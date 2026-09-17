El Manchester United quedó eliminado de la Carabao Cup tras una decepcionante derrota por 3-2 ante el Brighton & Hove Albion en Old Trafford. La eliminatoria comenzó de forma brillante para los locales, cuando la joven estrella de la cantera Shea Lacey marcó su primer gol con el primer equipo del club. Mason Mount amplió rápidamente la ventaja apenas dos minutos después, dejando al Manchester United con el partido firmemente bajo control.

Sin embargo, la dinámica cambió por completo antes del descanso, ya que el Brighton protagonizó una remontada espectacular para eliminar al United de la competición.