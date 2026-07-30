Desde Turquía: contacto entre Hakan Calhanoglu y el Fenerbahçe, hay apertura por parte del jugador

El Fenerbahçe prepara el asalto, que podría llegar después del 11 de agosto, día de la vuelta de la ronda preliminar de clasificación a la fase final de la Champions League contra el Sturm Graz. En caso de clasificarse para el playoff, el último obstáculo antes de la League Phase de la Champions League, el Fener tendría asegurado jugar al menos la Europa League (en caso de eliminación en el playoff). Y podría garantizar a los nuevos fichajes, ya sean Calhanoglu o Leao, el escaparate europeo. Calhanoglu, que tiene contrato hasta dentro de un año, en 2027, está valorado por el Inter en 25-30 millones de euros. Su salario actual es de 6 millones de euros netos.