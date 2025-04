El grupo de estrellas atacantes de Luis Enrique demuestra que la emoción llega cuando delanteros veloces enfrentan a los defensores.

El fútbol inglés no siempre es divertido de ver. No todos los partidos tienen que ser un 'gran anuncio para la Premier League'. Algunos domingos simplemente no son tan 'Super' - y está bien. Sin embargo, hubo algo sobre el aburridísimo derby de Manchester de la semana pasada que realmente molestó a Gary Neville - y no solo fue el hecho de que su antiguo club no pudo vencer a sus rivales de la ciudad.

Su decepción iba mucho más allá de un interés personal en silenciar a los vecinos ruidosos. Para Neville, el carácter apagado del empate en Old Trafford era indicativo de una apatía más general que afecta al campeonato más popular del mundo.

"Realmente fue bastante deprimente para mí porque creo que estamos viendo muchos de este tipo de partidos," dijo el ex lateral derecho después de hacer su camino desde la tribuna al estudio de Sky Sports. "La Premier League se trata de emoción, se trata de emoción, se trata de riesgo - pero hoy no hubo nada de eso. Fue realmente decepcionante. Incluso me disculpo por mi comentario; creo que me afectó. También fui aburrido ahí...

"Pero esta naturaleza robótica de no dejar nuestras posiciones, básicamente siendo microgestionados hasta el último detalle de nuestras vidas, de no tener ninguna libertad para tomar riesgos para tratar de ganar un partido de fútbol... Se está convirtiendo en una enfermedad en el juego, se está convirtiendo en un mal en el juego."

Quizás el Paris Saint-Germain, sin embargo, ya haya descubierto el antídoto...