y recuperar cuanto antes el hábito de ganar. La preparación ya está en marcha de cara a un crucial partido de la Premier League contra el Fulham el domingo.

    "Queremos ganar y queremos ganar rápido. Es así de simple. El próximo partido es el domingo, así que eso es exclusivamente en lo que estoy pensando ahora mismo", concluyó Carrick.

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