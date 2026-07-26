Desde Temwa Chawinga, que lideró el debut de Malaui, hasta la defensa del título por parte de Nigeria: por qué los aficionados de la NWSL deberían interesarse por la WAFCON

Malawi debutará en la WAFCON con dos de sus mayores estrellas: la delantera del Kansas City Current, Temwa Chawinga, y su hermana mayor, la capitana Tabitha Chawinga. Tabitha, de 30 años, juega en el OL Lyonnes de Francia, al que llegó en 2024 tras estar cedida en el París Saint-Germain.

Temwa, una de las delanteras más temidas de la NWSL gracias a su velocidad y olfato goleador, amplió su contrato con el Current hasta 2028.

En 2024, su año de debut en la NWSL, anotó 20 goles, superó el récord de Sam Kerr (18) y se convirtió en la primera jugadora en marcarle a los 13 rivales. Ganó la Bota de Oro y el premio a la Jugadora Más Valiosa.

Repitió el doblete en 2025 con 15 goles en 23 partidos y se llevó de nuevo la Bota de Oro y el MVP. En 2026 se perdió los cuatro primeros partidos, pero a su regreso marcó el primer hat-trick de la historia del club y ya suma nueve goles en 12 encuentros. Solo la supera la zambiana Barbra Banda, del Orlando Pride, con 12 tantos en 15 encuentros.

Ahora, las hermanas Chawinga debutarán en la WAFCON mientras Malaui busca su primer Mundial Femenino de la FIFA.