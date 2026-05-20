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¡Desestimado el recurso del Southampton! Rechazada su petición de anular la expulsión en la final de los play-offs; se mantiene la sanción por el escándalo de espionaje
El comité de la EFL confirma la sanción por espionaje
La EFL anunció el miércoles que el recurso del Southampton contra su expulsión de los play-offs fue rechazado de forma definitiva. El comité de arbitraje independiente confirmó la decisión en un comunicado: «El comité ha desestimado esta noche el recurso del Southampton Football Club contra la sanción impuesta por la comisión disciplinaria independiente tras reconocer múltiples incumplimientos de la normativa de la EFL. Por tanto, se mantiene la expulsión de los play-offs, la deducción de cuatro puntos para la temporada 2026-27 y la amonestación.
Por ello, el Middlesbrough, que había perdido la semifinal 2-1, avanza a la final.
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Los Saints expresan su profunda decepción
El Southampton, club de la costa sur, respondió a la resolución definitiva manteniendo que la sanción es excesivamente severa. En un comunicado en el que acepta el veredicto, expresó su consternación: «Somos conscientes de lo doloroso que será este momento para nuestros aficionados, jugadores, personal, socios comerciales y toda la comunidad, que han brindado un gran apoyo al equipo a lo largo de la temporada, y pedimos disculpas una vez más a todos los afectados por esta situación. Reflexionaremos sobre lo ocurrido, aprenderemos de ello y tomaremos las medidas necesarias para seguir adelante con responsabilidad. Aunque hoy es un momento doloroso, este club responderá con humildad, responsabilidad y determinación para corregir el rumbo».
Infracciones en el campo de entrenamiento y reacciones negativas del rival
La polémica estalló tras informarse de que un miembro del equipo de análisis del entrenador Tonda Eckert fue sorprendido grabando los entrenamientos del Middlesbrough. La EFL reveló que el Southampton admitió espiar de forma ilícita tres partidos contra el Oxford United, el Ipswich Town y el Middlesbrough.
El dueño del Hull City, Acun Ilicali, mostró su malestar a Sky Sports e insinuó acciones legales: «No quiero acusar a nadie, pero esto nos ha afectado demasiado. Represento a un gran club y no permitiré que se nos perjudique por una injusticia».
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¿Qué nos depara la fase de ascenso de la Championship?
Toda la atención está en la final del sábado en Wembley, donde Middlesbrough y Hull se juegan un puesto en la máxima categoría y unos 200 millones de libras en derechos de televisión. Mientras, el Southampton, con saldo de puntos negativo, se prepara para otra dura temporada en la Championship.