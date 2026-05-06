AFP
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Desfile de trofeos del Arsenal: ya hay fecha para la posible celebración de la Premier League y la Liga de Campeones, aunque algunos aficionados tendrán que darse prisa para volver al norte de Londres
Fecha y recorrido del posible desfile del Arsenal
Según el Daily Mail, el Arsenal planea un desfile de la victoria el domingo 31 de mayo si gana la Premier League o la Liga de Campeones, o ambas. La fiesta en Islington se celebrará un día después de la final de Budapest, donde los Gunners buscan su primer título continental ante equipos como el PSG o el Bayern.
El desfile, en autobús descapotable, llevará a la plantilla hasta el Ayuntamiento de Islington para celebrar con la afición. Aunque el recorrido oficial aún no está confirmado, en ediciones anteriores el autobús partió del Emirates Stadium y pasó por Drayton Park, Aubert Park, Highbury Grove, St Paul’s Road y Upper Street antes de regresar al estadio. Se espera que el evento comience por la mañana o al mediodía, no por la noche.
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Los aficionados se enfrentan a una carrera logística contra el reloj
El horario del desfile complica el regreso de los aficionados que viajarán a Hungría para la final de la Liga de Campeones del 30 de mayo. Aunque el equipo de Arteta ya haya ganado la Premier, el club espera hasta después de la final para celebrar. Así que los hinchas deberán volver de Budapest al norte de Londres en pocas horas.
Además, se prevé que la plantilla no regrese a Inglaterra hasta la madrugada del domingo. El partido empezará a las 17:00, lo que otorga algo más de tiempo para tomar vuelos nocturnos, aunque el traslado a Islington seguirá siendo una carrera contra el reloj.
Declan Rice convoca una «invasión de Budapest»
A pesar de los posibles problemas de desplazamiento del día siguiente, el centrocampista de los Gunners, Declan Rice, anima a la afición del Arsenal a viajar en masa para hacer historia. Al Arsenal se le han asignado 16 824 entradas de acceso general para la final, pero el internacional inglés espera una presencia mucho mayor en la capital húngara para animar al equipo.
Rice mostró su entusiasmo y declaró: «Que venga, que venga, estaré listo. A ver qué pasa. Budapest, quiero que estén allí todos los aficionados del Arsenal. ¡Que vengan 200 000 de vosotros! Intentémoslo, porque vamos a necesitar todo el apoyo, toda la energía, y hagamos que sea realmente especial».
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Una última celebración antes del Mundial
El 31 de mayo es la última oportunidad para que la plantilla celebre con sus seguidores antes del parón internacional. Tras el posible desfile, muchos jugadores del Arsenal se incorporarán a sus selecciones para preparar la Copa del Mundo. Por eso, finales de mayo es el único momento viable para que el club organice un evento para los aficionados.
El reciente 3-3 del Manchester City ante el Everton ha dado al Arsenal un impulso clave en su lucha por el primer título de la Premier League desde 2004. Los Gunners cuentan ahora con una ventaja de cinco puntos en lo más alto de la tabla, aunque el City mantiene un partido menos a falta de solo tres jornadas para el final de la temporada. Para asegurarse el trofeo, el Arsenal debe superar una recta final que comienza contra el West Ham United, amenazado por el descenso, seguido de un enfrentamiento con un Burnley ya condenado, antes de concluir su campaña contra el Crystal Palace en la última jornada.