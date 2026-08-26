Son horas decisivas para el futuro de Rafael Leao. El atacante portugués, que ha vuelto a entrenarse con el resto del grupo de cara al partido de liga en casa contra el Venezia, previsto para el viernes a las 20:45, sigue en la lista de posibles salidas. Sobre él hay dos clubes en primera fila, el Galatasaray y el Aston Villa, con el Tottenham en un segundo plano. La novedad de hoy, según informa el periodista turco experto en mercado de fichajes Yağız Sabuncuoğlu, es la nueva propuesta del Galatasaray, que ha ofrecido al Milan 45 millones de euros más bonus por el traspaso del ex del Lille. Sky Sport habla de una reunión entre las partes celebrada hoy para intentar desbloquear la operación.