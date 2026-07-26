Desde Temwa Chawinga, que lideró el debut de Malaui, hasta la defensa del título por parte de Nigeria: por qué los aficionados de la NWSL deberían interesarse por la WAFCON

La Copa Africana de Naciones Femenina regresa a Marruecos este verano con 16 selecciones y un objetivo que supera el orgullo continental: las cuatro semifinalistas obtendrán el pase directo al Mundial Femenino de 2027, y otras dos irán a la repesca intercontinental.
Para los aficionados a la NWSL, la WAFCON es una cita ineludible. Diez jugadoras de la liga participarán, entre ellas Barbra Banda, Rachel Kundananji y la doble ganadora de la Bota de Oro y MVP, Temwa Chawinga. La actual campeona, Nigeria, cuenta con tres futbolistas de la NWSL, mientras que Chawinga liderará a Malawi en su debut.
Además, la WAFCON es un escaparate para el talento emergente: sus estrellas suelen fichar por la NWSL y las principales ligas europeas. Por todo ello, los aficionados a la NWSL no pueden perdérselo.