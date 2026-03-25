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¡Desestimada la demanda de La Liga! La Fiscalía española rechaza las acusaciones de protesta «ilegal» en el terreno de juego durante el partido disputado en Miami entre el Barcelona y el Villarreal
La Fiscalía falla a favor de los jugadores
Según una resolución a la que ha tenido acceso el medio español EL ESPAÑOL, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha desestimado oficialmente la demanda presentada por la liga contra el sindicato de futbolistas. Tras los acontecimientos de la novena jornada, en la que los futbolistas hicieron una pausa de 15 segundos al inicio del partido para protestar contra los planes de trasladar un encuentro a Estados Unidos, la Fiscalía determinó que esta breve pausa no constituía una huelga. Según se informa, la liga había reclamado 8,7 millones de euros en concepto de daños y perjuicios, pero el tribunal declaró que los hechos «no constituían un acto de ejercicio del derecho fundamental de huelga, dada la brevedad de su duración y la ausencia de un cese real o una alteración colectiva de la prestación de los servicios laborales propios de los futbolistas profesionales».
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Derrota para el presidente de la liga
La sentencia supone un duro golpe para Tebas, quien emprendió acciones legales tras el fracaso de la mediación inicial a través del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje. Anteriormente había defendido su agresivo enfoque legal afirmando: «Dadas las circunstancias en las que se produjo el paro, cuando ocurren esas cosas, si no nos ponemos de acuerdo, la mediación es necesaria. Veamos si nos damos cuenta de que acudir a los tribunales es lo que hacen las personas civilizadas».
Sin embargo, el sindicato criticó duramente a la jerarquía por una clara falta de diálogo. Desde el principio se formó un frente unido tras una reunión entre los 20 capitanes de los clubes, quienes argumentaron que el traslado se había impuesto sin consultar a las personas que realmente tienen que saltar al campo, protegiendo así con éxito su libertad de expresión.
El sueño fallido de Miami y la censura en los medios
El polémico partido, previsto inicialmente para diciembre de 2025, acabó siendo cancelado. Los organizadores admitieron que no había tiempo suficiente para llevar a cabo un evento de tal envergadura, dada la intensa incertidumbre jurídica. Durante las protestas, se ordenó a las cadenas de televisión que utilizaran planos generales del estadio mientras mostraban un gráfico con el lema «Compromiso con la paz» para cubrir los 15 segundos en los que los jugadores permanecieron inmóviles. A pesar de estos evidentes intentos de censura, el mensaje llegó al público. El Barcelona ha mantenido siempre una postura firme, y el club ha demostrado que el bienestar de los jugadores no puede ignorarse en favor de la expansión global, lo que ha llevado al fracaso de la lucrativa propuesta de Miami.
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¿Qué les depara el futuro al Barcelona y al Villarreal?
El Barcelona ocupa actualmente el primer puesto de La Liga con 73 puntos tras 29 jornadas, con una ventaja de cuatro puntos sobre el Real Madrid, segundo clasificado. El club afronta un exigente calendario en abril, en el que se prepara para tres partidos cruciales contra el Atlético de Madrid, tanto en la liga nacional como en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Por su parte, el Villarreal ocupa la tercera posición con 58 puntos, manteniendo una estrecha ventaja de un punto sobre el Atlético. El club afronta próximos partidos cruciales a domicilio contra el Girona y el Athletic de Bilbao, con el objetivo de asegurarse definitivamente su plaza en la Liga de Campeones para la próxima temporada.