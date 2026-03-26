La primavera de 2013 sigue siendo para el Borussia Dortmund una montaña rusa de emociones. En el podcast de Calcio Berlin, Roman Weidenfeller repasa aquella época, entre una noche mágica en la Liga de Campeones y un fichaje que lo cambió todo.
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«Desmontamos el partido»: Weidenfeller desvela detalles de la legendaria noche del BVB
En los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Málaga CF, el BVB vivió una de sus mayores remontadas: tras el 0-0 en el partido de ida, el Dortmund le dio la vuelta al partido de vuelta gracias al gol de Felipe Santana en el último segundo, imponiéndose por 3-2. «El ambiente aquí era mágico, fue increíble», recuerda Weidenfeller. La celebración posterior pasó a la historia: «Ya no teníamos tiempo de irnos a casa a cambiarnos». Así que seguimos con la ropa de entrenamiento. «Así que entramos en la discoteca con la ropa deportiva del BVB». Y eso que Weidenfeller se había jurado a sí mismo que nunca haría algo así. Pero tras un milagro como el de Málaga, uno puede romper sus propios principios e ir a la discoteca con la equipación de juego.
Después, el equipo celebró en gran parte entre ellos, con amigos, familiares y ultras selectos. «Y luego nos lo pasamos en grande hasta la mañana siguiente».
Pero poco después se produjo una ruptura. La noche del 23 de abril se supo que Mario Götze ficharía por el FC Bayern de Múnich gracias a una cláusula de rescisión de 37 millones de euros. El club confirmó el traspaso de inmediato. «Por supuesto, estamos tremendamente decepcionados», declaró entonces el director general Hans-Joachim Watzke.
La noticia pilló al equipo en plena preparación para la semifinal contra el Real Madrid. «La verdad es que no nos lo podíamos creer», dice Weidenfeller. «Mario tampoco era capaz de mirarnos a los ojos en ese momento».
«Nos dejaron tirados»: los recuerdos de Weidenfeller sobre la despedida de Götze
Sin embargo, en lo deportivo, el BVB estuvo a la altura: el Dortmund ganó de forma sensacional el partido de ida por 4-1 y perdió el de vuelta por 0-2, lo que le valió el pase a la final. Para Weidenfeller, sin embargo, el momento de la publicación tuvo consecuencias: «Por supuesto, fue como si nos hubieran desconectado». Götze, que aún había convencido en el partido de ida, cayó lesionado a continuación y se perdió la final. Allí, el Dortmund cayó ante el Bayern por 1-2.
En retrospectiva, Weidenfeller está convencido: «Me atrevo a afirmar que, si Mario se hubiera quedado con nosotros esa temporada, quizá no hubiéramos perdido necesariamente la final». Además, ve también repercusiones a largo plazo: «Si hubiéramos seguido jugando con Mario, creo que habríamos dado más guerra al Bayern durante uno o dos años más».
El agente Volker Struth también confirmó más tarde la gravedad del asunto. Afirmó que el director deportivo Michael Zorc le había «ofendido como a nadie en estos 20 años» y admitió: «Ya tuve un mal presentimiento cuando Mario fichó por el Bayern de Múnich».
BVB, calendario: los próximos partidos del Borussia Dortmund
Fecha
Partido
4 de abril, 18:30 h
VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)
11 de abril, 15:30 h
BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)
18 de abril, 15:30 h
TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)