El joven firmó un hito impresionante al convertirse en el primer jugador desde 2015 en registrar tanto un gol como una asistencia en un mismo partido de la Supercopa.

En declaraciones a Canal+ tras la entrega del trofeo, el delantero explicó la enorme ambición de la plantilla bajo las órdenes de Luis Enrique: "La mentalidad que tenemos es la de ganar siempre, de ser lo más competitivos posible. Estamos muy contentos. A la vuelta de las vacaciones sabíamos que no sería fácil, pero esta noche hicimos bien las cosas. El objetivo, ante todo, es ganarlo todo este año".

Mientras, el portero Matvey Safonov, que realizó tres paradas vitales, elogió la preparación mental de su equipo a través de los medios del club: "Es como siempre. Está muy bien, al principio de la temporada, tener un título. No hemos entrenado mucho, pero creo que hemos demostrado que estamos listos para la temporada".