Desde la poutine canadiense hasta el pão de queijo brasileño: saborea el Mundial 2026 con los platos favoritos de los grupos A, B y C en Nueva York

Comida, fútbol y samba. ¿Hay algo mejor?

A menos de 10 días del Mundial, en Nueva York los aficionados ya pueden ir abriendo boca. Por los cinco distritos se sienten los sabores de la Copa Mundial de la FIFA 2026: desde restaurantes familiares del sur del Bronx que transmiten los partidos de México junto a enchiladas hasta locales brasileños con coxinha y pão de queijo al ritmo de samba.

Pocas ciudades igualan su mezcla de culturas, cocinas y aficiones, y ningún otro lugar de EE. UU. está mejor preparado para celebrar el deporte rey. Cada barrio ofrece sabores distintos, pero la escena es la misma: amigos y familias que se reúnen en torno a un partido, una comida y una ilusión compartida.

En la primera parte de esta serie de cuatro entregas, GOAL recorre los platos típicos de las selecciones de los Grupos A, B y C, todos disponibles en Nueva York, y los restaurantes donde los aficionados pueden saborear el torneo antes del pitido inicial.