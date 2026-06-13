Desde Portugal: El Inter se interesa por Hornicek, quién es y cuánto cuesta

El Inter sigue con gran interés al portero checo Lukas Hornicek, informa el diario luso O Jogo. Tras un primer intento fallido, el club nerazzurro volvería a la carga por el guardameta nacido en 2002, aunque el Braga no rebajará el precio: para dejarlo marchar habrá que pagar los 30 millones de euros de su cláusula de rescisión.





No obstante, el Inter no es el único interesado: varios clubes de la parte alta de la Premier League también lo siguen y podrían presentar ofertas en verano, pues cuentan con la capacidad económica para satisfacer las exigencias del Braga. Mientras tanto, el club portugués trabaja en renovarle, ya que está vinculado hasta 2028 y se le considera pieza clave para presente y futuro.



