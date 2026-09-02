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Todo sobre apuestas en GOAL
Transfer Grades GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis y James Westwood

Traducido por

Desde la oleada de gasto del Tottenham y la reconstrucción del centro del campo del Manchester United hasta la elección de Rodri por el Barcelona y el fichaje de Enzo Fernandez por el Manchester City, que iguala un récord: GOAL califica las operaciones más importantes del mercado de fichajes de verano de 2026

Opinion
Manchester City
Enzo Fernández
I. Ndiaye
Tottenham
M. Mudryk
Barcelona
G. Jesus
Liverpool
B. Barcola
Al-Hilal
O. Watkins
Chelsea
Damián Martínez
Allan
A. Bouaddi
N. Gonzalez
Manchester United
C. Baleba
O. Marmoush
Savio
Arsenal
E. Konsa
B. Guimaraes
Rodri
E. Anderson
Inter Milán
C. Jones
D. Spence
J. Henderson
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
L. Delap
N. Jackson
Paris Saint-Germain
F. Torres
M. Godts
J. Stones
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
K. Adeyemi
A. Gordon
Y. Tielemans
A. Santos
S. Tonali
M. Fernandes
C. Romero
Real Madrid
Y. Diomande
D. Dumfries
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Bayern Múnich
I. Saibari
M. Palestra
AC Milán
G. Ramos
Ronald Araújo
Víctor Muñoz
M. Salah
J. van Hecke
A. Robertson
Newcastle
Borussia Dortmund
Atlético Madrid
West Ham
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton
Ajax
Atalanta
PSV Eindhoven
Brujas
Premier League
Primera División
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
1ª División

Para algunos aficionados al fútbol, el verano es la parte del calendario que más esperan, y no solo porque cada cuatro años lo llena un Mundial. Más bien, es porque el final de la temporada solo significa una cosa: ¡ha llegado la hora de los fichajes! El mercado de 2026 volvió a demostrar que fue excepcionalmente ajetreado, con algunos nombres muy importantes protagonizando traspasos millonarios hasta el cierre del mercado del 1 de septiembre.

Sabemos que algunos traspasos salen bien para todas las partes implicadas, pero hay muchos en los que al menos uno de los clubes, o incluso el propio jugador, se queda preguntándose qué habría pasado si hubiera tomado una decisión diferente en la mesa de negociación.

GOAL se ha asegurado así de que sepas quién salió mejor parado de cada gran operación incluso antes de que los jugadores fueran presentados oficialmente. A lo largo del mercado de verano, calificamos cada fichaje cerrado a medida que se producía, para que pudieras seguir a los grandes ganadores, y perdedores, del periodo de traspasos.

Consulta todas nuestras calificaciones a continuación y dinos qué te parece en la sección de comentarios...

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    1 de septiembre: Enzo Fernández (del Chelsea al Manchester City, 125 millones de libras)

    Para el Chelsea: Una mezcla de sensaciones. En un mundo ideal, el Chelsea habría podido convencer a uno de sus mejores jugadores para seguir en Stamford Bridge, pero un reencuentro con el exentrenador blue Enzo Maresca en el Manchester City era inevitable una vez que el Real Madrid dejó brutalmente claro que no quería al conflictivo argentino en el Bernabéu. A partir de ahí, el principal objetivo de Clearlake era conseguir que sus rivales de la Premier League alcanzaran su precio de venta de 125 millones de libras, y, para su enorme mérito, lo logró. Lo que el Chelsea no consiguió, sin embargo, fue incorporar a otro centrocampista el último día de mercado, con el Mónaco echándose atrás de forma bastante poco profesional en su palabra de permitir que Lamine Camara se marchara al oeste de Londres a última hora. El senegalés, obviamente, no habría sido un recambio puesto por puesto de Fernández, pero sin duda habría sido una excelente incorporación para el centro del campo de Xabi Alonso, que de repente parece un poco falto de calidad. Así que, aunque la salida de Enzo confirma el estatus del Chelsea como uno de los clubes vendedores de élite del fútbol, el colapso de la operación Camara ha restado algo de brillo a una cifra que iguala el récord británico. Nota: B

    Para el City: Maresca por fin tiene a su hombre. Fernández es un personaje muy cuestionable, y el Benfica quedó disgustado por la forma en que forzó su salida del Estadio da Luz hace tres años y medio, mientras que es poco probable que una carta de despedida "emocional" a los aficionados del Chelsea le libre de una recepción hostil cuando regrese a Stamford Bridge como jugador del City más adelante esta temporada. A Maresca, sin embargo, no le importará. Quería a Fernández en el Etihad a cualquier precio y estará increíblemente agradecido a sus nuevos empleadores por haberlo hecho realidad por fin justo antes de que se cerrara de golpe el mercado de fichajes de verano. La cifra es obviamente ridícula, pero desde luego tiene más sentido que pagar 116 millones de libras por Elliot Anderson, ya que el campeón del mundo tiene dentro de sí lo necesario para convertirse en el nuevo Ilkay Gundogan del City, un centrocampista polivalente con tendencia a marcar goles importantes en grandes partidos. Nota: B+

    Para Fernández: Alivio. Con el Mónaco cancelando el fichaje de Camara por el oeste de Londres, el Chelsea podría haber hecho fácilmente lo mismo bloqueando el traspaso de Fernández al City. Por suerte para el jugador de 25 años, los blues mantuvieron su palabra, concediendo así a Fernández más respeto del que él les ha mostrado en los últimos seis meses. Si un traslado a Mánchester va realmente a satisfacer a un hombre que expresó públicamente su deseo de vivir en Madrid es algo imposible de saber en este momento, pero está claro que disfrutará trabajando de nuevo con Maresca. Aun así, teniendo en cuenta la forma en que Fernández ha salido de Lisboa y de Londres en los últimos tres años, no nos sorprendería en absoluto verle buscar otro cambio de aires si las cosas no salen según lo previsto en el City. Nota: B

    Mark Doyle

    • Anuncios
  • FBL-HKG-ENG-ITA-PR-SERIEA-CHELSEA-JUVENTUSAFP

    1 de septiembre: Mykhailo Mudryk (del Chelsea al Tottenham, cesión)

    Para el Chelsea: Una salida de la que los Blues estarán encantados de pasar página. Incluso antes de la sanción por dopaje que hizo que fuera suspendido en noviembre de 2024, Mudryk ya había demostrado ser uno de los fracasos más caros del mercado de fichajes de la era Clearlake Capital en Stamford Bridge. Fichado por una cantidad inicial de 61 millones de libras en enero de 2023, el internacional ucraniano solo logró 10 goles en más de 70 apariciones con el Chelsea antes de su larga sanción, y nunca pareció del todo adaptado a la Premier League pese a su endiablada velocidad y su estilo ágil. Por supuesto, hay muchas opciones de que Mudryk vuelva a encontrarse en el oeste de Londres el próximo verano si el Tottenham decide no hacer permanente su fichaje, pero el Chelsea simplemente estará contento de no tener que pensar en Mudryk durante los próximos nueve meses. Nota: B-

    Para el Tottenham: Un final desconcertante para un mercado que acaparó titulares. El fracaso del Tottenham en su intento de fichar a Iliman Ndiaye le llevó a cambiar de objetivo e ir a por Mudryk durante las últimas horas del mercado, y no hay duda de que se ha asegurado a un delantero talentoso para lo que queda de temporada. Sin embargo, está por ver hasta qué punto Mudryk podrá contribuir de forma realista a la causa del Tottenham en su intento de dar la vuelta a su mal inicio de temporada. Conviene recordar que el jugador de 25 años no ha disputado un partido oficial en casi dos años, no ha rendido con regularidad durante tres años y medio y se incorpora a una línea de ataque que ya cuenta con otros recién llegados como Savinho y Omar Marmoush, además de Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski y Mathys Tel como opciones en banda. Si a eso se le suma la bastante ridícula opción de 75 millones de libras para hacer permanente el fichaje de Mudryk, esto resulta realmente incomprensible por parte de los gurús del mercado del Tottenham. Nota: D

    Para Mudryk: Una oportunidad que debió de pensar que quizá nunca se materializaría. El recorte de la sanción inicial de cuatro años de Mudryk le ha brindado una oportunidad de relanzar su carrera, y que tenga la posibilidad de hacerlo no solo en la Premier League, sino en un miembro del 'Big Six', debe de estar más allá de sus sueños más salvajes. Los aficionados del Tottenham piden a gritos un héroe que los saque de su desastre actual, y el entrenador Roberto De Zerbi sabe cómo sacar la mejor versión de Mudryk después de haberlo entrenado previamente en el Shakhtar Donetsk. Dado su historial, es probable que esta sea la última oportunidad de Mudryk para ganarse una carrera en la élite, y bien podría acabar calentando banquillo durante gran parte de la temporada, pero el simple hecho de tener la oportunidad de reconstruirse en un escenario así ya es una bendición en sí misma. Nota: A

    Tom Maston

  • Newcastle United v Everton - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    1 de septiembre: Iliman Ndiaye (del Everton al Manchester City, 65 millones de libras)

    Para el Everton: Un golpe durísimo tan tarde en el mercado. Si el Everton quiere dar un paso adelante y volver a clasificarse para Europa, necesita retener a jugadores como Ndiaye. En cambio, el hombre que marcó el primer gol oficial en el Hill Dickinson Stadium, además del último gol del Everton en Goodison Park, se marcha justo cuando entra en sus mejores años. El jugador de 26 años le daba a los Toffees un factor diferencial en ataque que será difícil de reemplazar, incluso si Jack Grealish, como se espera, se mueve en la dirección opuesta y regresa a Merseyside procedente del City. Teniendo en cuenta parte del dinero que se ha movido este verano, un paquete de 65 millones de libras también parece sorprendentemente bajo para un jugador al que todavía le quedaban tres años de contrato, y es poco probable que genere mucha confianza en un comité de fichajes que ha sido objeto de críticas durante todo el mercado. Nota: D

    Para el City: Desde luego, no es el fichaje más llamativo del verano, pero sí uno que parece bastante sensato dadas las carencias que había que cubrir en la plantilla de Enzo Maresca. Las salidas de Savinho y Omar Marmoush dejaron al City algo justo en ataque y, después de no lograr fichar a Cody Gakpo desde el Liverpool, volver a por Ndiaye tras haber mostrado interés anteriormente este verano es una decisión sólida. El internacional senegalés es una garantía en la Premier League y no le falta confianza, lo que debería permitirle dar también el salto cuando se trate de rendir en la Champions League. Es poco probable que Ndiaye tenga mucho valor de reventa, así que la cifra podría resultar algo elevada si no juega a la altura de su potencial, pero dado lo bien que ha vendido el City en los últimos meses, puede permitirse este desembolso con poco riesgo asociado. Nota: B+

    Para Ndiaye: ¡Menuda bala esquivó! Cuando el mercado de fichajes entraba en sus últimas 36 horas, parecía que Ndiaye iba a fichar por el Tottenham después de que el Everton acordara una operación con el club del norte de Londres. Sin embargo, en lugar de caer en el caos que es Spurs en estos momentos, pone rumbo al Etihad Stadium, donde podrá pelear por títulos y jugar junto a algunos de los mejores talentos ofensivos del fútbol. Es discutible si tendrá tantos minutos en el City como podría haber tenido en el Tottenham, ya que competirá con Antoine Semenyo, Jeremy Doku, Phil Foden y Rayan Cherki por un puesto en la alineación de Maresca. Sin embargo, con cuatro competiciones en juego, Ndiaye debería entrar en las rotaciones con la suficiente frecuencia como para que este movimiento merezca la pena para su desarrollo. Nota: A-

    Tom Maston

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  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    1 de septiembre: Gabriel Jesus (del Arsenal al Barcelona, 15 millones de euros)

    Para el Arsenal: Este acuerdo no parece gran cosa sobre el papel si se tiene en cuenta que el Arsenal pagó 45 millones de libras para fichar a Jesus desde el Manchester City hace cuatro años. Sin embargo, ingresar casi 10 millones de libras de entrada es mucho mejor que perderlo gratis el próximo verano. Cuesta comprender por qué el Barcelona decidió lanzarse a por Jesus a última hora dado su edad y su historial físico, y el Arsenal tuvo que aceptar sin pensárselo. El jugador de 29 años había quedado muy por detrás de Kai Havertz y Viktor Gyokeres en los planes ofensivos de Mikel Arteta, pero aun así, según se informa, le costaba al club 265.000 libras por semana en salario. Ahora que ese sueldo desaparece, el Arsenal tiene más margen para intentar fichar a otro delantero antes del cierre del mercado, aunque ahora parece poco probable que el hombre que llegue sea Julian Alvarez, del Atlético de Madrid. Es un pequeño golpe perder la versatilidad de Jesus, pero hace mucho tiempo que no se le consideraba un jugador clave para el Arsenal. Las lesiones le han impedido alcanzar todo su potencial y a la mayoría de los aficionados del Arsenal su salida les dejará indiferentes. Además, enviarlo al extranjero en lugar de a un rival de la Premier League también es un punto a favor. Nota: A

    Para el Barça: Fichar por solo 15 millones de euros a un jugador que ha ganado cinco veces la Premier League es un movimiento de bajo riesgo para el campeón de España. Jesus tiene la suficiente flexibilidad como para jugar en cualquier posición del frente de ataque de Hansi Flick y al técnico del Barcelona le encantará todo el trabajo que aporta sin balón. Sin embargo, Jesus es una alternativa poco ilusionante al objetivo prioritario del club, Alvarez. La calidad del internacional brasileño nunca ha estado en duda, pero su cuerpo le lleva fallando ya años. No se puede confiar en Jesus para ser titular en varios partidos cada semana, y mucho menos para terminarlos. Tampoco está ni cerca del nivel de prolificidad de Robert Lewandowski, ya que solo ha marcado 10 goles en 58 partidos de la Premier League en las tres últimas temporadas. Flick seguirá necesitando rotar con frecuencia a jugadores como Raphinha, Karim Adeyemi y Anthony Gordon en la posición de 9 porque Jesus no es lo bastante resistente ni letal como para ser el hombre de referencia. Esto da la sensación de ser un movimiento desesperado y poco meditado, y sería una sorpresa que Jesus acabara demostrando ser una ganga para la plantilla del Barça. Nota: D

    Para Jesus: El Barça le ha dado a Jesus un contrato de dos años con la opción de otro más, y debe de sentirse como el hombre con más suerte del mundo. El canterano del Palmeiras hace ya tiempo que dejó atrás su mejor nivel, como demuestra el hecho de que ni siquiera estuviera cerca de ganarse un sitio en la convocatoria de Brasil para el Mundial de 2026, y había sido un jugador secundario en el Arsenal desde 2024. Jesus no se ha ganado esta oportunidad, pero eso no le importará. Existe la posibilidad de que le salga bien, porque LaLiga no es tan exigente físicamente como la Premier League, encaja en el perfil típico de delantero centro de Flick y además tiene a su compatriota Raphinha a mano para ayudarle a adaptarse rápido. Va a participar mucho más a menudo en el Camp Nou de lo que lo hacía en el Emirates, lo que le permitirá recuperar la confianza y, potencialmente, su toque de cara a gol. Tampoco tiene sobre su cabeza una gran cifra de traspaso, así que debería poder jugar con libertad y con una sonrisa en la cara en un equipo que practica un fútbol atractivo. Barcelona y el Paris Saint-Germain son probablemente los únicos dos clubes por delante del Arsenal en Europa ahora mismo, y Jesus creerá que por fin puede añadir una medalla de campeón de la Champions League a su currículum en Catalunya. Lo único que tiene que hacer es mantenerse sano. Nota: A+

    James Westwood

  • Bradley Barcola Liverpool 2026Getty Images

    31 de agosto: Bradley Barcola (del Paris Saint-Germain al Liverpool, 123 millones de libras)

    Para el PSG: Probablemente, los campeones de Francia nunca habrían imaginado que el valor de Barcola alcanzaría los 140 M€ después de ficharlo por solo 45 M€ procedente del Lyon en 2023. Barcola ha rendido a un gran nivel en el PSG, pero no ha llegado a hacerse indispensable del todo, así que el club ha estado brillante al sacar una cifra de nueve dígitos al Liverpool. Luis Enrique, además, se anticipó a este momento con las llegadas de Ferran Torres, Maghnes Akliouche y Mika Godts, lo que garantiza que el PSG no será un equipo peor sin Barcola. De hecho, a Luis Enrique le resultará más fácil alinear un once más consistente ahora que el jugador de 23 años ya no está en escena. Barcola quería un papel más importante que el PSG, sencillamente, no podía ofrecerle, y este acuerdo ayudará así a mantener la armonía en el vestuario mientras el equipo persigue aún más éxitos esta temporada. La cifra final también situará al PSG en una posición negociadora muy fuerte cuando dé salida a otros jugadores de la plantilla en futuros mercados de fichajes. En definitiva, era una operación obvia. Nota: A+

    Para el Liverpool: Barcola ha marcado 39 goles y ha repartido 37 asistencias en 152 partidos con el PSG a pesar de entrar y salir constantemente del once inicial por las rotaciones. Solo eso ya demuestra que es un jugador especial, y el Liverpool creerá que puede ser aún más decisivo como pieza fija en el plan táctico de Andoni Iraola. Aunque es más efectivo desde la izquierda, Barcola también se siente cómodo en la derecha y devuelve al Liverpool el pedigrí de máximo nivel en el último tercio que perdió cuando Mohamed Salah dejó el club. Su velocidad vertiginosa y su estilo directo encajan de forma ideal con Iraola, que exige una alta intensidad y quiere que el Liverpool juegue hacia adelante. Sin duda, Barcola aportará más al frente de ataque del Liverpool que el unidimensional Cody Gakpo, que, según se informa, es un objetivo de última hora tanto para el Tottenham como para el Manchester City en este mercado. Pero no todo son buenas noticias, porque Barcola no tendrá margen de error como jugador de 120 M£. El Liverpool ha pagado de más y no se sabe si se adaptará de inmediato a la brutal exigencia física del fútbol de la Premier League. La afición y los comentaristas cargarán enseguida contra Barcola si atraviesa cualquier problema de adaptación, y el Liverpool se ha expuesto de nuevo a las burlas por sus decisiones en el mercado tras las dificultades de Florian Wirtz y Alexander Isak. Nota: B

    Para Barcola: El exjugador del Lyon confiará en poder manejar la presión de la vida en Anfield después de deslumbrar en un PSG que ha ganado Copas de Europa consecutivas y de dejar su huella con Francia en el escenario del Mundial. Pero también podría sostenerse perfectamente que desempeñar un papel secundario por detrás de Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia y Desire Doue ayudó a acelerar el desarrollo de Barcola. Al no cargar con demasiada responsabilidad, se expresó con libertad cada vez que saltó al campo y se benefició enormemente de trabajar con varios jugadores de talla mundial. Virgil van Dijk es el único miembro de la plantilla del Liverpool que entra ahora mismo en esa categoría, y está en el ocaso de su carrera a los 35 años. En comparación, Barcola lo tuvo fácil en el PSG frente al desafío al que se enfrenta en Anfield. Iraola necesita que sea el jugador decisivo del Liverpool dos o tres veces por semana, y todavía no sabemos si tiene la resistencia necesaria para estar a la altura de unas expectativas tan elevadas. Aun así, hay que respetar la valentía de Barcola; salir de su zona de confort, donde el éxito estaba casi garantizado, para formar parte del proyecto de Iraola en sus primeras fases sugiere que es fuerte mentalmente. Habría sido muy difícil que Barcola llegara a convertirse en candidato al Balón de Oro en el PSG, porque estaba eclipsado por al menos cuatro compañeros, incluido Vitinha, pero liderar una avalancha de títulos del Liverpool bien podría meterle en la pelea. Siempre que esté listo desde el primer momento y ponga el trabajo necesario, este podría ser un movimiento que catapulte a Barcola al estrellato absoluto. Nota: A-

    James Westwood

  • Palmeiras v Junior - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    31 de agosto: Allan (del Palmeiras al Manchester City, 34 millones de libras)

    Para el Palmeiras: Tras rechazar la oferta inicial de 21 millones de libras del City, el Palmeiras ha hecho muy bien en sacarle 13 millones de libras más al club de la Premier League por un canterano que no era una superestrella insustituible. El gigante brasileño obtiene un beneficio íntegro por el jugador de 22 años en una operación que encaja con su modelo de desarrollar futbolistas de la casa antes de venderlos por una cantidad importante cuando se consolidan en el primer equipo. Allan es otro gran caso de éxito para el club, después de las recientes ventas de Estevao al Chelsea y Endrick al Real Madrid. Mientras tanto, en lo estrictamente futbolístico, Allan no va a dejar un hueco enorme en el equipo. Su flexibilidad táctica y su impresionante capacidad de trabajo le convirtieron en uno de los favoritos del entrenador Abel Ferreira, pero sus cifras en el último tercio fueron decepcionantes. El Palmeiras lidera actualmente la clasificación del Brasileirao, y no habría hecho caja con Allan si no se sintiera seguro de poder seguir adelante y conquistar títulos sin él en la parte final de su campaña de 2026. Nota: A

    Para el Man City: Ceder a las exigencias del Palmeiras con respecto al precio final por Allan demuestra lo desesperado que está el City en estos momentos. Enzo Maresca solo cuenta con Jeremy Doku y Antoine Semenyo para las bandas, con Savinho y Omar Marmoush habiéndose marchado ambos al Tottenham, mientras que también se espera que Jack Grealish salga antes de que cierre el mercado de verano. Allan le da al nuevo técnico del City una opción más, con la versatilidad suficiente para jugar en ambas bandas y como carrilero si es necesario. Como jugador con tendencia a atacar los espacios y una resistencia que nunca parece agotarse, Maresca podrá confiar en Allan para darle al City una presencia física extra. Sin embargo, es poco probable que vaya a marcar una gran diferencia en el último tercio. De hecho, Allan solo suma cuatro goles y dos asistencias en la Serie A esta temporada, y necesitará mejorar su toma de decisiones y su ejecución para convertirse en un nombre de referencia en el City. No hay duda de que el potencial está ahí; con el juego de pies y la velocidad para volver locos a los defensas, y la capacidad de anticipación para cortar jugadas a voluntad, Allan debería ser un refuerzo útil en ambas áreas para Maresca. Los aficionados simplemente deben moderar sus expectativas con un jugador que aún tiene muchos aspectos por pulir. Nota: B-

    Para Allan: Un traspaso ilusionante que le da al joven la plataforma para dar el siguiente paso y ganarse un sitio en la selección absoluta de Brasil. Allan tendrá ahora la oportunidad de ponerse a prueba en la élite de la Premier League y la Champions League, una recompensa merecida por la dedicación y la profesionalidad que ha mostrado en el Palmeiras. Las exigencias estructuradas y centradas en la posesión de Maresca también deberían venirle como anillo al dedo a Allan. El técnico italiano favorece a jugadores de banda capaces de intercambiar posiciones con fluidez y de meterse por dentro hacia el centro del campo durante la fase de construcción. Allan tiene la capacidad técnica para hacer exactamente eso, y sus cualidades en la presión tras pérdida son perfectas para el sistema de línea adelantada de Maresca. Eso sí, tendrá que pelear por cada segundo de juego dada la profundidad de plantilla del City. Pasar de ser un titular fijo a tener un papel secundario traerá frustración de forma natural, y la intensidad del fútbol de la Premier League podría suponerle un choque cultural. Allan tiene que agachar la cabeza y aprovechar al máximo cada oportunidad que reciba, o de lo contrario ese precio de 34 millones de libras empezará a pesar. Nota: B

    James Westwood

  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    30 de agosto: Ollie Watkins (del Aston Villa al Al-Hilal, 60 millones de euros)

    Para el Villa: Conseguir 50 millones de libras por un delantero que cumple 31 años en diciembre es un gran trabajo del Villa. Nunca iba a haber un mejor momento para hacer caja y, como más o menos admitió Unai Emery, Watkins ya no quería estar en Villa Park. Es un golpe ver marcharse a un jugador tan talismánico, y su sustituto, Nicolas Jackson, no estará a la altura, pero habría sido mucho peor mantener a un Watkins descontento que podría haber distraído al equipo de cara al futuro. Emery estará triste de que se haya llegado a esto. Con Morgan Rogers, Ezri Konsa y Youri Tielemans también fuera, el Villa realmente no necesitaba perder a otro líder del vestuario. El capítulo final no ha sido bonito, pero Watkins es un icono moderno del Villa que aportó al menos 15 goles en la Premier League en cada una de las últimas cuatro temporadas. El Villa no podrá confiar en que Jackson aporte las mismas cualidades decisivas de forma constante. La cifra es estupenda, pero este culebrón seguirá dejando un sabor amargo. Nota: C+

    Para el Al-Hilal: Un movimiento inteligente en medio de las informaciones que aseguran que el club está buscando rescindir el contrato de Karim Benzema. Watkins tiene más que ofrecer en ataque, dado que llega después de una temporada de 21 goles en un equipo puntero de la Premier League. El Al-Hilal puede estar seguro de que Watkins es capaz de liderar la delantera hasta el final de su contrato de tres años. Debería convertirse de inmediato en candidato a la Bota de Oro junto a nombres como Cristiano Ronaldo y el ex del Brentford Ivan Toney, mientras el Al-Hilal aspira a recuperar el título de la Saudi Pro League arrebatándoselo al Al-Nassr. Fichar a un jugador del calibre de Watkins también hará que el Al-Hilal afronte con confianza el objetivo de ganar su primera AFC Champions League Elite desde 2021. Watkins sigue siendo internacional en activo con Inglaterra y tiene la velocidad y la astucia para convertirse en un éxito enorme. Es un golpe increíble para el Al-Hilal que demuestra que el atractivo financiero de Arabia Saudí no va a desaparecer pronto. Nota: A+

    Para Watkins: Una vergüenza absoluta. En enero del año pasado, Watkins fue objeto de una oferta del Arsenal y, según se informó, llevaba mucho tiempo en la lista de objetivos del Manchester United. Había suficiente interés de la Premier League este verano como para que siguiera en la élite, o podría haberse unido al Fenerbahce después de que, según se informó, acordara los términos personales con el club turco, lo que aun así habría sido mucho mejor que irse a Arabia Saudí. Watkins está sacrificando los últimos buenos años de su carrera por una cuenta bancaria más abultada, con el experto en fútbol saudí Mohamed Qutob diciendo a Radio WM que pasará a ganar «un mínimo de 20 millones de libras al año», con un salario considerado libre de impuestos. Sería comprensible si Watkins fuera un jugador más veterano con poco que ofrecer ya, pero no es el caso. Probablemente podría brillar en cualquier gran club europeo y seguir siendo un activo importante para Inglaterra. También cobraba, según se informó, 130.000 libras a la semana en el Villa, lo que es más que suficiente para vivir con comodidad financiera. Este movimiento desprende una nauseabunda falta de ambición, y debería avergonzarse por la manera en que ha acorralado al Villa. Watkins debería ser vetado de las convocatorias de Inglaterra después de hacer caja en la cima de su carrera. Un negocio horrible y deplorable que no hace más que contribuir a que los aficionados pierdan aún más la fe en la magia del fútbol. Nota: F

    James Westwood

  • Emiliano Martinez Chelsea 2026Getty Images

    30 de agosto: Emiliano Martínez (del Aston Villa al Chelsea, 7,5 millones de libras)

    Para el Villa: Vender a Martínez se convirtió en una necesidad después de que el Villa fichara a Zion Suzuki, procedente del Parma. El campeón del mundo argentino nunca habría aceptado un papel secundario tras Suzuki, y eso podría haber causado fricciones en el vestuario. Tampoco habría tenido sentido que el Villa hubiera mantenido a un Martínez descontento por segundo año consecutivo. Su compromiso fue cuestionado tras el frustrado traspaso al Manchester United del año pasado, y otra salida fallida seguramente habría llevado su nivel de motivación al mínimo. Enviarlo al Chelsea también es una victoria para el Villa; como octava operación entre los clubes en los últimos cuatro años, esto no hace más que reforzar aún más su relación. Aunque seguía siendo una gran personalidad y uno de los favoritos de la afición, este era el momento adecuado para que el Villa se quitara a Martínez de encima en términos salariales. Aceptar una pérdida significativa respecto a la inversión inicial de 20 millones de libras en el exguardameta del Arsenal escocerá un poco, pero no había ninguna razón lógica para que el Villa siguiera pagando su elevado salario. Nota: B+

    Para el Chelsea: Aunque Martínez se ha vuelto algo más propenso al error en los últimos años, no hay duda de que supone una mejora enorme respecto a Robert Sánchez. El español había sido una gran debilidad para el Chelsea durante demasiado tiempo; nunca habría podido volver a pelear por los títulos más importantes si hubiera seguido siendo el número 1. Martínez aporta pedigrí contrastado en la Premier League, y es un líder natural con una mentalidad de ganar a cualquier precio. Fichar al dos veces ganador del Trofeo Yashin por solo 7,5 millones de libras es un auténtico golpe para el Chelsea, cuyas opciones no solo de clasificarse para la Champions League, sino potencialmente de presionar al Arsenal en la lucha por el título, ahora parecen mucho mayores. Es un jugador de grandes citas que no tendrá ningún problema para lidiar con la presión que conlleva la vida en Stamford Bridge, y también será un mentor ideal para el guardameta suplente Mike Penders. El once inicial de Xabi Alonso tiene ahora un aspecto temible. Nota: A+

    Para Martínez: Este es el salto que el héroe de Argentina llevaba tiempo buscando a nivel de clubes, pese a la falta de fútbol de Champions League que ofrece actualmente el Chelsea. El ciclo de Martínez en el Villa estaba obviamente terminado, y el club podría afrontar una temporada de transición complicada tras perder a tantos otros jugadores clave. En marcado contraste, el Chelsea está preparado para volver a convertirse en una fuerza de élite. Martínez tiene ahora la oportunidad de escribir otro capítulo glorioso en su extraordinaria carrera en uno de los clubes más grandes de Europa. La Juventus también seguía al jugador de 33 años, pero Martínez sigue siendo lo bastante bueno como para triunfar en la Premier League, que desde hace tiempo ha sido superior a la Serie A. Cambiar Villa Park por Stamford Bridge debería ser un proceso natural para Martínez, sobre todo porque encaja idealmente en el sistema 3-4-2-1 de Alonso. El argentino se siente cómodo iniciando desde atrás, a diferencia de Sánchez, y debería destacar como portero-líbero protegiendo la línea adelantada del Chelsea. Sin duda, Martínez sentirá que puede cumplir todos los objetivos que le quedan en su carrera con el Chelsea y, quién sabe, quizá eso incluso le lleve a prolongar su carrera internacional con Argentina uno o dos años más. Nota: A

    James Westwood

  • Nicolas Jackson Aston Villa 2026Getty Images

    28 de agosto: Nicolas Jackson (del Chelsea al Aston Villa, 65 millones de libras)

    Para el Chelsea: Asegurarse un beneficio tan enorme por un jugador al que ficharon inicialmente por solo 32 millones de libras y que no entraba en los planes de Xabi Alonso es una jugada maestra de los Blues. Resistirse a la tentación de volver a ceder a Jackson, pese al interés del Atlético de Madrid, también ha dado sus frutos, con su salario de 100.000 libras ya fuera de las cuentas del club de forma definitiva. Jackson nunca terminó de convencer en sus dos primeras temporadas en Stamford Bridge, y la historia fue la misma en su cesión al Bayern de Múnich el curso pasado. Nunca iba a tener sitio por delante de Joao Pedro o Danny Welbeck, así que la venta era lo mejor para el Chelsea. Dicho todo esto, cualquier crisis de lesiones en ataque podría hacer que la operación envejeciera mal. También están reforzando a un rival directo por las plazas de clasificación para la Champions League, y dejaría en mal lugar a los Blues que Unai Emery lograra de repente sacar todo el potencial de Jackson. El Chelsea, eso sí, siempre podrá decir que la oferta era demasiado buena como para rechazarla: recuperar hasta 65 millones de libras por la versión actual de Jackson sin duda habrá provocado apretones de manos por todas partes en la sala de juntas. Nota: A-

    Para el Villa: Jackson sencillamente no vale una cifra récord para el club en el caso del Villa. Es un definidor tremendamente irregular y no tiene el mismo juego global que Ollie Watkins. Sí, es cinco años más joven que el hombre al que reemplaza, pero no tiene ni de lejos el mismo pedigrí en la Premier League. Aunque Jackson marcó unos respetables 24 goles en 65 partidos de liga con el Chelsea, falló muchas más ocasiones de las que convirtió y tenía tendencia a ver tarjetas absurdas. Sin embargo, Jackson sí tiene una buena relación con Emery tras trabajar con el técnico español en el Villarreal, y el fluido sistema de Emery permitirá al jugador de 25 años moverse en horizontal y crear superioridades en las bandas; no tendrá que estar fijado entre dos centrales como le ocurría en el Chelsea. El Villa también suele atacar con dos hombres arriba, así que Jackson nunca estará aislado. Cuesta verle transformarse en un goleador prolífico, pero un Jackson con confianza debería responder a medida que aumente su participación en el juego abierto. No es, eso sí, un fichaje que vaya a ilusionar de verdad a los aficionados del Villa otra vez, después del impacto de su derrota por 4-0 ante el Brighton en la jornada inaugural. Sería un error si el Villa no busca más refuerzos ofensivos antes del cierre del mercado, porque Jackson no es lo bastante bueno como para liderar otro asalto al top cinco. Nota: C+

    Para Jackson: Después de dos años de irregularidad y oportunidades limitadas en el Chelsea y el Bayern, Jackson estará encantado de haber conseguido un papel protagonista a las órdenes de un entrenador que ya supo sacar lo mejor de él. Emery entiende perfectamente las fortalezas tácticas y las necesidades psicológicas de Jackson, y se sentirá más valorado desde el primer momento de lo que jamás se sintió en el Chelsea. Sin embargo, ponerse en la piel de Watkins es una tarea intimidante y no contará con paciencia alguna debido a su ridículo precio. Si Jackson no rinde desde el principio, los problemas del Villa como colectivo continuarán y el equipo de captación será destrozado por asumir una apuesta tan cara. Las comparaciones constantes con Watkins podrían lastrarle: mucho dependerá de su fortaleza mental. Jackson, al menos, ha escapado de la nube de incertidumbre que le seguía en el Chelsea y de la inestabilidad que ha frenado al club en los últimos años. El Villa le ofrece un entorno más asentado y fútbol de Champions League, lo que brinda a Jackson la oportunidad de un verdadero nuevo comienzo. Es el mejor escenario que podía haber esperado a estas alturas de su carrera, pero el delantero senegalés ahora debe demostrar que ha aprendido de sus errores del pasado. Nota: B+

    James Westwood

  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    27 de agosto: Omar Marmoush (del Manchester City al Tottenham, cesión)

    Para el Man City: Un caso un tanto extraño para el City, que ha optado por desprenderse de Marmoush apenas temporada y media después de su llegada desde el Eintracht Frankfurt con una reputación al alza. Competir con la máquina de hacer goles Erling Haaland por un puesto en punta es una tarea poco envidiable para cualquier delantero, y probablemente en el City consideren que Marmoush no acabó de destacar cuando Pep Guardiola le dio oportunidades. Su única temporada completa estuvo lastrada por sus minutos, inevitablemente limitados, una lesión de rodilla y su convocatoria con Egipto para la Copa Africana de Naciones. De forma reveladora, no fue hasta finales de enero de este año cuando por fin marcó su primer gol en la Premier League de la 2025-26. Marmoush puede señalar con razón su falta de minutos, dado que participó en seis goles en el equivalente a unos 7,5 partidos la pasada temporada, pero sencillamente nunca iba a desbancar a Haaland del once inicial y, con 27 años, apenas sorprende que el City haya aprovechado la oportunidad para sacar algo de dinero, con el Tottenham dispuesto a pagar hasta 60 millones de libras para fichar a Marmoush en propiedad el próximo verano tras su cesión inicial al norte de Londres. Será interesante ver cómo lo reemplazan los citizens, porque quien llegue tendrá que conformarse con chupar banquillo. Nota: B+

    Para el Tottenham: Otro gasto excesivo más en un verano de operaciones desconcertantes por parte del Tottenham. Marmoush no ha hecho ni de lejos lo suficiente en Mánchester como para justificar que el City obtenga un pequeño beneficio respecto a lo que pagó por él en enero de 2025, y los Spurs siguen arrojando dinero a sus problemas después de coquetear con el descenso en temporadas consecutivas; Marmoush sigue a Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes, Sandro Tonali y Savinho al incorporarse al conjunto del norte de Londres por una cantidad que acabará siendo desorbitada. Aunque Marmoush aparentemente ha tenido problemas para adaptarse a la Premier League, el Tottenham espera que la llegada del jugador de 27 años solucione por fin una demarcación problemática desde que Harry Kane se marchó al Bayern de Múnich hace tres años; tanto Richarlison como Dominic Solanke han estado marcados por las lesiones y la irregularidad. Los Spurs deben creer que, si tiene minutos, Marmoush puede convertirse en un delantero de élite de la Premier League, capaz de marcar goles cuando sea la referencia en punta, pese a sus dificultades en el Etihad. En ese sentido, es un movimiento ilusionante que podría ayudar al conjunto del norte de Londres a recortar distancias con sus rivales. Nota: C+

    Para Marmoush: Con la perspectiva que da el tiempo, probablemente Marmoush sienta que no debió molestarse en fichar por el City el año pasado, ya que su breve etapa salió como muchos habrían esperado dado que tenía el importante obstáculo de Haaland bloqueándole el camino hacia el éxito en Mánchester. Aunque pueda parecer un poco prematuro, no se le puede reprochar al delantero que vaya en busca de un nuevo comienzo en la Premier League. Aunque probablemente no vaya a pelear por títulos, Marmoush tiene ahora la oportunidad de mudarse a Londres y convertirse en un héroe para los Spurs, donde debería contar con la expectativa de ser titular fijo en punta. Está por ver si puede convertirse en el tipo de goleador que al club le ha faltado tanto desde la salida de Kane. Marmoush estará decidido a volver al nivel de eficacia que convenció al City para gastar una gran suma por él en primer lugar, pero necesitará empezar con buen pie para evitar chocar con el notoriamente volátil Roberto De Zerbi. Nota: B+

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NOTTINGHAM FORESTAFP

    27 de agosto: Liam Delap (del Chelsea al Nottingham Forest, 50 millones de libras)

    Para el Chelsea: A simple vista, esto parece un buen negocio para el Chelsea. De algún modo ha conseguido vender a Delap por 20 millones de libras más de lo que pagó al Ipswich Town por él hace solo un año, y la inyección de dinero inmediata podría ayudarle a hacer más operaciones antes de que se cierre el mercado de fichajes. Sin embargo, según se informa, un 20 % de la plusvalía irá directamente al Ipswich por una cláusula de futura venta que se incluyó en el acuerdo que llevó a Delap a Stamford Bridge. Su salida también deja potencialmente a Xabi Alonso con solo Joao Pedro y el veterano delantero Danny Welbeck como opciones para el puesto de 9, mientras que Nicolas Jackson y Emmanuel Emegha también están siendo fuertemente vinculados con posibles salidas. Aun así, es un riesgo calculado por parte del técnico del Chelsea. Alonso decidió rápidamente que Delap no era el perfil adecuado para su sistema, y el Chelsea ha actuado con frialdad para darle salida en lugar de dejar que su valor disminuyera como suplente sin protagonismo. El Chelsea no sacó la mejor versión de Delap en medio de una temporada de caos en el banquillo, y desprenderse de él tan pronto es una admisión de fracaso, pero la enorme cifra final amortigua perfectamente el golpe. Delap terminó completamente eclipsado por su compañero de fichaje en 2025, Pedro, y no habría tenido sentido mantenerlo un año más. Nota: B+

    Para el Forest: Romper el récord de traspaso del club para fichar a un jugador que solo marcó un gol en la Premier League en 28 partidos de Premier League con el Chelsea no da muy buena imagen. Si Delap fracasa en el City Ground, el Forest quedará en evidencia públicamente y su margen futuro con el PSR podría verse seriamente afectado. Invertir tanto en un jugador de 23 años que ha tenido problemas de forma y físico durante el último año es un movimiento muy desesperado, se mire como se mire. Aun así, el Forest necesitaba otro delantero tras el traspaso de Taiwo Awoniyi al Coventry por 9 millones de libras. Igor Jesus y Chris Wood, de 35 años, estuvieron faltos de efectividad en las derrotas consecutivas del Forest ante el Leeds en la Premier League y la Carabao Cup, y Delap puede aportar la energía de la que tan necesitado está el equipo. En su mejor versión, el exjugador del Ipswich puede ser una pesadilla para las defensas por su potencia física y su conducción a gran velocidad. También es un gran finalizador con ambas piernas, y llegará con hambre de reivindicarse tras una etapa tan frustrante en el Chelsea. Oliver Glasner cree claramente en el potencial de Delap, o este acuerdo nunca se habría cerrado. La cuestión es si podrá manejar la enorme presión que caerá sobre sus hombros desde el primer minuto en otro club ambicioso. Nota: C

    Para Delap: Este es un punto crítico en la todavía incipiente carrera de Delap. Dejó escapar su oportunidad en el Chelsea, pero triunfar en el Forest podría devolverle al camino para convertirse en internacional absoluto con Inglaterra. Aquel delantero centro casi imparable que cargó con el Ipswich a sus espaldas en su campaña 2024-25 en la Premier League sigue ahí en alguna parte, y este cambio de entorno podría devolverlo al primer plano. Delap era la quinta opción en el Chelsea y ni siquiera tenía dorsal, pero en el Forest entrará directamente como la referencia ofensiva. Por tanto, el City Ground es el lugar ideal para que recupere la confianza, y el estilo de juego de Glasner debería venirle como anillo al dedo. El Forest de Glasner está preparado para jugar un fútbol directo, de alta intensidad, que hace daño al rival en las transiciones, un contexto hecho a la medida de Delap. Tiene el físico imponente, la agilidad y la velocidad para atacar el espacio cuando quiera; la cuestión es si sabrá aprovechar las ocasiones cuando empiecen a llegar. Delap ha tenido suerte de caer de pie, pero una tercera oportunidad a este nivel no volverá a presentarse: es ahora o nunca. Nota: B-

    James Westwood

  • Nico Gonzalez Newcastle 2026Getty Images

    26 de agosto: Nico Gonzalez (del Manchester City al Newcastle, 52 millones de libras)

    Para el Manchester City: Recuperar los 50 millones de libras que pagó al Oporto por Gonzalez en enero de 2025 tiene mucho mérito, teniendo en cuenta el escaso impacto que tuvo en el Etihad Stadium. Nunca terminó de asentarse en un rol definido en Mánchester, y los fondos de su venta deberían ayudar al City en su intento de fichar a Enzo Fernandez. Sin embargo, si esa operación no se cierra antes del final del plazo, el City se quedará muy corto de opciones en la medular. Gonzalez es el cuarto centrocampista sénior que se marcha en este mercado tras Rodri, Bernardo Silva y Tijjani Reijnders. A día de hoy, Enzo Maresca solo puede contar en la sala de máquinas con los fichajes veraniegos Elliot Anderson y Ayyoub Bouaddi, además de Mateo Kovacic. Puede que no fuera una pieza clave, pero Gonzalez era perfectamente capaz de ofrecer cobertura y nunca daba menos del 100 por cien. Podría ser fácilmente una venta de la que el City termine arrepintiéndose pronto, ya que no hay garantías de que Anderson y Bouaddi justifiquen sus descomunales precios en los próximos meses. Nota: C

    Para el Newcastle: La llegada de Gonzalez suaviza el golpe de perder al dúo clave del centro del campo formado por Bruno Guimaraes y Sandro Tonali, y el español podría ser un mentor valioso para otro de los nuevos fichajes, Sean Steur, que a sus 18 años sigue siendo muy verde. Puede desempeñar el papel de organizador retrasado en el sistema de Newcastle de Matthias Jaissle gracias a su pase capaz de romper líneas y a su impresionante tasa de recuperaciones en campo rival, que fue la mejor de Europa la temporada pasada entre todos los centrocampistas con al menos 900 minutos disputados (2,13). Como jugador físicamente fuerte, con experiencia en la Premier League y con los mejores años de su carrera todavía por delante, el futbolista de 24 años podría demostrar ser una compra muy inteligente para el Newcastle. Sin embargo, los aficionados que puedan estar esperando que Gonzalez sustituya directamente la influencia de Guimaraes se engañan a sí mismos. Es más un jugador de destrucción que de creación y, por tanto, no ofrece ni de lejos la misma amenaza en el último tercio. Este no es el fichaje transformador que necesita el Newcastle para volver a aspirar al top 6, pero sí debería ayudar mucho a evitar que caiga en la pelea por el descenso. Nota: B

    Para Gonzalez: Aunque sin duda supone un paso atrás en cuanto a competitividad al más alto nivel, este es un movimiento positivo para Gonzalez en líneas generales. Nunca fue un titular habitual en el City, pero entrará directamente en el once del Newcastle de Jaissle como miembro clave del equipo. Si logra arrastrar al Newcastle de vuelta hacia la parte alta de la tabla, la cotización de Gonzalez subirá a nuevos niveles y pasará a ser visto como un jugador especialista en lugar de simplemente una buena opción de rotación. Sin embargo, no se incorpora a un entorno estable que favorezca un impulso inmediato. El Newcastle está en una fase de transición que, de forma natural, traerá consigo bastante frustración, y Gonzalez asumirá una carga mucho mayor sin los jugadores de talla mundial que tenía a su lado en el City. Es un desafío intimidante, y no resulta más fácil por su precio de 52 millones de libras, lo que significa que no se le dará mucho tiempo para adaptarse. Dicho esto, tiene las cualidades mentales y físicas para estar a la altura, y sus opciones de entrar en la selección española serán mayores debido al importante aumento de minutos. Nota: B+

    James Westwood

  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    26 de agosto: Ayyoub Bouaddi (del Lille al Manchester City, 86 millones de libras)

    Para el Lille: Otro cobro descomunal. Bouaddi tenía solo 13 años cuando llegó al Lille en 2021, pero no pasó mucho tiempo antes de que se hablara de él como su canterano más prometedor desde Eden Hazard. En ese sentido, el traspaso por varios millones de libras del mediocentro defensivo a Inglaterra no sorprende en absoluto. Después de firmar una actuación digna del premio al mejor jugador del partido contra el Real Madrid el día de su 17º cumpleaños, era solo cuestión de tiempo que fichara por uno de los grandes de Europa, y su sobresaliente actuación con Marruecos en su duelo del Mundial contra Brasil el 13 de junio hizo inevitable un cambio de aires en verano. Sin embargo, esta sigue siendo una cifra increíble para el Lille, que anteriormente había tasado a Bouaddi en alrededor de 70 millones de libras. Ya habían ingresado muchísimo dinero con operaciones como las de Nicolas Pepe, Victor Osimhen y Rafael Leao pero, al igual que en la venta de Leny Yoro al Manchester United en 2024, esto no es más que beneficio puro para un club con una más que merecida reputación por desarrollar y pulir a los mejores talentos jóvenes. Nota: A+

    Para el City: El relevo de Rodri. Nunca hubo realmente dudas de que el internacional español dejaría el Etihad este verano, ni siquiera después de recordar a todo el mundo sus innumerables cualidades liderando a España hacia la gloria en el Mundial de 2026. Así, el doble reto al que se enfrentaba el City era sacar la mayor cantidad de dinero posible por Rodri y, al mismo tiempo, encontrar a un sucesor a su altura. Hay que decir que ha cumplido ambos objetivos: 65 millones de libras es una gran cifra por un jugador de 30 años que no hace mucho se recuperó de una lesión de ligamento cruzado anterior; y, aunque el City claramente ha pagado de más por Bouaddi, su potencial es tan evidente como enorme. Por supuesto, sigue siendo una barbaridad pedirle a un futbolista de 18 años que llene de inmediato el enorme vacío dejado por uno de los mejores '6' que ha visto este deporte. Pero también hay que decir que el City ha fichado al mediocentro defensivo más prometedor del mundo en estos momentos (¡al Liverpool realmente le habría venido muy bien fichar a Bouaddi!). Sin embargo, si puede solucionar de inmediato todos los problemas ya evidentes del City de Enzo Maresca, esa es otra cuestión completamente distinta... Nota: B

    Para Bouaddi: El tipo de movimiento que siempre estuvo destinado a dar, y más pronto que tarde. Bouaddi es conocido por ser una persona muy humilde y trabajadora, pero también cree firmemente en su calidad. No tiene ninguna duda de que puede triunfar al más alto nivel, algo que explica en parte por qué cambió su lealtad internacional de Francia a Marruecos a principios de este año, ya que esta última le ofrecía la oportunidad de jugar el Mundial de este verano. Las actuaciones sorprendentemente maduras de Bouaddi en Norteamérica invitan al optimismo de cara a su llegada a Mánchester. Es cierto que sustituir a Rodri sigue siendo una tarea intimidante y que no se le tendrá demasiada paciencia dado el precio pagado por él. Pero desde luego parece contar con los niveles necesarios de inteligencia, confianza y serenidad para hacer frente a la intensidad increíble del fútbol de la Premier League. El hecho de que vaya a tener a Elliott Anderson, y muy probablemente a Enzo Fernandez, como apoyo en la medular también debería ayudar a aligerar su carga y a quitarle algo de presión para rendir desde el primer momento. Nota: B+

    Mark Doyle

  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    25 de agosto: Carlos Baleba (del Brighton al Manchester United, 70 millones de libras)

    Para el Brighton: Este es, una vez más, el brillante modelo de negocio del Brighton en acción. El club de la costa sur pudo sorprender al pagar 23 millones de libras para llevar al centrocampista camerunés Carlos Baleba a la Premier League desde el Lille como un relativo desconocido hace tres años, pero esa decisión ha dado grandes frutos al obtener un beneficio enorme apenas tres años después. Es cierto que la cotización de Baleba ha caído desde el pasado verano, cuando el Brighton pedía más de 100 millones de libras al United, en una temporada algo irregular, con Fabian Hurzeler convencido de que las especulaciones sobre su traspaso afectaron inicialmente a su rendimiento. En consecuencia, Baleba desde luego no habría podido alcanzar los 100 millones de libras o más este verano, pero un paquete total de 70 millones de libras (95,5 millones de dólares) sigue pareciendo una buena operación para el Brighton, especialmente si el jugador de 22 años sigue rindiendo de forma inconsistente. El club de la costa sur reinvertirá inevitablemente ese dinero en varias otras jóvenes joyas a las que luego venderá con un beneficio importante. Nota: B+

    Para el Man Utd: El United sentirá que su paciencia ha dado resultado. El club se apartó de las negociaciones con el Brighton en el verano de 2025 después de que quedara claro que el club de la costa sur quería una cifra en la misma línea que los 115 millones de libras que el Chelsea les había pagado por Moises Caicedo en 2023, pero siempre se informó de que volverían a por Baleba en algún momento del futuro. Ese momento es ahora, con el Manchester United aprovechando la algo discreta campaña 2025-26 del centrocampista para cerrar lo que considerará una ganga en un verano en el que las cifras se han inflado enormemente, dado que habría costado bastante más hace 12 meses. Su esperanza será que, con 22 años, las actuaciones irregulares de Baleba fueran simplemente el resultado de que todavía estaba algo por pulir, con los mejores años del jugador claramente aún por delante. Su temporada también se vio alterada por la Copa África, y mejoró mucho en la segunda mitad del último curso, con el United supuestamente animado por sus datos subyacentes. Baleba aporta la potencia física y el empuje desde el centro del campo que el United llevaba buscando desesperadamente este verano tras la salida de Casemiro. Michael Carrick y la afición tendrán que darle algo de tiempo para adaptarse, eso sí, sobre todo después de que se lesionara los ligamentos del tobillo en la pretemporada. Pero si logra cumplir su potencial, será una solución ideal a largo plazo para una posición problemática en Old Trafford. Nota: B+

    Para Baleba: Ha tenido que esperar con paciencia, pero Baleba por fin está de camino a Old Trafford en lo que sin duda es un movimiento soñado para un jugador que solo llegó a Europa desde su Camerún natal hace cuatro años y medio. El Brighton sabía claramente que estaba fichando a un joven con un enorme potencial cuando consideró oportuno desembolsar 23 millones de libras para incorporarlo en 2023 siendo un relativo desconocido de 19 años y, al margen del pequeño tropiezo de la pasada temporada, ha seguido la trayectoria esperada. Baleba se ha ganado esta oportunidad y ahora estará decidido a asegurarse de no dejarla escapar. Desde luego, todo apunta a que está preparado para ser una figura importante desde el principio en Old Trafford, donde hacía tiempo que figuraba en la lista de deseos un mediocentro defensivo físico. Formará parte de un centro del campo renovado junto a Youri Tielemans, Kobbie Mainoo o Andrey Santos, además de Bruno Fernandes, con la misión de cortar ataques y conducir a su equipo hacia delante con el balón. Necesitará tiempo para adaptarse tras su lesión de pretemporada, pero no hay duda de que se trata de una incorporación ilusionante a largo plazo para el Manchester United. Nota: A

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    25 de agosto: Savinho (del Manchester City al Tottenham, 85 millones de libras)

    Para el Manchester City: ¡Un candidato realmente firme a la comisión de traspaso más ridícula jamás pagada en toda la historia de este deporte! El City se estará frotando las manos después de haber logrado, de algún modo, una venta récord en la historia del club con un jugador que prometió mucho y ofreció poco a lo largo de sus dos temporadas en el Etihad Stadium, pese a haber llegado con gran expectación, una etapa en la que solo sumó dos goles en la Premier League. El Manchester City estará encantado de que el Tottenham, una vez más, haya estado dispuesto a pagar una cifra tan desconcertantemente alta para conseguir a su hombre, solo un año después de que intentara fichar a Savinho por alrededor de la mitad del paquete total de 85 millones de libras (116 millones de dólares) que ha desembolsado. Eso sí, con 22 años, Savinho todavía tiene potencial para convertirse en un talento de talla mundial en el Tottenham Hotspur Stadium, y Enzo Maresca podría quedarse algo corto de efectivos en las bandas, pero aún queda mucho tiempo en el mercado para reinvertir ese ingreso gigantesco y además sigue contando en sus filas con jugadores como el muy bien considerado Jeremy Monga y un Jack Grealish ya recuperado. Para un jugador del actual nivel discreto del brasileño, esta era sencillamente una oferta demasiado, demasiado buena como para rechazarla, pase lo que pase en el futuro. Nota: A+

    Para el Tottenham: Si los fichajes de Sandro Tonali y Mateus Fernandes por un total de 185 millones de libras (252 millones de dólares) ya levantaron cejas, este acuerdo hará que lleguen hasta el techo. El Tottenham ha mostrado disposición a gastar a lo grande durante todo el verano, y se podría defender, hasta cierto punto, su derroche en ese par de nuevos centrocampistas como una parte necesaria de la reconstrucción de la plantilla de Roberto De Zerbi tras dos temporadas consecutivas en las que el club coqueteó con el descenso. Sin embargo, soltar 85 millones de libras por Savinho, de entre todos los nombres posibles, sugiere que podrían haber perdido el norte en los despachos. Ese tipo de dinero exige un impacto constante y de alto nivel, y en ningún momento de su etapa en el City el extremo brasileño ha demostrado ser capaz de ofrecerlo. Hay que hacerse serias preguntas sobre cómo los Spurs han pasado de ofrecer 43 millones de libras por el extremo hace un año a literalmente duplicar esa cifra solo 12 meses y una temporada intrascendente después, con cuatro goles, tres asistencias y solo siete titularidades en la Premier League. Es muy posible que Savinho acabe triunfando y sea un gran éxito en el norte de Londres, pero eso no cambia el hecho de que, de entrada, se trata de un gasto desmesurado. Nota: F

    Para Savinho: Hay que sentir cierta empatía por Savinho, porque ahora va a tener que estar a la altura de esta descomunal cifra de traspaso en el Tottenham Hotspur Stadium o arriesgarse a que le cuelguen la etiqueta de fracaso, un desenlace que algunos considerarán inevitable. Si los Spurs hubieran pagado lo que realmente vale, probablemente unos 45 millones de libras (61 millones de dólares), la presión no sería la misma, pero ahora se esperará del jugador de 22 años que rinda desde el primer momento y se convierta rápidamente en una figura central del ataque de De Zerbi. Como ya hemos comentado, Savinho tiene sin duda la capacidad de acabar triunfando si se le convierte en un hombre importante y juega semana tras semana, algo que nunca iba a ocurrir bajo el célebre agitador Pep Guardiola en Mánchester. Desde la perspectiva del jugador, esto supone un nuevo comienzo muy necesario en otro club del llamado ‘Big Six’, la oportunidad de trabajar con otro entrenador de excelente reputación y un atractivo cambio de aires con su marcha a Londres. Sin embargo, persiste la sensación inamovible de que siempre cargará con el peso de esa comisión astronómica. Es un traspaso que ya podría definir, para bien o para mal, su carrera en la élite. Nota: B-

    Krishan Davis

  • Curtis Jones InterGetty

    21 de agosto: Curtis Jones (del Liverpool al Inter, 35 millones de euros)

    Para el Liverpool: Un desenlace previsible, pero triste de todos modos. La salida de Jones significa que ya no queda ni un solo chico de la zona en la plantilla del Liverpool, algo bastante deprimente para los aficionados. Conviene recordar que no hace tanto que Jurgen Klopp soñaba con un «equipo de scousers». Aun así, se puede entender hasta cierto punto por qué el Liverpool ha permitido la marcha de Jones, ya que solo le quedaba un año de contrato y estaba claro que ya no era feliz en Anfield. Ni siquiera el despido de Arne Slot pareció mejorar su estado de ánimo durante el verano, como quedó subrayado por su disputa por el brazalete de capitán con Dominik Szoboszlai. Sin embargo, aunque el Liverpool hizo bien en mantenerse firme con la cantidad que quería por el traspaso de Jones, ahora es imperativo sustituirlo, porque incluso teniendo en cuenta la continua mejoría de Trey Nyoni, el Liverpool ya andaba preocupantemente corto de efectivos y calidad en el centro del campo. Y tampoco hay que olvidar que el polivalente Jones fue en realidad una de las mejores opciones de Slot en el lateral derecho la temporada pasada. Nota: C

    Para el Inter: Un fichaje potencialmente astuto. Beppe Marotta es poco menos que un maestro del mercado de fichajes y el CEO del Inter probablemente sentirá que Jones representa una buena operación. Conviene recordar que, aunque da la sensación de que el canterano del Liverpool lleva toda la vida ahí, todavía solo tiene 25 años y no hace tanto que estaba rindiendo lo suficientemente bien como para hacerse un hueco en la selección inglesa. Jones parece sin duda encajar bien en el centro del campo de Christian Chivu, dado que es impresionantemente resistente a la presión y además se deja la piel por el equipo. Así que, aunque Jones obviamente no tiene la misma amenaza goleadora que Scott McTominay, es discutiblemente un jugador técnicamente superior, lo que significa que tiene muchas opciones de ser un éxito igual de grande en Milán como lo ha sido el escocés en Nápoles. Nota: B+

    Para Jones: Un cambio de aires muy necesario. Las cosas se habían estancado para Jones en Anfield. Estaba perdiendo progresión, su carrera se había frenado y su frustración era evidente. Hubo rumores de un desencuentro con Slot y enseguida quedó claro que tampoco tendría los minutos que tanto ansiaba en su posición preferida en el centro del campo a las órdenes de Andoni Iraola. En consecuencia, un traspaso era imprescindible y una mudanza a Milán podría ser justo lo que necesitaba Jones. Desde luego, la presencia de compatriotas como John Stones y Djed Spence debería ayudarle a adaptarse rápido a San Siro, y no sorprendería en absoluto verle brillar en la Serie A, que, por muchos méritos que tenga, está indudablemente uno o dos escalones por debajo de la Premier League. Nota: B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 de agosto: Ezri Konsa (del Aston Villa al Arsenal, 55 millones de libras)

    Para el Villa: Aston Villa no necesariamente estará descontento con un paquete total de 55 millones de libras (75 millones de dólares) por un jugador al que le quedaban los dos últimos años de contrato. De cara al futuro, habría habido oportunidades limitadas de ingresar una suma tan importante si el central Ezri Konsa se hubiera quedado y, con 28 años, probablemente esto sea lo mejor que iban a conseguir, pese a su condición de internacional con Inglaterra y a que los Villans llegaron a pedir 60 millones de libras (82 millones de dólares) en un momento de las negociaciones. Sin embargo, tras la salida de Lucas Digne al PSG a principios del verano, la marcha de Konsa deja al Villa con una defensa en cuadro en vísperas de la nueva temporada de la Premier League, por lo que necesitará moverse con rapidez para encontrar un sustituto. También supone la pérdida de otro jugador clave más, mientras la plantilla de Unai Emery sigue siendo desmantelada tras las respectivas salidas de Morgan Rogers y Youri Tielemans al Chelsea y al Man Utd, al tiempo que existe una seria incertidumbre en torno a los futuros de Ollie Watkins y Emiliano Martinez. Nota: C

    Para el Arsenal: Esta es una operación desconcertante por parte del Arsenal y de Mikel Arteta. Según se informa, los Gunners estaban decididos a reforzar el lado derecho de su zaga tras las lesiones del central William Saliba y del lateral Jurrien Timber, pero el técnico seguramente ya tenía a su disposición las herramientas necesarias para salir adelante sin ellos y ahorrarle al club una cantidad importante de dinero. Tanto Ben White como Cristhian Mosquera pueden cubrir esas posiciones, mientras que el lateral izquierdo titular Riccardo Calafiori es nominalmente un central, al igual que Piero Hincapie, y Myles Lewis-Skelly es más que capaz de ocupar ese costado si otros se desplazaban. Puede que el Arsenal hubiera necesitado una reestructuración con jugadores ligeramente fuera de posición, pero cuesta imaginar que eso hubiera sido tan perjudicial para una defensa tan bien trabajada. Mosquera impresionó en sus limitadas apariciones la temporada pasada, pero Konsa es ahora un obstáculo directo para su progresión, y lo mismo puede decirse del canterano Marli Salmon. Este es claramente un ejemplo de Arteta ejerciendo los importantes poderes que tiene entre bastidores en el Emirates, mientras el club accede a su deseo de contar con un recambio de calidad, y Konsa es sin duda un muy buen defensa que aporta un liderazgo muy útil. El técnico español necesita efectivos con el Arsenal compitiendo en cuatro frentes, pero esto parece una solución costosa para lo que debería ser un problema a corto plazo. Nota: C+

    Para Konsa: Desde luego, no se le puede reprochar a Konsa que dé el salto a los campeones de la Premier League en esta etapa de su carrera mientras busca más grandes títulos después de ganar la Europa League en 2025-26, pero le espera una verdadera pelea para asentarse en el norte de Londres a largo plazo. No hay ninguna garantía de que vaya a ser titular inicialmente en el lateral derecho por delante de White, y casi con toda seguridad caerá en el orden de preferencia para el invierno una vez que tanto Saliba como Timber se hayan recuperado de sus respectivas cirugías y sean considerados en condiciones de volver. Sabemos que Arteta quiere poder apoyarse en una plantilla profunda compuesta por titulares garantizados y sus llamados «finalizadores», y todo apunta a que ese será el papel que desempeñará Konsa en el Emirates. Sin embargo, si termina su etapa allí como campeón de la Premier League y quizá incluso de Europa, probablemente no le importará lo más mínimo. Nota: B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 de agosto: Tijjani Reijnders (del Manchester City al Al-Qadsiah, 52 millones de libras)

    Para el City: ¡Menudo logro! El City se las ha arreglado para obtener un beneficio pequeño pero significativo por un jugador que firmó una temporada muy floja después de llegar al Etihad procedente del AC Milan el pasado verano por 46,5 millones de libras. Reijnders causó de hecho una impresión positiva en sus primeros pasos en la Premier League, al marcar un gol y dar otro en su debut contra el Wolves el pasado agosto, pero el anterior entrenador, Pep Guardiola, acabó perdiendo casi por completo la fe en el internacional neerlandés, que pasó la mayor parte de sus últimos meses en Mánchester sentado en el banquillo. El posterior cambio de técnico no hizo nada por mejorar las opciones de Reijnders de relanzar su carrera en el City. Al contrario, acabó con cualquier esperanza que tuviera de darle la vuelta a la situación, con el jugador de 28 años vendido al mejor postor para ayudar a financiar un movimiento planeado por el favorito de Enzo Maresca, Enzo Fernandez. Así que, aunque sin duda se puede argumentar que el neerlandés merecía más tiempo para demostrar su valía, el City nunca iba a rechazar una oferta tan generosa por un suplente. Nota: B+

    Para el Al-Qadsiah: Otra declaración de intenciones, y quizá la más llamativa hasta la fecha. El Al-Qadsiah tiene una reputación bien ganada como uno de los clubes «ascensor» del fútbol saudí, pero fichar a Reijnders es una seria muestra de ambición por parte de unos propietarios que creen firmemente que Brendan Rodgers es capaz de liderar una candidatura al título esta temporada. El norirlandés ha hecho desde luego un gran trabajo desde que asumió el cargo el pasado diciembre, con el Al-Qadisah terminando cuarto en la Saudi Pro League 2025-26 gracias en no poca medida a una racha récord en la historia del club de 17 partidos sin perder. Que el exentrenador del Liverpool pueda replicar ese tipo de rendimiento nacional mientras afronta también una primera participación de la historia en la AFC Champions League Elite es algo debatible. Sin embargo, la llegada de un internacional de la calidad de Reijnders no ha hecho más que reforzar la percepción de que el equipo respaldado por Saudi Aramco, que pronto se mudará a un estadio completamente nuevo con capacidad para 47.000 espectadores, es la fuerza emergente de la SPL. Nota: A

    Para Reijnders: Una decisión desconcertante, sobre todo a estas alturas de su carrera. Reijnders dejó el Milan por Mánchester porque quería competir por los títulos más importantes del fútbol de clubes. Entonces, ¿por qué ha decidido ahora pasar lo que deberían ser los años cumbre de su carrera profesional jugando en Arabia Saudí? No es que no tuviera otros pretendientes. Por supuesto, Reijnders no es el primer jugador de alto perfil tentado por las riquezas que ofrece la SPL, y desde luego no será el último. Pero es difícil no preguntarse si acabará lamentando su decisión desde un punto de vista deportivo. Reijnders es un centrocampista con una gran técnica y olfato de gol: está claro que es demasiado bueno para el Al-Qadsiah y existe un riesgo muy real de que este movimiento termine perjudicando sus esperanzas de representar a Países Bajos en la próxima Eurocopa. A los 28 años, su etapa en la élite podría haber terminado ya. Nota: D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 de agosto: Rodri (del Manchester City al Barcelona, 75 millones de euros)

    Para el Manchester City: La marcha de Pep Guardiola y de leyendas del club como Bernardo Silva y John Stones ya habría sido lo bastante dolorosa para la afición del City, pero perder a su mejor jugador provocará un miedo real. Da la sensación de que el City está condenado a sufrir un bajón sin Rodri, que era el corazón del equipo y un líder irreemplazable. Actuando tanto como principal escudo defensivo como organizador desde atrás, Rodri impulsó el éxito del City con Guardiola. De hecho, el City ganó el 74,1% de sus partidos de la Premier League cuando el español controlaba el centro del campo, y ese porcentaje se desplomó hasta el 61,9% cuando estuvo ausente. Rodri también dio un paso al frente para marcar goles en los partidos más importantes, incluido el tanto de la victoria en la final de la Champions League de 2023 y en varios encuentros decisivos por el título de la Premier League. A pesar de su precio de 116 millones de libras (156 millones de dólares), Elliot Anderson no tiene el mismo juego completo, y el posible fichaje de Ayyoub Bouaddi es demasiado joven e inexperto como para esperar que llene ese vacío. Es poco menos que un golpe de pesadilla para el sucesor de Guardiola, Enzo Maresca, que tiene por delante una tarea enorme para ajustar el plan táctico del City y asegurarse de que pueda seguir compitiendo por los títulos más importantes. Nota: Suspenso

    Para el Barcelona: Un fichaje de impacto que sacude el fútbol europeo. El Barça ya era el gran favorito para ganar una tercera Liga consecutiva, pero ahora parece una conclusión inevitable. El Real Madrid estará tocado después de ver cómo su principal objetivo ficha por su eterno rival, con Rodri optando por el proyecto ya bien asentado de Hansi Flick en lugar del trabajo de reconstrucción de Jose Mourinho en la capital española. Rodri bien podría ser la pieza final del puzle para que el Barça conquiste su primera Champions League desde 2015; es el mejor mediocentro defensivo del fútbol actual y el hombre perfecto para aportar estabilidad al once de Flick. Sin duda, a los rivales les resultará mucho más difícil atravesar al Barça en la fase de transición con Rodri barriendo esa zona. El jugador de 30 años también debería adaptarse al instante, dado que la plantilla del Barça está repleta de compañeros suyos de la selección española. Necesitaban actuar tras la pérdida de Frenkie de Jong, de quien se informa que afronta una lucha por volver a jugar antes de final de año tras dañarse los ligamentos de la rodilla, y Rodri es una solución de ensueño. No parece una exageración sugerir que el Barça podría dominar tanto a nivel nacional como continental durante los próximos dos o tres años ahora que tiene al ganador del Balón de Oro de 2024 para llevar la batuta. Nota: A+

    Para Rodri: Este es un siguiente paso natural para Rodri tras su triunfo en el Mundial de 2026 y su Balón de Oro con España. Ayudar al City durante un periodo de transición palidece en comparación con la oportunidad de devolver al Barça a la cima del fútbol, y no hay otro equipo que encaje mejor con los principios tácticos a los que se acostumbró tanto con Guardiola. Este es un movimiento que también podría permitir a Rodri volver a su mejor nivel físico. Las lesiones graves han alterado la carrera del ex del Atlético de Madrid en los últimos años, y regresar al entorno menos exigente físicamente de LaLiga debería favorecer su longevidad en la élite. Después de haber ganado ya dos grandes títulos junto a jugadores como Pedri, Gavi, Lamine Yamal y Dani Olmo a nivel internacional, la transición al Camp Nou debería ser perfecta para Rodri, de quien se espera que asuma el mismo papel de dictador arrollador en el que ha brillado con España y el City durante los últimos siete años. Se ha informado de que el Real ofreció a Rodri un paquete económico mucho más atractivo, pero tomó la decisión correcta al optar por el entorno más saludable y seguro del Camp Nou, donde ahora podría escribir el capítulo más exitoso de su brillante carrera. Nota: A

    James Westwood

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    15 de agosto: Ferran Torres (del Barcelona al Paris Saint-Germain, 50 millones de euros)

    Para el Barcelona: Ferran Torres nunca recibió el cariño de la afición del Barça que creía merecer, pero no es tan difícil entender por qué. El exjugador del Manchester City firmó unos respetables 65 goles durante sus cuatro años en el Camp Nou, incluido un récord personal de 21 en todas las competiciones la pasada temporada, en la que el equipo de Hansi Flick revalidó con éxito el título de Liga, pero se le consideraba un comodín y desesperaba a los aficionados con su irregularidad de cara a puerta. Por un lado, venderlo era arriesgado porque el Barça ya andaba corto de efectivos en ataque tras la salida de Robert Lewandowski, pero por otro, nunca iba a haber una mejor oportunidad para hacer caja. La cotización de Torres alcanzó su punto más alto de siempre tras su gol de la victoria en la final del Mundial 2026 con España, y la posterior oferta de 50 millones de euros del PSG era demasiado buena como para rechazarla. Sí, era ligeramente inferior a los 55 millones de euros que el Barça invirtió en Torres al ficharlo del City, pero su contrato terminaba el próximo verano y además habrían tenido que pagar 8 millones de euros extra al club de la Premier League si le hubieran renovado debido a una cláusula específica del acuerdo. Liberarse también de su elevado salario ayudó al Barça a cerrar un acuerdo por Rodri, que será una incorporación mucho más determinante para la plantilla de lo que Torres llegó a ser nunca. Nota: B+

    Para el PSG: Puede que Torres nunca entre en el grupo de los futbolistas individuales de élite, pero asegurarse a un campeón del mundo versátil en el punto álgido de su carrera por un precio razonable sigue siendo una victoria importante para el PSG. Torres también encaja tácticamente muy bien para Luis Enrique, que dio al delantero su debut con la selección absoluta de España allá por 2020. La fluidez posicional ha sido la base del éxito del PSG con Luis Enrique, y Torres es de los más flexibles que hay, capaz de jugar por dentro o en cualquiera de las dos bandas. También tiene una relación casi telepática con su compatriota Fabian Ruiz, lo que debería dar réditos inmediatos al doble campeón de Europa consecutivo. Hay muchas opciones de que Torres sea más prolífico en la Ligue 1 de lo que lo fue en el entorno más competitivo de la Liga, y su amplia experiencia en los grandes escenarios también lo convertirá en una buena opción en la Champions League. Torres no es un sustituto natural de Goncalo Ramos, pero potencialmente sí ofrece al PSG más de lo que daba el delantero portugués, especialmente en lo que respecta a sus inteligentes movimientos en el último tercio.Nota: A-

    Para Torres: El héroe mundialista de España verá este movimiento como un paso adelante y como la confirmación de que tenía razón al denunciar públicamente la falta de avances en las conversaciones para renovar con el Barça, algo comprensible. El PSG aspira a convertirse en el segundo club en completar un triplete consecutivo en la Champions League en la era moderna, mientras que el Barça no gana la competición desde 2015, cuando era precisamente el equipo que contaba con Luis Enrique. Sin embargo, la realidad es que la situación de Torres en París no será diferente de la que tenía en Cataluña. El tridente más fuerte del PSG, al que Luis Enrique siempre recurrirá en los partidos más importantes, está formado por Khvicha Kvaratskhelia y Desire Doue en las bandas, y Ousmane Dembele por dentro. Si Torres cree que por fin va a emerger como un hombre franquicia en el Parque de los Príncipes después de haber vivido tanto tiempo a la sombra de jugadores como Lewandowski, Raphinha y Lamine Yamal en el Barça, está muy equivocado. Luis Enrique podrá ofrecerle más minutos en liga, pero Torres no va a ser esencial en la Champions League. Fichar por el PSG no elevará su legado, simplemente reforzará aún más su condición de jugador de rotación. Puede que Torres se dé cuenta rápidamente de que el césped no es más verde al otro lado, e incluso llegue a arrepentirse de haber salido de su zona de confort en el Barça, que ahora parece mejor situado para competir con el PSG por la gloria europea sin él.Nota: B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 de agosto: Cristian Romero (Tottenham al Atlético de Madrid, 40 millones de euros)

    Para el Tottenham: El Tottenham ha aceptado unas pérdidas de alrededor de 8 millones de libras respecto a su inversión inicial al vender a Romero al Atlético de Madrid, lo que es una mala operación se mire por donde se mire. Sí, han evitado que acabe en un rival de la Premier League, pero el jugador de 28 años está de lleno en el mejor momento de su carrera y fue uno de los mejores futbolistas de Argentina en el Mundial de 2026. El Tottenham podría, y debería, haber aguantado para sacar una cantidad mayor. Sin embargo, da la sensación de que era el momento adecuado para separar caminos. Romero cuestionó públicamente la estrategia de fichajes del club y a su departamento médico la temporada pasada, y vio dos tarjetas rojas mientras los Spurs luchaban por evitar el descenso. Su relación con la afición se deterioró como resultado, y es justo decir que no estuvo a la altura de las expectativas como capitán del club. El Tottenham también ha fichado a Jan Paul van Hecke y al compañero de Romero en Argentina Marcos Senesi, además de atar a Micky van de Ven con un nuevo contrato, así que sigue bien cubierto en defensa. Romero quería marcharse claramente, y las opciones de los Spurs de llevar a cabo una reconstrucción de verdad con Roberto De Zerbi son ahora mayores después de que haya conseguido lo que quería. Nota: B-

    Para el Atlético de Madrid: Romero es absolutamente perfecto para el sistema del Atlético de Diego Simeone. Es un defensa agresivo, que va hacia delante y comparte la mentalidad de Simeone de ganar a cualquier precio, lo que significa que no debería tener ningún problema para adaptarse al vestuario tan unido del Metropolitano. Tras la salida de Nahuel Molina a la Roma, la llegada de Romero vuelve a dar solidez a la zaga del Atlético. Lo más probable es que actúe como el principal ancla en la defensa de tres de Simeone y trabaje para tapar las grietas que llevaron al equipo a encajar demasiados goles la pasada temporada, además de aportar unas cualidades de liderazgo vitales. No solo es una combinación perfecta, sino también un movimiento inteligente que debería acercar bastante al Atlético a Barcelona en la cima de La Liga y, potencialmente, ponerlo más cerca de ese esquivo título de la Champions League. El hecho de que hayan logrado ficharlo por unos buenos 20 millones de libras por debajo de su verdadero valor de mercado es también una gran ventaja. Eso permite potencialmente al Atlético cerrar una o dos grandes operaciones más antes de que cierre el mercado. Nota: A

    Para Romero: Equipos como el Nápoles y el Inter también estaban interesados en Romero, pero él solo tenía ojos para el Atlético, y forzar la operación le dará una gran satisfacción. El equipo de Simeone está hecho a la medida de sus virtudes, y estas serán celebradas en el Metropolitano de una manera en que nunca lo fueron en el norte de Londres. Los críticos en la Premier League veían a Romero como un lastre por su estilo físico e inflexible, pero esa es exactamente la razón por la que el Atlético lo ha fichado. Es el movimiento ideal en el momento ideal para un jugador ambicioso que quiere competir por títulos y brillar cada año en el escenario de la Champions League. El Tottenham no podía ofrecerle esa plataforma, aunque aparentemente vuelve a estar en línea ascendente con De Zerbi al mando. La Liga también encaja mejor que la Premier League para Romero; se juega a un ritmo más táctico que le permitirá cortar líneas de pase y leer el juego con mayor facilidad. Además, tiene a mano a cuatro compañeros de la selección argentina, entre ellos Julian Alvarez y Giuliano Simeone, para ayudarle a adaptarse rápidamente. Nota: A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 de agosto: Mika Godts (del Ajax al Paris Saint-Germain, 55 millones de euros)

    Para el Ajax: Un golpe durísimo, pero un gran impulso para las arcas del club. El director técnico del Ajax, Jordi Cruyff, ni siquiera intentó ocultar que esperaban retener a Godts al menos un año más. El extremo fue prácticamente el único rayo de luz durante una campaña 2025-26 por lo demás sombría para el conjunto de Ámsterdam. Godts fue el único miembro de la plantilla en alcanzar dobles dígitos tanto en goles (17) como en asistencias (15). Así que perderlo tras el inicio de la nueva temporada de la Eredivisie supone un revés considerable. Sin embargo, como en la práctica admitió Cruyff, el Ajax sencillamente no está en posición de rechazar el tipo de dinero que el PSG puso sobre la mesa por su activo más valioso. Esta es la brutal realidad financiera en la que llevan mucho tiempo viviendo y la esperanza es que la última gran promesa salida de la factoría del Ajax, Abdellah Ouazane, ayude a llenar el vacío dejado por Godts, que, también conviene señalarlo, fue fichado con 17 años procedente del Genk en 2023 por solo 1 millón de euros. En ese sentido, el Ajax simplemente seguirá haciendo lo que hace, pero si actualmente tiene la suficiente calidad en ataque como para volver a la Champions League el año que viene es ahora mismo muy discutible. Nota: B-

    Para el PSG: La señal más clara hasta ahora de que Bradley Barcola está en camino de salir del club. Desde el principio, la sospecha ha sido que el PSG está muy dispuesto a hacer caja con el delantero francés, que fue el descarte en ataque la temporada pasada, con Barcola encontrándose repetidamente en el banquillo en los grandes partidos. Sin embargo, los dos veces vigentes campeones de Europa han actuado con astucia al dar largas a equipos como el Liverpool mientras reforzaban su ataque con jugadores como Maghnes Akliouche, Ferran Torres y ahora Godts, antes de vender a Barcola al mejor postor. Y lo mejor es que la salida del jugador de 23 años probablemente cubra el coste combinado de Aklouche, Torres y Godts, que debería aportar una cobertura de calidad para el extremo izquierdo titular, Khvicha Kvaratskhelia. Nota: A

    Para Godts: Probablemente, la prueba definitiva de su calidad. Al fin y al cabo, si Barcola no pudo asegurarse un puesto fijo como titular en el equipo repleto de estrellas del PSG, ¿qué opciones tiene Godts de conseguirlo? El jugador de 21 años tiene una experiencia limitada en la Champions League, con solo ocho apariciones, y ni siquiera entró en la convocatoria de Bélgica para el Mundial de este verano en Norteamérica. Por supuesto, se puede argumentar que Godts no puede sino beneficiarse de entrenar junto a jugadores como Kvaratskhelia y Ousmane Dembele, y debería disponer de bastantes minutos en la Ligue 1 y la Coupe de France, mientras Luis Enrique da descanso a sus hombres clave antes y después de sus compromisos europeos entre semana. Sin embargo, uno no puede evitar preguntarse si este es realmente el movimiento adecuado para Godts en esta etapa crucial y formativa de su carrera, aunque probablemente no haya ahora mismo un lugar mejor en el planeta para que un extremo aprenda lo que se necesita para rendir al más alto nivel. Nota: B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 de agosto: Djed Spence (del Tottenham al Inter, 30 millones de euros)

    Para el Tottenham: Se mire por donde se mire, esta es otra operación de mercado desconcertante del Tottenham, que este verano se ha gastado una enorme cantidad de dinero, y se podría decir que incluso ha pagado de más, sin recuperar demasiado a través de ventas de jugadores. El valor de Djed Spence está ahora mismo en su punto más alto, después de convertirse en una especie de héroe de culto para Inglaterra en el Mundial gracias a unas actuaciones defensivas muy sólidas tanto de lateral derecho como de lateral izquierdo, al participar en los ocho partidos de Inglaterra en Norteamérica. Entre sus acciones destacó una entrada deslizante in extremis en la semifinal contra Argentina que se hizo viral. Y, sin embargo, el club del norte de Londres está a punto de ingresar un total de apenas 30 millones de libras (40,5 millones de dólares) por el jugador de 26 años, incluidas las variables. Realmente se puede defender que Spence vale casi el doble tras sus actuaciones a principios de verano, además de que aún le quedan tres años de contrato, es muy versátil, está entrando en sus mejores años y, por supuesto, está el famoso «impuesto inglés». Los Spurs, al menos, tienen bien cubierta la posición de lateral tras fichar a Andy Robertson como agente libre, con Pedro Porro aparentemente como primera opción en la derecha y Destiny Udogie también en la plantilla, pero muchos aficionados sentirán que Spence es una mejor opción que todos ellos. Nota: D

    Para el Inter: Esto parece un auténtico golpe para el Inter, que ha reaccionado con acierto yendo a por Spence después de ver cómo su hombre clave Denzel Dumfries se marchaba al Real Madrid al término de su contrato y de quedarse sin sus objetivos prioritarios Marco Palestra y Anan Khalaili, con el primero rumbo al Chelsea y el segundo a punto de fichar por el Crystal Palace. Era un mercado limitado, dado que el Nerazzurri necesitaba un carrilero especialista capaz de encajar en el sistema con defensa de tres de Cristian Chivu, pero Spence es absolutamente perfecto para ese papel; un lateral de largo recorrido que es tan competente incorporándose al ataque como frenando a los extremos rivales, el internacional inglés parece hecho a medida para cubrir el evidente vacío en el flanco derecho del Inter. Aunque no necesariamente podrá igualar la importante amenaza ofensiva de Dumfries, Spence mejora al neerlandés en defensa y además tiene la versatilidad para cubrir también al brillante Federico Dimarco en la izquierda. Los campeones del Scudetto también estarán encantados con el precio. Se ha informado de que el Tottenham les pidió 38 millones de libras (51 millones de dólares) hace alrededor de un mes, pero su paciencia y su negativa a entrar en pánico han dado enormes frutos al hacerse con el jugador de 26 años por un precio de ganga. Nota: A+

    Para Spence: Evidentemente no entraba en los planes de Roberto De Zerbi, que este verano ha renovado casi por completo la defensa del Tottenham, así que Spence sin duda sentirá que da el salto a algo mejor, y con razón después de sus impresionantes actuaciones en el Mundial. Aunque terminó por asentarse en el norte de Londres, el exjugador del Middlesbrough ha sido muy mal gestionado durante sus cuatro años como futbolista de los Spurs: no jugó ni un solo partido en sus dos primeras temporadas, fue cedido al Rennes, al Leeds y al Genoa, y Antonio Conte lo etiquetó como un «fichaje del club» durante la fallida etapa del italiano al mando. Después de coquetear con el descenso en cada una de sus dos temporadas como miembro del primer equipo, ahora se marcha a un club que volverá a ser favorito para ganar la Serie A y que, por supuesto, competirá en la Champions League, tras haber reforzado enormemente su reputación en Norteamérica. El Inter fichó antes en este mercado a John Stones, compañero de Spence en Inglaterra, y debería ayudar a su compañero en defensa a adaptarse de cara a una nueva y apasionante aventura en San Siro. Nota: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 de agosto: Pep Chavarria (del Rayo Vallecano al Chelsea, 18 millones de libras)

    Para el Rayo: Puede que el finalista de la Conference League no haya sacado exactamente todo lo que le habría gustado por Pep Chavarria, pero aun así esta es la venta más cara de la historia del modesto club madrileño. Se ha informado de que el Rayo siguió intentando cambiar las condiciones durante las negociaciones, llegando incluso a pedir en un momento dado los 50 millones de euros de su cláusula de rescisión (43 millones de libras/58 millones de dólares), pero alcanzó un compromiso importante después de rechazar la oferta inicial del Chelsea de 15 millones de libras (20 millones de dólares). En realidad, no estaba en una posición negociadora especialmente fuerte después de que Chavarria dejara claro que quería poner rumbo al oeste de Londres y, con 28 años, tampoco es precisamente un joven de gran proyección por el que pudieran exigir mucho más. Aun así, ese dinero ayudará en cierta medida al Rayo a reforzarse y a construir sobre otro octavo puesto consecutivo en La Liga la temporada pasada. Nota: B

    Para el Chelsea: El Chelsea necesitaba sin duda reforzar el costado izquierdo de la defensa tras la rápida marcha de Marc Cucurella al Real Madrid durante el Mundial, lo que dejó a Jorrel Hato como su único lateral izquierdo sénior específico. Sin embargo, habrá dudas sobre si Chavarria tendrá el nivel requerido, aunque fuera una apuesta señalada por Xabi Alonso. El Rayo es el único club de la máxima categoría en el que ha jugado a lo largo de toda su carrera, y tiene un listón muy alto que igualar, con Cucurella convertido en uno de los mejores del mundo en su posición. Hato mostró un gran nivel en la parte final de la temporada pasada y está muy bien considerado, así que lo más probable es que Chavarria asuma un papel de suplente y quizá también de mentor del joven neerlandés. Un coste total de 22 millones de euros (19 millones de libras/25 millones de dólares) representa una solución de bajo coste para una posición problemática en comparación con alguien como Lewis Hall, tasado en 60 millones de libras (81 millones de dólares), aunque esto acabe siendo una solución a corto plazo. Nota: B-

    Para Chavarria: ¡Qué historia! Chavarria no dio el salto a la Segunda División española hasta los 22 años, cuando fichó por el Real Zaragoza, y ya tenía 24 cuando subió a La Liga después de que Andoni Iraola, ahora entrenador del Liverpool, lo fichara para el Rayo en 2022. Ha ido de menos a más en la capital española, convirtiéndose en una pieza clave como lateral agresivo, de iniciativa y cómodo con el balón en los pies, ayudando a su equipo a alcanzar la final de la Conference League la temporada pasada y disputando los 90 minutos completos en la derrota ante el Crystal Palace. Ahora, con 28 años, da el salto soñado a uno de los grandes de la Premier League, y hay muchas opciones de que tenga bastantes oportunidades para impresionar a las órdenes de su compatriota Alonso, que evidentemente es uno de sus admiradores. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 de agosto: Ronald Araujo (del Barcelona al Liverpool, cesión)

    Para el Barcelona: Un movimiento sensato que sitúa al club en una mejor posición de cara a las últimas semanas del mercado de verano. Según se informa, el Liverpool cubrirá íntegramente el salario de Araujo y, dado su estatus como uno de los jugadores mejor pagados del Barça, eso liberará margen para que el campeón de La Liga pueda inscribir más fichajes nuevos. Araujo fue nombrado capitán en el Camp Nou hacia el final de la pasada temporada, pero solo fue titular en un total de 11 partidos de liga a las órdenes de Hansi Flick en 2025-25. Aunque se echarán de menos el liderazgo y la experiencia del uruguayo, el Barça lleva tiempo sin depender de él para sostener la zaga. La dura realidad es que Araujo no entraba en los planes de Flick y la inclusión de una opción de compra de 55 millones de euros (47 millones de libras/64 millones de dólares) para el Liverpool podría permitir al Barça ingresar una cantidad importante por un jugador no deseado el próximo verano. Era una oportunidad inesperada que tenía que aprovechar, aunque ahora puede que sea necesario que Flick fiche a otro defensa, ya que la plantilla del Barça ya parecía corta en todas las líneas. Nota: B

    Para el Liverpool: Un acto de desesperación. Según se informa, el Liverpool pagará 180.000 libras por semana por Araujo para aliviar una crisis defensiva tras la llegada gratuita de Ibrahima Konate al Real Madrid. Con Joe Gomez y Giovanni Leoni lesionados, y con el también nuevo fichaje Jeremy Jacquet todavía trabajando para recuperar su plena forma tras una operación de hombro, el Liverpool tenía que incorporar a otro central. Araujo también puede actuar como lateral derecho, así que sobre el papel tiene sentido como solución temporal. Sin embargo, el jugador de 27 años también tiene un historial irregular con las lesiones y ha tenido dificultades para convencer al más alto nivel en las últimas temporadas. Está por ver si puede adaptarse rápidamente a la intensidad de la Premier League o compenetrarse con fiabilidad con el capitán del club, Virgil van Dijk. Según se informa, el Liverpool se echó atrás a la hora de pagar 60 millones de libras por Ezri Konsa, uno de sus objetivos a principios del verano, pero una gran inversión por el defensa del Aston Villa y de Inglaterra habría sido un movimiento menos arriesgado. Araujo llegará a Anfield con mucha presión sobre sus hombros y muchas preguntas que responder. Nota: C-

    Para Araujo: Una oportunidad de oro para volver a jugar semana tras semana y reconstruir su confianza. Araujo tiene la fortuna de que otro gran club europeo haya ido a por él pese a sus problemas de regularidad, y será consciente de las posibles repercusiones si fracasa. Seguramente estará muy motivado para demostrar que sus detractores se equivocan, con la idea de volver a disfrutar de verdad del fútbol, después de haber atravesado el año pasado un periodo complicado que le llevó a tomarse un descanso por su salud mental. Recibir el aliento del fervoroso público de Anfield sin duda le dará a Araujo una gran dosis de adrenalina. También es un defensa con tendencia a anticipar y aportará una verdadera presencia aérea a la zaga del Liverpool, además de encajar bien en el sistema agresivo de Iraola. Este nuevo comienzo podría ser exactamente lo que necesita el internacional uruguayo, pero tendrá que eliminar los errores básicos por los que recibió tantas críticas en el Camp Nou. Nota: B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 de agosto: Trevoh Chalobah (del Chelsea al Como, 36 millones de euros)

    Para el Chelsea: El Chelsea estará encantado de haber ingresado una cantidad bastante importante por un central que nunca ha terminado de alcanzar el máximo nivel desde su irrupción en el primer equipo en 2021, y los 25 millones de libras más 5 millones en variables representan beneficio puro para un canterano. Dicho esto, da pena ver marcharse a uno de los suyos, y Chalobah ha sido una opción sólida durante un periodo complicado para el club, incluso respondiendo en su momento de necesidad cuando fue repescado de su cesión en el Crystal Palace en enero de 2025, en medio de una crisis de lesiones en defensa. Sin embargo, el Chelsea ha fichado a Maxence Lacroix procedente del Crystal Palace y Levi Colwill vuelve a estar en forma tras su rotura del ligamento cruzado anterior, así que las ventas de jugadores eran una necesidad dado que tenían a 10 centrales en plantilla. Hay defensores peores entre ellos que Chalobah, pero parece que el club no pudo resistirse a la tentación de hacer caja con un beneficio puro. Nota: B

    Para el Como: Es un reflejo del progreso del Como bajo las órdenes de Cesc Fàbregas que esté fichando jugadores del Chelsea como preparación para su debut en la Champions League en 2026-27. El conjunto italiano ya ha mostrado su ambición reteniendo a Nico Paz un año más y, técnicamente, Chalobah se convertirá en el fichaje más caro de la historia del club. Queda por ver, sin embargo, quién saldrá mejor parado de esta operación; aunque es internacional con Inglaterra, Chalobah puede ser irregular y se había convertido en el blanco de las críticas de algunos sectores de la afición del Chelsea, mientras que otros fueron más indulgentes como resultado de su vínculo de 19 años con el club. Un paquete total de 30 millones de libras (40 millones de dólares) sí parece un poco elevado, pero el Como confiará en que la experiencia de Chalobah en la Premier League y en Europa resulte de un valor incalculable, y el ritmo más lento de la Serie A bien podría favorecerle. Nota: C

    Para Chalobah: Si somos brutalmente honestos, Chalobah sin duda merece este nuevo comienzo después de que el Chelsea le haya mareado durante varios años. Existe la sensación de que la cúpula del Chelsea lleva tiempo intentando hacer caja con él; rechazó un traspaso al Nottingham Forest en 2023, con el Chelsea abierto a venderle, y un año después le retiraron su dorsal y le cedieron al Palace, donde dejó una buena impresión, para luego recuperarle cinco meses más tarde por los problemas de lesiones de su club de origen. Dieciocho meses después, el Chelsea dejó claro con su actividad en el mercado que Chalobah volvería a bajar en el orden de preferencias pese a haber sido su central más utilizado la temporada pasada, y el hecho de que generara beneficio puro obviamente ha influido en la decisión de dejarle salir antes que a jugadores como Wesley Fofana o Tosin Adarabioyo. A sus 27 años, esta es por fin una ruptura limpia para el defensa, que puede ilusionarse con jugar la Champions League y experimentar una nueva cultura en una de las zonas más deseadas de Europa, a orillas del lago de Como. No sorprendería demasiado verle adaptarse bien a la vida en la Serie A. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 de agosto: Bruno Guimaraes (del Newcastle al Arsenal, 75 millones de libras)

    Para el Newcastle: Un desastre total para el Newcastle. Dejar marchar a Sandro Tonali al Tottenham por 100 millones de libras dejó un gran agujero en el centro del campo, pero ahora parece el Springfield Gorge de Los Simpson sin Guimaraes, que fue el mejor jugador del Newcastle durante toda una turbulenta campaña 2025-26. Es injusto esperar que el nuevo fichaje Sean Steur llene el vacío de Guimaraes con solo 18 años, y poco realista, teniendo en cuenta que el neerlandés solo marcó una vez en su primera temporada completa con el primer equipo del Ajax. Guimaraes fue el máximo goleador del Newcastle en la Premier League la pasada temporada con nueve tantos, y sus cinco asistencias también fueron la mejor cifra del equipo. Como capitán, el internacional brasileño también lideró con el ejemplo y a menudo sacó a sus compañeros adelante a la fuerza. Matthias Jaissle tiene ante sí una tarea monumental para estabilizar la sala de máquinas una vez sustituya oficialmente a Eddie Howe en el banquillo, y si no se encuentra de inmediato un sustituto de Guimaraes con la experiencia adecuada, podría resultar una misión imposible. Nota: F

    Para el Arsenal: Una operación muy inteligente de Mikel Arteta en su intento de construir sobre el esperado regreso del Arsenal a la cima del fútbol inglés. Guimaraes puede encajar fácilmente junto a Martin Odegaard como interior y aliviar la carga creativa del capitán del Arsenal. Aportará un dinamismo extra al ataque y más agresividad en defensa, después de haber ganado más duelos que cualquier jugador del Arsenal en la Premier League la pasada temporada. Los aficionados del Arsenal pueden estar seguros de que Guimaraes rendirá desde el primer momento dada su experiencia y el hecho de que encaja perfectamente en el estilo preferido por Arteta. La fortaleza en el centro del campo fue una razón clave del éxito del Arsenal en 2025-26, y es difícil ver cómo algún rival nacional podrá imponerse ahora que Guimaraes ha completado su temible unidad central. Eso también podría ser así en la Champions League si vuelve a medirse al Paris Saint-Germain, lo que invita al optimismo sobre sus opciones de conquistar por fin ese ansiado gran título. Nota: A

    Para Guimaraes: A los 28 años, ahora es el momento ideal para que Guimaraes dé el salto a uno de los grandes de Europa. Está en el mejor momento de su carrera, como demostró sin ningún género de dudas en la Copa del Mundo, donde dio cuatro asistencias con Brasil mientras rivalizaba con Vinicius Junior en influencia como referente del equipo, aunque antes de una desastrosa eliminación en octavos de final ante Noruega. Guimaraes hacía tiempo que se le había quedado pequeño el Newcastle, y el Arsenal le ofrecerá la plataforma para alcanzar la categoría de clase mundial y pelear con regularidad por los trofeos más importantes. Es técnicamente brillante en espacios reducidos, tiene visión para el pase definitivo y marca el tono con su incansable ritmo de trabajo sin balón. Si a eso se le suma su polivalencia y su mentalidad de no rendirse nunca, Guimaraes cumple realmente todos los requisitos para convertirse en un ídolo de culto hecho a medida para la afición del Arsenal, alguien al que no le pesará en absoluto el elevado precio de su fichaje. Nota: A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 de agosto: Franco Mastantuono (del Real Madrid a la Fiorentina, cedido)

    Para el Real Madrid: Ceder a Mastantuono es otro golpe para el departamento de captación del Madrid, tras los problemas de adaptación similares del joven talento brasileño Endrick. Por supuesto, esperarán que Mastantuono recupere su ritmo en Italia del mismo modo que lo hizo Endrick en el Lyon, pero no hay garantías. La Serie A es una liga implacable desde el punto de vista físico y táctico, y mucho dependerá de que Mastantuono se adapte rápido. Si no lo hace, existe el peligro de que regrese a Madrid el próximo verano todavía más falto de confianza y con un valor de mercado significativamente reducido. Por otro lado, el Real Madrid puede que siga sin tener sitio para Mastantuono incluso si le va bien en la Fiorentina, después de cerrar los fichajes de Yan Diomande y Bernardo Silva, que le empujan aún más abajo en el orden de la plantilla. Se puede decir que Mastantuono ha sido mal gestionado por su club de origen, y ahora tiene muchos obstáculos en su camino para relanzar su carrera en el Madrid. Nota: F

    Para la Fiorentina: Un fichaje excelente y de bajo riesgo para la Viola en su intento de recuperarse de una decepcionante temporada 2025-26, aunque tendrá que asumir una parte significativa de su salario de 3,5 millones de euros por año. Mastantuono aportará sin duda más calidad a la plantilla de Fabio Grosso, además de versatilidad, ya que el jugador de 18 años puede actuar como mediapunta o en la banda derecha, y llegará con hambre de demostrar que sus detractores se equivocan y de regresar a la selección argentina. También es un movimiento inteligente para la Fiorentina, porque Mastantuono tiene doble nacionalidad argentina e italiana, lo que significa que aún puede fichar a dos jugadores extracomunitarios procedentes de ligas extranjeras cumpliendo con la normativa de la Serie A antes de que se cierre el mercado. Construir una buena relación con el Madrid también podría dar pie a operaciones similares en el futuro, especialmente si Mastantuono triunfa en el Stadio Artemio Franchi. Nota: A+

    Para Mastantuono: Una gran decepción. Mastantuono llegó al Real Madrid con mucha expectación y por una cantidad de 63 millones de euros que parecía un golpe maestro dado el potencial que había mostrado en River Plate. Por desgracia, el salto desde Argentina a una gran liga europea ha resultado demasiado grande. Disputó 35 partidos con el Real Madrid en 2025-26, pero solo 17 de ellos fueron como titular, y un pobre balance de tres goles apenas justificó toda la expectación que le rodeaba. Mastantuono también tuvo problemas con una persistente lesión en la ingle, y la frustración era evidente en su lenguaje corporal, especialmente cuando fue expulsado por protestar innecesariamente al árbitro durante una derrota ante el Getafe. Está claro que al adolescente todavía le queda mucho por madurar, y un cambio a la Serie A le dará el espacio para hacerlo lejos del intenso foco mediático del Bernabéu. Sin duda es un revés en la carrera de Mastantuono, pero no hay opción de compra en el acuerdo con la Fiorentina, así que sus sueños de triunfar en la capital española aún no están completamente rotos. Nota: D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 de agosto: James Trafford (del Manchester City al Leeds United, 45 millones de libras)

    Para el Man City: Realmente hay que cuestionar la gestión de James Trafford por parte del City y de Pep Guardiola. Recomprado al Burnley el verano pasado tras haberse marchado en 2023 para ser titular en otro sitio, por fin se esperaba que fuera el número 1 en el Etihad la temporada pasada después de la salida de Ederson. Pero apenas tres partidos después del inicio de la nueva campaña, el club consideró oportuno incorporar desde el PSG a Gianluigi Donnarumma, uno de los mejores porteros del mundo, relegando de inmediato al joven inglés en el orden de preferencia. El City se ha labrado una reputación de priorizar con dureza las necesidades del negocio por encima de la emoción y el sentimentalismo, y desde una perspectiva financiera estará muy satisfecho de haber obtenido un beneficio bastante significativo por un jugador por el que en última instancia pagó 27 millones de libras al Burnley hace 12 meses y que la temporada pasada no fue más que el portero de las copas con Guardiola. Es una pena ver marcharse a otro joven canterano muy bien valorado y con potencial para el primer equipo, pero así es como funciona el modelo de negocio del City, para bien o para mal. Nota: C+

    Para el Leeds: Esto parece un auténtico golpe sobre la mesa para el Leeds, que se ha reforzado en silencio este verano y que será una de las sorpresas en la pelea por Europa si juega bien sus cartas la próxima temporada. Trafford llega a Elland Road siguiendo los pasos del codiciado agente libre Harry Wilson y del muy bien valorado defensa de Bosnia y Herzegovina Tarik Muharemovic, aportando una solución de primer nivel a una posición que ha sido problemática para el Leeds. Considerado como el futuro número 1 de Inglaterra, el Newcastle era un admirador reconocido del jugador de 23 años, que podría haber elegido entre varios equipos de la Premier League. El hecho de que haya elegido al Leeds es significativo, y debe creer que el equipo puede escalar posiciones en la tabla y evitar la lucha por el descenso con Daniel Farke la próxima temporada. El paquete total de 45 millones de libras (60,5 millones de dólares) es importante para alguien que acaba de pasar una campaña completa siendo poco más que suplente, pero si Trafford alcanza todo su potencial en Yorkshire, el Leeds bien podría estar pidiendo a uno de los grandes de Europa el doble de esa suma en los próximos años. Nota: B+

    Para Trafford: Un segundo intento para Trafford de hacer vida lejos del Man City, donde por fin tiene una opción real de consolidarse como número 1 de la Premier League a largo plazo, salvo un descenso sorpresa al final de 2026-27. El guardameta necesitaba claramente otro nuevo comienzo, después de haber hablado abiertamente la temporada pasada sobre su necesidad de jugar más, y confiará en que este sea el traspaso que le ponga en el camino de relevar a Jordan Pickford, ahora con 32 años, como número 1 de Inglaterra. Trafford competirá directamente con el portero del Everton en la Premier League y, si logra impulsar al Leeds en la clasificación y llamar la atención de Thomas Tuchel en el proceso, tendrá muchas opciones de recibir una oportunidad después de haber sido incluido en la convocatoria para el Mundial del técnico alemán pese a su condición de suplente en el City. Algunos cuestionarán la decisión de fichar por el Leeds en lugar de por equipos como el Newcastle o los llamados clubes del ‘big six’, pero Trafford será el número 1 indiscutible en Elland Road y tendrá mucha menos presión sobre sus hombros. En silencio, creerá que puede utilizar este movimiento como trampolín hacia cosas aún mejores. Nota: B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 de agosto: Yan Diomande (del RB Leipzig al Real Madrid, 140 millones de euros)

    Para el RB Leipzig: Obtener un beneficio de 120 millones de euros por un jugador al que solo fichaste hace un año es una operación extraordinaria para el RB Leipzig. Jugadores como Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai y Dani Olmo pulieron sus habilidades en el Red Bull Arena antes de dar el salto a cotas mayores, y Diomande podría acabar siendo su mayor historia de éxito hasta la fecha. Sin embargo, les resultará muy difícil reemplazarlo. Diomande fue la fuerza impulsora de la carrera del Leipzig hacia un tercer puesto en la Bundesliga la temporada pasada, y forjó una relación casi telepática con la estrella del centro del campo del club, Christoph Baumgartner. Sin el regate electrizante de Diomande, su definición precisa y su pase progresivo, al Leipzig le podría costar volver a los puestos de la Champions League. Dicho esto, el Leipzig no es ajeno a hacer caja con sus principales activos; de hecho, todo su modelo de traspasos depende de ello. Se recuperará y descubrirá otra joya muy pronto, y si Diomande se adapta de inmediato en el Real Madrid, eso no hará más que reforzar su reputación como captador de talento de élite. Nota: B-

    Para el Real Madrid: El Real Madrid ha pagado de más por Diomande, pero esa parece ser la única forma de hacerse con tus grandes objetivos en el mercado actual. Sin duda necesitaba más fondo por las bandas, con Rodrygo sin previsión de regresar hasta 2027 mientras continúa su recuperación de una operación del ligamento cruzado anterior, y Diomande es lo bastante versátil como para jugar en ambos costados. Se ha sugerido que el adolescente ha sido fichado para reemplazar a Vinicius Junior mientras el Arsenal presiona para fichar al brasileño, pero Diomande actuó partiendo desde la derecha en la mayoría de sus 36 apariciones con el Leipzig la temporada pasada. Podría ser el complemento perfecto para el lateral con vocación ofensiva Trent Alexander-Arnold, y encaja idealmente en el sistema 4-2-3-1 preferido de Jose Mourinho, ya que posee la velocidad y la agilidad para desarmar defensas, así como la fuerza y la intensidad para pelear y recuperar el balón. Diomande sigue siendo un jugador por pulir, pero ha demostrado capacidad para aprender rápido, y su familiaridad con LaLiga también debería ayudar en el proceso de adaptación. Superar a equipos como el PSG y el Liverpool en la carrera por el fichaje de Diomande también demuestra que el Madrid sigue siendo el club más atractivo del planeta, incluso después de dos temporadas sin títulos. Nota: B

    Para Diomande: Un fichaje soñado para coronar un ascenso al estrellato sin precedentes. La mayoría de los aficionados ocasionales no sabían de la existencia de Diomande por estas fechas hace un año, cuando completó un traspaso de 20 millones de euros al Leipzig procedente del Leganes, que descendió de LaLiga en 2024-25. De hecho, Diomande solo disputó 10 partidos de liga en su única temporada en el Leganes, después de haber empezado en su equipo de reservas, pero el Leipzig estaba convencido de su inmenso potencial. Rápidamente demostró ser un hallazgo soberbio para el club alemán, con 23 participaciones de gol en todas las competiciones en su primera temporada completa como profesional del primer equipo. Después llegó una convocatoria para el Mundial, y Diomande rindió admirablemente en el mayor escenario mientras Costa de Marfil alcanzaba los dieciseisavos de final. Para entonces, el joven de 19 años se había convertido en objetivo de una larga lista de clubes de élite europeos, pero probablemente ni siquiera imaginaba que el Madrid llamaría a su puerta. Está por ver cómo maneja Diomande la presión del Bernabéu y una etiqueta de 140 millones de euros, pero es realmente notable que esté siquiera en esta posición, lo que le convierte en ganador pase lo que pase. Nota: A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 de agosto: Mohamed Salah (del Liverpool al Trabzonspor, gratis)

    Para el Liverpool: Salah probablemente debería haber dejado Anfield al final de la campaña 2024-25, en lo más alto y de una forma acorde con la consistencia sobrehumana que había mostrado con la camiseta del Liverpool durante los ocho años anteriores. Sin embargo, no sorprendió que Salah aceptara la oferta de renovación por dos años del club después de liderar su carrera hacia el título de la Premier League bajo las órdenes de Arne Slot, y nadie podría haber predicho hasta qué punto bajaría su nivel la temporada siguiente. El egipcio solo logró 12 goles y 10 asistencias en todas las competiciones, mientras el Liverpool cayó al quinto puesto en la Premier League y no logró ganar ningún trofeo, y criticó públicamente a Slot y a la cúpula del club después de verse obligado a sentarse en el banquillo. Varios miembros de la plantilla rindieron muy por debajo de lo esperado, incluidos los fichajes récord Alexander Isak y Florian Wirtz, pero Salah fue el principal responsable de romper la armonía en el vestuario con su mala actitud. El Liverpool también parecía mejor sin Salah sobre el césped, porque su aportación ofensiva desapareció y su falta de trabajo defensivo quedó al descubierto tras la salida de Trent Alexander-Arnold. Viéndolo en perspectiva, el Liverpool nunca debió romper su histórica norma de no ofrecer contratos multianuales a jugadores mayores de 30 años. Su nuevo contrato, según se informó, de 400.000 £ por semana acabó rescindiéndose de mutuo acuerdo, un desperdicio de dinero y tiempo para todas las partes implicadas. No haber conseguido ni siquiera un traspaso por Salah, que había sido un objetivo a largo plazo de la Saudi Pro League, también es un disparate. Nota: D

    Para el Trabzonspor: Uno de los mayores golpes del mercado en la historia de la Superliga turca. Es evidente que los mejores años de Salah ya han quedado atrás a sus 34 años, pero fichar al Jugador del Año de la PFA 2025 con un contrato de dos años sigue siendo una hazaña increíble para un club del tamaño del Trabzonspor, que solo ha ganado la Superliga una vez en este siglo y vive claramente a la sombra del Galatasaray y el Fenerbahce. Con razón confiarán en recortar distancias con sus grandes rivales tras incorporar a uno de los mejores goleadores y creadores de juego de su generación. Es un fichaje soñado a coste cero que también debería elevar de forma significativa el perfil global del Trabzonspor, apoyándose en la reciente ampliación de cesión del portero del Manchester United Andre Onana. Si Salah logra entenderse de inmediato con Paul Onuachu, que compartió la Bota de Oro la pasada temporada con 22 goles ligueros con el Trabzonspor, podrían pelear por la primera plaza y firmar un gran recorrido en la Europa League. Nota: A

    Para Salah: Se mire como se mire, pasar de ser el mejor jugador de la Premier League a marcharse libre a Turquía en el espacio de 12 meses es una vergüenza para Salah. Pagó el precio máximo por ponerse a sí mismo por encima de las necesidades del Liverpool y de sus compañeros, alienando incluso a sus aficionados más fieles en el proceso, y ahora está destinado a poner fin a su brillante carrera sin pena ni gloria. Todo apunta a que ningún otro gran club de Europa mostró interés por la exestrella de la Roma, lo cual es demoledor dada su condición de agente libre. Salah debería recuperar su olfato goleador en Turquía, pero solo porque se trata de una bajada enorme de nivel. El movimiento no hace nada por mejorar su legado, y seguramente en privado estará lamentando cómo terminó todo en Anfield. Si hubiera dejado a un lado su ego, Salah formaría parte de un ilusionante nuevo comienzo bajo el mando del nuevo técnico del Liverpool, Andoni Iraola, en lugar de esforzarse por seguir siendo relevante en una liga de segunda fila. Nota: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 de agosto: Jordan Henderson (del Brentford al Chelsea, gratis)

    Para el Brentford: Es una operación extraña para el Brentford, que difícilmente iba a interponerse en el camino de Henderson, de 36 años, cuando el Chelsea llamó a su puerta, hasta el punto de facilitar su salida rescindiendo su contrato. El internacional inglés fue, eso sí, una pieza importante de lo que Keith Andrews construyó inesperadamente en el Gtech Stadium la temporada pasada, con 32 apariciones en la Premier League y siendo titular la mayoría de las veces. Su marcha, por tanto, dejó un vacío importante en un centro del campo que ya necesitaba refuerzos tras la salida definitiva de Frank Onyeka al Coventry y el traspaso del ex capitán Christian Norgaard al Arsenal el verano pasado. Después de un mercado que hasta ahora había sido tranquilo, el Brentford ha irrumpido con fuerza; el cotizado mediocentro defensivo maliense del Lens Mamadou Sangare ha llegado por una cifra récord para el club de 41 millones de libras (55 millones de dólares) para reemplazar al internacional inglés. Las dotes de liderazgo de Henderson, sin embargo, serán casi imposibles de sustituir. Nota: C

    Para el Chelsea: Con Danny Welbeck poniendo también rumbo a Stamford Bridge, esto representa un cambio radical respecto a la anterior y muy criticada estrategia de fichajes del Chelsea, basada en intentar acaparar algunos de los mejores jóvenes talentos con la esperanza ciega de que pudieran convertirse en estrellas de élite en el futuro. Capitán campeón de la Premier League y de la Champions League, venerado por sus cualidades de liderazgo y con el ex técnico del Chelsea y ahora seleccionador de Inglaterra Thomas Tuchel entre sus muchos admiradores, Henderson aportará todos los atributos que el Chelsea busca en su intento de inyectar experiencia, estabilidad y madurez a una plantilla que ha carecido muchísimo de todo eso en los últimos años. Aunque habrá dudas sobre lo que puede aportar desde el punto de vista futbolístico, está bastante claro que el jugador de 36 años no ha sido incorporado por su rendimiento sobre el césped, sino por lo que ofrecerá fuera de él. Sin embargo, la temporada pasada demostró que puede ser una presencia fiable, y su temperamento y experiencia podrían ser invaluables en esas situaciones límite en las que el Chelsea suele fallar. Eso sí, tendrá que ganarse a la afición por su vínculo con el Liverpool, aunque da la sensación de que el Mundial transformó bastante su reputación, ya que demostró su carácter al ponerse a disposición del equipo e incluso entrenarse pese a sufrir una insólita fractura de brazo tras el duelo de octavos de final contra México. Nota: B+

    Para Henderson: A sus 36 años, esta era una oportunidad sencillamente demasiado buena como para dejarla pasar para Henderson, que ni siquiera tendrá que mudarse al cambiar un club del oeste de Londres por otro. Se presume que el ex capitán del Liverpool se convertirá de inmediato en uno de los lugartenientes de mayor confianza de Alonso, y la responsabilidad que recaerá sobre él en el vestuario seguramente le resultará muy atractiva a estas alturas de su brillante carrera. Además de rendir fuera del campo, se espera que también lidere una nueva era lejos del césped mientras el Chelsea busca renovar su cultura y convertir a una joven plantilla prometedora en un aspirante constante a los grandes títulos. Parece una misión que Henderson disfrutará, y no sería prudente apostar en contra de su éxito. Un contrato de dos años, que le cubre hasta los 38, edad a la que bien podría retirarse, es simplemente la guinda del pastel. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 de agosto: Valentín Barco (del Estrasburgo al Chelsea, 34 millones de libras)

    Para el Estrasburgo: Según las informaciones, el Chelsea ha pagado 34 millones de libras (46 millones de dólares) para fichar a Barco procedente de su club hermano, una cantidad importante dado su escaso bagaje al más alto nivel. Es la 13.ª operación cerrada entre ambos clubes desde el inicio de la temporada 2025-26, aunque solo la tercera definitiva, y en el Estrasburgo lamentarán la marcha del argentino. Barco firmó seis participaciones de gol en la Ligue 1 la pasada temporada, ayudando al equipo a acabar entre los ocho primeros por segundo año consecutivo, y también desempeñó un papel clave en su camino hasta las semifinales de la Conference League. Actuando tanto como organizador retrasado como interior de ida y vuelta, el pase progresivo de Barco dio al Estrasburgo una gran capacidad para hacer daño, y sin balón cubría cada centímetro del campo. La naturaleza de la relación entre el Estrasburgo y el Chelsea hace que perder a sus mejores talentos sea inevitable, pero la salida de Barco podría ser muy perjudicial para sus opciones de seguir avanzando hacia la clasificación para la Champions League. Nota: C-

    Para el Chelsea: Fichar a Barco era una decisión bastante obvia para el Chelsea tras su temporada de explosión en el Estrasburgo, y el jugador de 22 años también ha ganado notoriedad mundial después de su encendido choque con Jude Bellingham en la Copa del Mundo. Parece poco probable que Barco entre directamente como titular habitual en el Chelsea, pero encaja a la perfección en el sistema fluido y orientado al control de Xabi Alonso. El joven dará a Alonso una opción extra tanto en la base del centro del campo como en el costado izquierdo, ya que Barco empezó haciéndose un nombre como lateral. Con una enorme calidad técnica y agresividad, el Chelsea puede confiar en Barco para mantener el balón circulando en campo rival y dejarse todo para recuperarlo. Su presencia sin duda aliviará el golpe si Enzo Fernandez acaba siendo seducido por el Real Madrid, y todavía tiene mucho potencial por desarrollar. Nota: B+

    Para Barco: Una segunda oportunidad en la Premier League que probablemente no imaginaba que llegaría tan pronto tras su salida del Brighton, donde solo jugó durante ocho meses antes de marcharse cedido al Sevilla y al Estrasburgo, este último lo fichó en propiedad el verano pasado. Barco ha aprendido mucho en las dos últimas temporadas, y su transición al centro del campo en el Estrasburgo le obligó a trabajar el aspecto físico de su juego. Esta vez estará mucho mejor preparado para la intensidad del fútbol inglés, y Alonso es el entrenador ideal para llevarle al siguiente nivel. La experiencia de trabajar con Lionel Messi y compañía en el imponente escenario de la Copa del Mundo también le vendrá muy bien a Barco, pese a que solo jugó 19 minutos en el torneo con Argentina. Puede que también tenga que acostumbrarse a un papel secundario en el Chelsea, pero si tiene paciencia y absorbe toda la sabiduría posible de Alonso y de las figuras veteranas del Chelsea, Barco podría convertirse en un miembro importante del ambicioso proyecto de BlueCo en los próximos años. Nota: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 de agosto: Danny Welbeck (del Brighton al Chelsea, 5 millones de libras)

    Para el Brighton: De hecho, es difícil exagerar hasta qué punto esto supone un golpe para el Brighton, que se queda sin el hombre que fue su máximo goleador con mucha diferencia la temporada pasada y el tercer máximo goleador conjunto de toda su historia. Desde luego, no le reprocharán a Danny Welbeck su salida, especialmente cuando a sus 35 años se le ha presentado una oportunidad tan poco probable, pero aun así dolerá. El entrenador Fabian Hurzeler estará decidido a asegurar un sustituto a la altura, sobre todo con el joven delantero griego Stefanos Tzimas, muy bien valorado, todavía de baja tras sufrir la temida rotura del ligamento cruzado anterior el pasado diciembre. En estos momentos, su compatriota Charalampos Kostoulas y el atacante alemán Georginio Rutter son sus únicas opciones, aunque Evan Ferguson ha regresado de su cesión en la Roma. Ahora mismo no está claro a quién acudirán en el mercado de fichajes, pero no sorprendería que el nombre de Liam Delap hubiera salido durante las conversaciones con el Chelsea por el traspaso de Welbeck a Stamford Bridge. Nota: D

    Para el Chelsea: El Chelsea ya había dado señales hace tiempo de que buscaría jugadores contrastados en la Premier League que fueran «maduros» y «emocionalmente resilientes», mientras deja atrás su política de fichajes centrada en la juventud tras otra campaña tremendamente decepcionante bajo la gestión de BlueCo. Welbeck, desde luego, aporta todo eso de sobra pese a estar en el ocaso de su carrera. Además, no llegaría solo para hacer número. Pese a tener ya 35 años, el delantero del Brighton viene de firmar la mejor campaña goleadora de sus 18 años de carrera en la Premier League hasta la fecha (13), y su segunda mejor cifra llegó en 2024-25. Incluso ha firmado nueve goles y dos asistencias en 19 partidos de liga contra el Chelsea, con el primero para el Sunderland allá por 2010 y el más reciente en abril de este año. Todo apunta a que tendrá un papel secundario por detrás de Joao Pedro, lo que significa que los Blues tienen trabajo por hacer en materia de salidas, con Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha y Shim Mheuka entre los muchos delanteros que tienen en plantilla. Fichar a Welbeck es obviamente una apuesta a corto plazo, pero el Chelsea espera que su presencia y liderazgo puedan tener un efecto a largo plazo. Ha demostrado que sigue siendo perfectamente capaz de rendir. Nota: B+

    Para Welbeck: A estas alturas de su carrera, esta era una oportunidad que Welbeck sencillamente no podía dejar pasar. Ahora puede añadir al Chelsea a un currículum ya de por sí impresionante, donde tendrá la oportunidad de trabajar con un técnico reverenciado como Xabi Alonso y, presumiblemente, se le dará una influencia significativa en el vestuario mientras el club busca algo de estabilidad y liderazgo. No será un titular habitual, pero hay muchas opciones de que dispute bastantes minutos saliendo desde el banquillo cuando Pedro descanse, mientras que debería liderar el ataque en las primeras fases de las competiciones coperas. Un contrato de dos años también significa que, si el Chelsea se clasifica, podría tener una oportunidad más de jugar la Champions League en 2027-28. Welbeck también volverá a coincidir con Pedro, con quien compartió una gran conexión en el Brighton y para quien podría ser el mentor perfecto, además de para Delap en caso de que los Blues le mantengan en el equipo. Nota: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 de julio: John Stones (del Manchester City al Inter, gratis)

    Para el Manchester City: La emotiva salida de John Stones se confirmó al final de la temporada del club, pero en realidad era inevitable. El defensa estuvo lastrado por las lesiones durante toda su etapa en el Manchester City, pero especialmente en los dos últimos años de su contrato, lo que siempre hizo poco probable que le ofrecieran una renovación. El ya exentrenador del City Pep Guardiola había insinuado a principios de 2025-26 que Stones tenía una tarea complicada para asegurarse un nuevo contrato, y un problema muscular en el muslo que sufrió durante el invierno y que le dejó fuera 18 partidos probablemente acabó con sus opciones en ese sentido. Aun así, el central disfrutó de una brillante etapa de una década en el Etihad, convirtiéndose en una figura clave en defensa y ayudando al club a conquistar un histórico triplete en 2022-23, incluida esa ansiada primera Champions League de su historia. Stones pasa sin duda a la historia como una leyenda del club pese a sus problemas físicos, pero una separación probablemente tenía sentido a estas alturas. Incluso aunque todavía tuviera contrato, no habría generado una gran cantidad por traspaso. Después de que el jugador de 32 años fuera vinculado con el Chelsea, el City probablemente también se alegrará de que no vaya a un rival de la Premier League. Nota: B

    Para el Inter: Obviamente, dados sus problemas con las lesiones, este movimiento conlleva un riesgo importante para el Inter, incluso aunque llegue como agente libre. Sin embargo, confiarán en haber compensado ese riesgo al convencer a Stones para firmar un contrato de dos años que, según se informa, rondará las 115.000 libras por semana, una cantidad sensiblemente inferior a la que cobraba en el Etihad. Ahora, al campeón del Scudetto solo le queda esperar que el internacional inglés pueda mantenerse sano, porque habrá serias dudas sobre su fiabilidad física. En su mejor versión, sigue siendo uno de los mejores centrales con salida de balón del fútbol actual, como demostró con varias actuaciones sólidas en el Mundial a principios de verano. La Serie A es algo así como un refugio para los jugadores veteranos, e Inter debe creer que el ritmo más pausado de Italia exigirá menos físicamente a un jugador cuyo cuerpo le falló a menudo en la Premier League. Stones sustituye a Francesco Acerbi, quien, con 38 años, era quizá la prueba de que el inglés podría jugar potencialmente muchos años más en una liga menos intensa. El Inter también puede considerar esto un pequeño golpe de efecto, tras imponerse supuestamente a clubes como Chelsea y Arsenal en la carrera por el fichaje del defensa. Nota: B

    Para Stones: Stones probablemente necesitaba un nuevo comienzo, y esperará dejar atrás de una vez por todas sus problemas físicos en Italia. No solo se trata de una oportunidad para experimentar una nueva liga y una nueva cultura, sino que también seguirá aspirando a grandes títulos tanto a nivel nacional como en Europa con el club que actualmente domina Italia. Puede que todavía no lo sepa, pero, con 32 años, Stones muy bien podría haber alargado su carrera un par de años al cambiar la exigencia constante de la Premier League por el ritmo más lento de la Serie A, y a estas alturas de su carrera debería adaptarse bien a la vida allí. Se reencontrará con su excompañero del City Manuel Akanji en San Siro y confiará en sus opciones de ser titular en el sistema de tres centrales de Cristian Chivu junto al brillante Alessandro Bastoni. Eso, a su vez, podría mantenerle en la pelea a nivel internacional, si desea continuar su carrera con Inglaterra más allá del verano tras la decepción de caer en semifinales del Mundial. Nota: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 de julio: Maxence Lacroix (del Crystal Palace al Chelsea, 52 millones de libras)

    Para el Palace: Hace menos de dos años que el Palace gastó apenas 18 millones de libras para fichar a Lacroix procedente del Wolfsburgo cuando tenía 24 años, así que estará encantado de haber casi triplicado su dinero en un periodo de tiempo tan corto, mientras su modelo de negocio vuelve a dar resultado. El central se ha desarrollado exactamente como habrían esperado, formando una parte clave de las plantillas que ganaron la FA Cup y la Conference League en las dos últimas temporadas bajo las órdenes de Oliver Glasner. Teniendo en cuenta sus actuaciones como un defensa dominante y con buen trato de balón, el Palace habría anticipado interés por el internacional francés y, según se informó, conocía el deseo de Lacroix de ponerse a prueba al más alto nivel. Puede que sienta que podría haber sacado más, dado el mercado inflado, pero el dinero seguirá siendo muy útil a la hora de cuadrar cuentas después de que el club del sur de Londres gastara mucho en enero en Brennan Johnson y Jorgen Strand Larsen. Nota: A-

    Para el Chelsea: BlueCo continúa con su impulso por añadir más experiencia y calidad de la Premier League. El Chelsea necesitaba desesperadamente una renovación en su nómina de centrales, ya que ninguna de sus actuales y confusas opciones destacaba como una solución de calidad a largo plazo, más allá de Levi Colwill, ya recuperado. Al margen del internacional inglés, la situación es un poco caótica; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi y Mamadou Sarr han amagado con mucho más de lo que han ofrecido, y sus futuros son inciertos como resultado. En consecuencia, se ha informado de que el Chelsea podría incluso ir a por otro defensa central tras la llegada de Lacroix, con Jacobo Ramon, del Como, entre los nombres que han sonado, lo que probablemente significaría la salida de varios miembros del grupo actual. Probablemente en el oeste de Londres consideren que, aunque algo elevado, 52 millones de libras (69 millones de dólares) es un precio suficientemente razonable en el mercado actual por un central contrastado en la Premier League y absoluto con Francia que se acerca a sus mejores años. Además, Lacroix es un líder sobre el césped muy necesario. Incorporarlo junto a Colwill da inmediatamente al Chelsea una pareja de centrales de aspecto sólido sobre la que construir. Ahora se trata de desprenderse del lastre y quizá añadir algo más de calidad y experiencia, y eso podría empezar con Disasi marchándose en la dirección opuesta. Nota: B+

    Para Lacroix: Han sido un par de años increíbles para Lacroix, que ha ganado los primeros grandes títulos de su carrera, se ha convertido en internacional absoluto con Francia y ha jugado un Mundial en sus dos años como jugador del Palace. Se sabe que el jugador de 26 años quiere ponerse más a prueba y jugar al máximo nivel, y se ha ganado de sobra la oportunidad de dar el salto este verano a un club del llamado ‘big six’ tras varias actuaciones consistentemente sólidas en el sur de Londres. Un traspaso al Chelsea parece el desenlace perfecto para él; sigue en la capital y puede esperar entrar directamente en el once inicial de Xabi Alonso como central derecho, dadas las limitaciones de jugadores como Fofana y Chalobah, y la incertidumbre que rodea a sus respectivos futuros. Lacroix se convirtió en un héroe de culto en Selhurst Park, y un buen inicio bajo las órdenes de Alonso haría que se convirtiera rápidamente en una figura popular en su nuevo entorno. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 de julio: Elliot Anderson (del Nottingham Forest al Manchester City, 116 millones de libras)

    Para el Forest: Quizá haya sentimientos encontrados. Por un lado, el Forest estará triste por ver marcharse a Anderson, dado que desempeñó un papel tan integral tanto en la primera clasificación del equipo para la Europa League como en su camino hasta las semifinales la temporada pasada. Anderson era el eje del equipo. Absolutamente todo pasaba por él, así que reemplazarle no será fácil. Al menos, el dinero no será un problema. Ya sean 116 millones de libras o 130 millones de libras (el Forest sostiene lo segundo), es una cantidad de dinero colosal por un jugador fichado por apenas 35 millones de libras hace dos años. Así que, aunque Anderson será claramente una baja sensible en el City Ground, la emoción predominante en los despachos será la satisfacción, porque el Forest le ha sacado una barbaridad al City en esta operación. Nota: A

    Para el Man City: Su nuevo Rodri. O, al menos, más vale que lo sea. Aunque Rodri aún no ha dejado claras sus intenciones, todo apunta a que el ganador del Balón de Oro dejará el Etihad este verano para regresar a su España natal, y aunque no lo haga, el City necesitaba de todos modos un digno heredero para el trono del jugador de 30 años. Al fin y al cabo, ni Nico Gonzalez ni Matheus Nunes han terminado de convencer nunca en el papel de mediocentro. Anderson tiene el perfil, eso sí. Es un jugador contrastado de la Premier League que la temporada pasada registró más toques y ganó más duelos que cualquier otro futbolista de la máxima categoría inglesa, lo que significa que parece encajar a la perfección en el centro del campo de Enzo Maresca. Eso sí, es imposible negar que este es el ejemplo definitivo del «impuesto inglés». Anderson es un muy buen jugador que, con 23 años, podría acabar convirtiéndose en uno grandísimo. Pero llega después de un par de buenas temporadas en el Forest y todavía ni siquiera ha jugado en la Champions League. Simplemente, no hay manera de que el City hubiera tenido que pagar una cifra de nueve dígitos por Anderson si siguiera representando a Escocia a nivel internacional, en lugar de a Inglaterra. Nota: C

    Para Anderson: El movimiento adecuado en el momento adecuado. Anderson ha superado claramente al Forest. Ha demostrado que tiene potencial para jugar al más alto nivel y ahora va a tener la oportunidad de hacerlo en el City. El importe del traspaso traerá consigo muchísima presión y Anderson no sería el primer joven y prometedor centrocampista inglés en tener problemas en el Etihad. Sin embargo, el jugador de 23 años parece un futbolista más completo que Kalvin Phillips a la misma edad, y la gran, gran diferencia entre sus respectivas situaciones es que no parece que Rodri vaya a interponerse entre Anderson y un puesto en el once inicial. Así que, aunque hay mucha incertidumbre en torno a la era posterior a Pep Guardiola en el City, esta es una oportunidad gloriosa para que se consolide como uno de los mejores centrocampistas del fútbol europeo. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 de julio: Alejandro Garnacho (del Chelsea al Aston Villa, cedido)

    Para el Chelsea: El Chelsea estará encantado de haberse quitado a Garnacho de encima tan rápido este verano, un jugador que perfectamente podría haber sido difícil de colocar dado su olvidable paso de una sola temporada por el oeste de Londres y el elevado precio de 42,5 millones de libras (57 millones de dólares) fijado por el club. Hace poco más de 10 días se informó de que el Chelsea había permitido a Garnacho perderse la pretemporada para completar una salida de Stamford Bridge, y ese movimiento se ha materializado rápidamente en forma de cesión al Aston Villa que incluye una obligación de compra condicional. Se ha informado de que esas condiciones son muy fáciles de cumplir, y el argentino ya ha firmado un contrato de cuatro años con el Villa. A estas alturas no está claro cuál será la cantidad, pero cabe imaginar que no se quedará muy lejos de la valoración del Chelsea, algo de lo que estarán muy satisfechos, especialmente después de haber fichado a Morgan Rogers procedente del club de Midlands por una cifra récord para la entidad. Nota: A

    Para el Aston Villa: Teniendo en cuenta lo ineficaz que fue Garnacho durante su etapa en el Chelsea, este es un movimiento que hará saltar las alarmas entre los aficionados del Villa. Al parecer, el entrenador Unai Emery fue la fuerza impulsora detrás de la operación, ya que quería un extremo veloz, y la esperanza será que el técnico español pueda devolverle la confianza a Garnacho. Pero da la sensación de que existe un riesgo importante, debido a que Garnacho lleva tiempo pareciendo falto de la chispa y el desparpajo que lo convirtieron en un talento tan destacado durante su etapa en el Manchester United. El extremo no parece capaz de replicar los números de Rogers en ataque, y habrá preguntas muy serias si no rinde mientras el Villa sigue obligado a comprarlo al final de la temporada, y por una cantidad que probablemente será elevada. El acuerdo también es una forma bastante descarada de esquivar las normas financieras, ya que está claramente diseñado para maximizar los beneficios de las operaciones de Rogers y Garnacho a ojos de la UEFA, que consideraría esto un intercambio si el extremo argentino se marchara de forma permanente este verano y, por tanto, se deduciría la diferencia entre ambas cantidades. Nota: C

    Para Garnacho: Un segundo nuevo comienzo en el espacio de un año, y Garnacho estará sin duda decidido a aprovechar esta oportunidad, ya que se arriesga a que su carrera derive hacia la mediocridad. Emery tiene un don para sacar la mejor versión de jugadores que anteriormente rindieron por debajo de lo esperado, y la salida de Rogers deja un puesto vacante en el once inicial del Villa. Sin embargo, el argentino se equivoca si piensa que tendrá menos presión lejos de un llamado club del ‘big six’, con la afición de Villa Park enormemente ilusionada después de que se asegurara una vez más la clasificación para la Champions League, algo beneficioso para el nuevo fichaje. Garnacho seguramente también será consciente del caso de Harvey Elliott, que llegó al Villa procedente del Liverpool el verano pasado en lo que parecía una cesión con obligación de compra condicional muy asumible; simplemente tenía que disputar 10 partidos de la Premier League. Sin embargo, Emery lo apartó y rara vez fue incluido en una convocatoria. El entrenador ya tiene antecedentes en este sentido, y Garnacho tendrá que demostrar su valía. Nota: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 de julio: Christos Tzolis (del Club Brugge al Arsenal, 34 millones de libras)

    Para el Brujas: Aunque Tzolis sin duda valdría más si jugara en una de las cinco grandes ligas de Europa, el Club Brujas estará muy satisfecho con unos ingresos récord para el club por un jugador al que fichó por solo 6,5 millones de euros hace dos años procedente del Fortuna Dusseldorf. Las negociaciones también parecen haber sido bastante fluidas, ya que el Arsenal acabó alcanzando la valoración del extremo fijada por el campeón belga. El club vendedor estaba en una posición de fuerza después de que Tzolis firmara un nuevo contrato hace un año. Esa cantidad de dinero será de gran ayuda para un equipo de la Jupiler Pro League, y el Brujas buscará reinvertirla con inteligencia después de recuperar el título ante el Union Saint-Gilloise la temporada pasada. Nota: A

    Para el Arsenal: El campeón de la Premier League necesitaba refuerzos en las bandas tras la marcha de Leandro Trossard al Besiktas después del Mundial, y Tzolis cumple muchos requisitos como recambio. El internacional griego firmó una gran temporada individual en 2025-26, con unos impresionantes 51 goles generados (22 goles y 29 asistencias) en todas las competiciones, ayudando a impulsar al Brujas hacia el título de liga y a las eliminatorias de la Champions League. Hay, por supuesto, cierto riesgo asociado a este movimiento, aunque la cifra parece de buen valor en el mercado actual; Tzolis tuvo muchas dificultades en su primera etapa en la Premier League con el Norwich City, si bien era muy joven y los Canaries estaban condenados al descenso, por lo que habrá dudas sobre si puede trasladar su rendimiento de Bélgica al fútbol inglés. El Arsenal esperará que Tzolis haya sacado aprendizajes de esa experiencia, y el jugador cuenta con la potencia física y la velocidad para triunfar. Puede que el Arsenal tenga que ser paciente para ver la mejor versión del jugador de 24 años, pero como mínimo debería ser una útil opción de rotación de entrada. Nota: B+

    Para Tzolis: El extremo regresa a la Premier League con ganas de reivindicarse tras su fallida etapa en el Norwich, reforzado por el hecho de haber relanzado su carrera en Bélgica después de cesiones iniciales en el FC Twente y el Dusseldorf. El desafío ahora es mantener el altísimo nivel que ha mostrado con el Brujas en una liga mucho más exigente, pero todo indica que tiene la capacidad para triunfar. Según se informa, Tzolis solo quería fichar por el Arsenal y priorizó su interés, por lo que sin duda estará encantado de que el traspaso se haya concretado. Ahora empieza el trabajo duro mientras busca asentarse en el norte de Londres. Nota: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 de julio: Karim Adeyemi (del Borussia Dortmund al Barcelona, 29 millones de euros)

    Para el Dortmund: Probablemente, lo mejor que podía hacer dadas las circunstancias. A Adeyemi le quedaba solo un año de contrato y no había ninguna posibilidad de que firmara uno nuevo. En consecuencia, al Dortmund no le quedó otra opción que venderlo este verano para evitar perder gratis el año que viene a un activo bastante valioso. Evidentemente, Adeyemi vale más que los 22 millones de euros que el Dortmund recibirá por adelantado, pero no debe olvidarse que ha tenido bastantes lesiones y que le ha faltado regularidad a lo largo de sus cuatro años en el Signal Iduna Park. El BVB también ha hecho bien en asegurarse una cláusula de futura venta en su contrato. Nota: B

    Para el Barcelona: Un fichaje potencialmente astuto. Hemos criticado muchísimo al Barça a lo largo de los años por su política de fichajes, y con razón, pero hay que reconocerlo: esta podría ser una operación excelente. Adeyemi todavía no ha estado a la altura de lo que se esperaba de él como la próxima gran estrella de Alemania, pero sigue teniendo solo 24 años, lo que le convierte en una alternativa más joven, más barata y más rápida que Marcus Rashford. Quizá aún más importante que cualquier otra cosa, Hansi Flick cree que puede sacar la mejor versión de un jugador al que hizo debutar con la selección hace cinco años. Nota: B+

    Para Adeyemi: Un traspaso en el momento perfecto. Adeyemi parecía una superestrella en potencia cuando fichó por el Dortmund procedente del Red Bull Salzburg en mayo de 2022, pero nunca terminó de explotar. Sin duda hubo indicios la temporada pasada de que podría desarrollar por fin su potencial, pero un movimiento al Camp Nou sigue representando una evolución increíble para el extremo nacido en Múnich. Lo bueno es que no estará sometido a una presión enorme, dada la cantidad del traspaso. De hecho, se esperará mucho más de Anthony Gordon en las primeras fases de la nueva temporada, y eso debería hacerle la vida mucho más fácil a Adeyemi, que tiene la versatilidad y la velocidad para convertirse en un miembro realmente importante de una delantera del Barcelona que está siendo renovada radicalmente este verano. Básicamente, este parece el movimiento adecuado en el momento adecuado para Adeyemi, que no encontrará una plataforma mejor para desarrollar por fin su potencial. Nota: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 de julio: Morgan Rogers (del Aston Villa al Chelsea, 117 millones de libras)

    Para el Villa: Un recordatorio brutal de su lugar en la jerarquía de la Premier League. Si Rogers se hubiera unido al Arsenal, recién proclamado campeón, habría sido una cosa. Sin embargo, el Villa terminó cuarto la temporada pasada, seis puestos y 13 puntos por encima del Chelsea, y jugará la Champions League este año, mientras que los Blues no tienen ninguna competición continental que esperar en absoluto, y aun así los vigentes campeones de la Europa League fueron totalmente incapaces de impedir que su posesión más preciada se marchara a Stamford Bridge. Obviamente, desde una perspectiva financiera, esta es una operación absolutamente increíble para el Villa. Ficharon a Rogers procedente del Middlesbrough hace solo dos años y medio por una cantidad inicial de 8 millones de libras. Ahora lo han vendido por casi 15 veces esa cifra, lo que supone una cantidad desorbitada que ayudará enormemente al Villa a encontrar un sustituto y, al mismo tiempo, a reforzar la plantilla de Unai Emery en otras posiciones. Sin embargo, la afición está ahora mismo profundamente frustrada, ya que siente que esto es una prueba más de que los ricos propietarios de su club están maniatados por las normas financieras de la Premier League. Nota: B+

    Para el Chelsea: Todo un golpe. Se esperaba que Rogers pusiera rumbo al norte de Londres este verano, y no al oeste. Sin embargo, pese a los supuestos problemas presupuestarios causados por no haberse clasificado para la Champions League la temporada pasada, el Chelsea ha barrido al Arsenal para fichar a uno de los atacantes más codiciados de la Premier League. ¿Cómo? Bueno, esa es la pregunta que todo el mundo se hace ahora mismo, y muchos ya esperan que un miembro del ‘equipo bomba’ de los Blues aparezca en Villa Park antes del cierre del mercado de fichajes, y por una tarifa enormemente inflada. Lo que parece más probable, no obstante, es que se hayan producido avances entre bastidores para encontrar un nuevo destino a Enzo Fernandez y que la venta del argentino, que quiere marcharse, cubra casi por completo el coste del fichaje de Rogers. No se puede negar que el Chelsea ha pagado muchísimo de más por un jugador de 23 años con solo dos temporadas decentes en la Premier League y un único gol en 22 partidos con Inglaterra. Sin embargo, una delantera formada por Rogers, Cole Palmer, Estevao y Joao Pedro bien podría hacer mucho daño a las órdenes de Xabi Alonso la próxima temporada. Nota: B

    Para Rogers: Un giro de los acontecimientos sorprendente, al menos visto desde fuera. Se presumía que Rogers tenía el corazón puesto en mudarse al Emirates, donde se esperaba que ocupara el lugar del recientemente marchado Leandro Trossard en el costado izquierdo del ataque del Arsenal de Mikel Arteta. Sin embargo, ahora se informa de que Alonso le hizo cambiar de idea, y obviamente realizó un gran trabajo con jugadores como Florian Wirtz en el Bayer Leverkusen. No obstante, sospechamos firmemente que el dinero y la garantía de minutos en un equipo más débil desempeñaron un papel aún más decisivo en el sorprendente cambio de Rogers a Stamford Bridge. Siendo justos, aunque el Chelsea es un club pésimamente gestionado y en un estado constante de inestabilidad, este es un movimiento que podría salirle muy bien a Rogers, sobre todo porque ahora podrá jugar en la Premier League junto a su buen amigo y excompañero en las categorías inferiores del Manchester, Palmer. De hecho, ¡puede que veamos unas cuantas celebraciones ‘cold’ en los partidos del Chelsea la próxima temporada! Nota: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 de julio: Youri Tielemans (del Aston Villa al Manchester United, 35 millones de libras)

    Para el Villa: Un golpe durísimo. La propensión de Tielemans a sufrir lesiones lleva tiempo siendo una fuente de frustración en Villa Park, pero cuando está en forma es un futbolista fantástico, y fue imposible exagerar su importancia en el plan de juego de Unai Emery la temporada pasada. El equipo del español sufrió muchísimo mientras Tielemans estuvo de baja por una lesión de tobillo a principios de este año, y solo ganó uno de los siete partidos de la Premier League que disputó sin el belga. Después, una vez regresó al once inicial, el Villa terminó la temporada a lo grande al acabar cuarto en la Premier League y conquistar la Europa League, con Tielemans marcando un gol espectacular en la final. Teniendo en cuenta que además le quedaban dos años de contrato, perderlo por solo 35 millones de libras es algo realmente difícil de asumir, sobre todo porque Amadou Onana afronta una larga ausencia por una lesión del ligamento cruzado anterior. Nota: D

    Para el United: Una sorpresa muy agradable. No había habido ninguna señal de que el United estuviera preparando un movimiento por Tielemans hasta que salió a la luz que la operación estaba cerca de la competencia. En consecuencia, merece reconocimiento por actuar con tanta decisión y tanto sigilo. Está claro que Tielemans no encaja en el perfil de edad que buscaba el United este verano y, desde luego, acumula ya muchos kilómetros, incluso para un jugador de 29 años. Pero su llegada aliviará parte del pánico en Old Trafford tras el colapso de la operación por Ederson, la grave lesión sufrida por Manuel Ugarte con Uruguay y el hecho de que el United quedara fuera de mercado en las operaciones por sus grandes objetivos para el centro del campo, Elliot Anderson, Sandro Tonali y Mateus Fernandes. Tielemans es un jugador contrastado en la Premier League que subrayó su clase en la Copa del Mundo. Así pues, aportará una profundidad de plantilla muy necesaria, además de experiencia, versatilidad y calidad al centro del campo del United tras la salida de Casemiro al final de la temporada pasada y, por este dinero, podría acabar siendo uno de los fichajes de la temporada. Nota: B+

    Para Tielemans: El tipo de oportunidad que quizá ni él mismo pensaba que todavía podía llegarle. Durante mucho tiempo se señaló a Tielemans como futuro fichaje de uno de los grandes de la Premier League, pero, después de cumplir 29 años en mayo, realmente no parecía que eso fuera a suceder a estas alturas de su carrera para el excentrocampista del Leicester City, y no habría pasado nada. El Villa es un club enorme por derecho propio. Sin embargo, el United está incuestionablemente a otro nivel en términos de prestigio, lo que convierte este en un movimiento enorme para Tielemans, que sin duda disfrutará de la oportunidad de exhibir su maravilloso rango de pase y su tremenda técnica en uno de los escenarios más grandes de este deporte. Nota: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 de julio: Andrey Santos (del Chelsea al Manchester United, 50 millones de libras)

    Para el Chelsea: El extraño verano del Chelsea continúa al acordar la venta de uno de sus jóvenes más prometedores a un rival directo en la pelea por acabar entre los cuatro primeros de la Premier League. Andrey Santos parecía estar evolucionando bien después de regresar de su exitosa cesión en el club hermano Estrasburgo para pasar a formar parte del primer equipo, con presencia regular durante toda la campaña 2025-26 y dejando a menudo buenas sensaciones cuando suplía a Enzo Fernandez y Moises Caicedo. Si Fernandez se marcha, como parece probable, entonces el nuevo entrenador Xabi Alonso se quedará con muy pocas opciones. Sin embargo, está claro que el jugador de 22 años no ha sido considerado intocable, y la oferta del United de 48 millones de libras (64 millones de dólares), más 2 millones en variables, por un centrocampista que todavía no es titular garantizado fue evidentemente demasiado buena como para rechazarla. Este es el modelo BlueCo en acción; el Chelsea está a punto de obtener un beneficio importante con Santos, que fue fichado como un jugador joven y de gran potencial procedente del club brasileño Vasco da Gama por 16 millones de libras en 2023. La cínica decisión empresarial deja un regusto algo amargo, pero la importante cantidad de dinero ofrecida hace que probablemente la operación fuera demasiado buena como para rechazarla. Sin embargo, si Santos se convierte en un talento de talla mundial en Old Trafford, esta no será una operación que se recuerde con cariño. Nota: B-

    Para el Man Utd: Uno de esos fichajes que resulta un poco desconcertante para todas las partes. Después de perder a sus principales objetivos para el centro del campo, Elliot Anderson y Matheus Fernandes, que acabaron en el Man City y el Tottenham, respectivamente, el United ha recurrido a Santos de forma precipitada en su intento de evitar un escenario en el que Mason Mount sea su único centrocampista veterano reconocido cuando arranque su pretemporada el 18 de julio, con Kobbie Mainoo todavía en el Mundial con Inglaterra. Se ha informado de que los responsables de la toma de decisiones del United estaban "tranquilos" después de que la operación por Fernandes no llegara a buen puerto, pero Santos no está al mismo nivel que sus objetivos anteriores, y un paquete de 50 millones de libras es elevado para un jugador del que el Chelsea estaba claramente dispuesto a desprenderse. El Manchester United necesita efectivos en la medular tras la salida de Casemiro y la grave lesión sufrida por Manuel Ugarte, pero ha pagado de más por alguien que no será titular garantizado una vez cierre el mercado de fichajes. La esperanza será que, con 22 años, todavía tenga muchos escalones más por subir. Nota: C

    Para Santos: Quizá motivado por el hecho de haberse quedado fuera de la convocatoria de Brasil de Carlo Ancelotti tras una temporada en la que entró y salió del equipo del Chelsea, se ha informado de que Santos deja a los Blues en busca de "fútbol regular en el primer equipo". Está por ver si encontrará más minutos en Old Trafford de los que tuvo en Stamford Bridge, y mucho dependerá de a quién más incorpore el United, con más movimientos que probablemente llegarán en medio de la renovación del centro del campo del club. Santos puede sentir que necesita un nuevo comienzo lejos del caos a nivel de despachos y de la inestabilidad en el banquillo del Chelsea, aunque no hay garantía de que el United pueda ofrecer mucha más estabilidad a largo plazo. Sí puede ofrecer, sin embargo, fútbol de la Champions League, lo que implicará de forma natural más minutos dado que su todavía club no se ha clasificado para ninguna competición europea. En la práctica, dependerá del jugador asegurarse de consolidarse como una figura clave en su nuevo entorno. Nota: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 de julio: Sandro Tonali (del Newcastle al Tottenham, 100 millones de libras)

    Para el Newcastle: ¡La burbuja ha estallado de verdad! Cuando el Newcastle se clasificó para la Champions League de la temporada pasada, tras poner fin a su sequía de títulos dando la sorpresa ante el Liverpool en la final de la Carabao Cup, los aficionados soñaban con que su club respaldado por el Estado se convirtiera en la respuesta inglesa al Paris Saint-Germain apoyado por Catar. Sin embargo, el Liverpool le dio después a las Urracas un brutal recordatorio de su lugar en la jerarquía de la Premier League al arrebatarles a Alexander Isak en las circunstancias más tortuosas posibles. Si el Newcastle hubiera invertido bien esa cantidad, entonces récord británico, las cosas aún podrían haber salido bien. En cambio, se malgastaron millones de libras en fichajes de pánico como Yoane Wissa, Nick Woltemade y Anthony Elanga, lo que provocó que el equipo de Eddie Howe terminara 12º en la tabla. Estaba claro que Anthony Gordon se iba a marchar mucho antes del final de una campaña catastrófica, pero es la salida de Tonali al Tottenham, de todos los equipos posibles, la que realmente representa la muerte de un sueño. Y lo verdaderamente traumático para los aficionados es que probablemente ni siquiera sea el último clavo en el ataúd, ya que el capitán Bruno Guimaraes también tiene asegurada su salida en las próximas semanas. Básicamente, con los propietarios saudíes del club reduciendo su inversión en el deporte, se avecina más miseria, lo que significa que los aficionados ni siquiera pueden consolarse con la cifra de nueve dígitos, que además probablemente también será despilfarrada. Nota: F

    Para el Tottenham: Otro fichaje impresionante. Apenas un día después de cerrar una operación histórica de 85 millones de libras por Mateus Fernandes, el Tottenham decidió volver a batir su récord de traspaso por Tonali. Que esto sea una señal de desesperación o una muestra de ambición está abierto al debate. Quizá sea simplemente la prueba de que el mercado de fichajes se ha vuelto loco. Al fin y al cabo, si Elliot Anderson vale 116 millones de libras, ¿por qué no iba a alcanzar Tonali una cifra similar? El internacional italiano ha demostrado sin ningún género de dudas que es uno de los mejores centrocampistas de la Premier League en las últimas dos temporadas y parece una apuesta aún mejor para brillar a las órdenes de su compatriota Roberto De Zerbi que Fernandes. Por supuesto, pagar tanto dinero por un jugador de 26 años que todavía tiene mucho que demostrar al más alto nivel sigue siendo una apuesta arriesgada, y una que el Tottenham necesita desesperadamente que salga bien. Por ahora, sin embargo, a los aficionados probablemente no les importará. Después de años frustrados por el enfoque prudente o tacaño en el mercado de fichajes supervisado por el antiguo presidente ejecutivo Daniel Levy, ahora han visto a su club pasar por encima de sus rivales de la Premier League para fichar a uno de los centrocampistas más codiciados del mercado. Nota: B+

    Para Tonali: Un movimiento de lo más inesperado. Se daba por hecho que, si Tonali iba a dejar el club que lo respaldó durante su sanción por apuestas ilegales, sería para marcharse a uno de los equipos más potentes de Europa. En cambio, se ha unido a un equipo que terminó 17º en la Premier League en cada una de las dos últimas temporadas. Entonces, ¿qué ha pasado? Obviamente, nunca hubo posibilidad alguna de que un club de la Serie A tuviera suficiente dinero para conceder el supuesto deseo de Tonali de volver a casa, e incluso la élite de Inglaterra se vio comprensiblemente disuadida por el precio exigido por el Newcastle. Como resultado, Tonali ha acabado en el Tottenham, donde ahora se dispone a pasar sus mejores años, algo innegablemente extraño. Aun así, si De Zerbi permanece en el Tottenham más de dos temporadas, y ese es un gran «si», quizá este movimiento acabe saliéndole bien a Tonali a largo plazo... Nota: C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 de julio: Denzel Dumfries (del Inter al Real Madrid, 20 millones de euros)

    Para el Inter: Hay que cuestionar la decisión del Inter de incluir una cláusula de rescisión tan baja en el contrato de un jugador que se ha convertido en una de sus figuras más importantes, aunque una lesión de tobillo y la posterior operación lastraron la temporada 2025-26 de Dumfries. Aun así, sigue siendo uno de los mejores laterales ofensivos del panorama cuando está en su mejor nivel, así que 20 millones de euros (17 millones de libras/23 millones de dólares) representan una operación bastante pobre para el Inter, que podría haber exigido mucho más en el mercado actual por un jugador al que todavía le quedaban dos años de contrato. Siendo justos, puede que el Inter tuviera las manos atadas; cuando el neerlandés renovó su contrato en septiembre de 2024, al parecer exigió la cláusula, que quedó fijada en 25 millones de euros para los clubes de fuera de Italia en el verano de 2025 antes de bajar este año. Nota: C

    Para el Madrid: Esto parece otra operación muy astuta del Real Madrid, que se está labrando una reputación como cazador de gangas mientras navega por las estrictas normas financieras de La Liga. Dumfries vale al menos el doble de la cantidad que ha pagado el Real Madrid, y esa cifra está muy por debajo de los 30 millones de euros que, según se informó, el Real Madrid había reservado para un nuevo lateral derecho que compitiera con Trent Alexander-Arnold tras la salida de la leyenda del club Dani Carvajal. Sin embargo, al igual que su homólogo inglés, Dumfries es otro defensor del perfil derecho que es, posiblemente, más eficaz en ataque que en defensa, lo que deja al Madrid con cierto desequilibrio en esa posición que podría ser explotado por equipos mejores. Además, a los 30 años, no es precisamente una alternativa a largo plazo, pero por una cantidad tan baja es difícil discutir que no pueda ser una solución de transición decente durante al menos un par de temporadas. Nota: A

    Para Dumfries: Un movimiento así, a estas alturas de su carrera, es exactamente la razón por la que Dumfries habrá querido que esa cláusula de rescisión se incluyera en su contrato. Ha sido un servidor leal del Inter desde que llegó procedente del PSV en 2021, con 55 participaciones de gol en 207 partidos como carrilero derecho, mientras ayudaba al Inter a conquistar el título de la Serie A tanto en 2023-24 como en 2025-26 y a alcanzar dos finales de la Champions League. Sin duda, se ha ganado lo que podría ser su último gran movimiento, y su bajo precio significa que la presión será algo menor en el Bernabéu. Será muy interesante ver si consigue dejar a Alexander-Arnold fuera del equipo, después de que, según se ha informado, haya mantenido conversaciones con Jose Mourinho sobre el papel que desempeñará. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 de julio: Mateus Fernandes (del West Ham al Tottenham, 85 millones de libras)

    Para el West Ham: Una cantidad enorme que contribuirá en gran medida a amortiguar el impacto económico del descenso de la Premier League. En cuanto el West Ham descendió, quedó claro que harían falta algunas ventas importantes, y Fernandes era uno de sus activos más valiosos, un centrocampista de clase que ya estaba atrayendo muchas miradas de admiración de clubes rivales incluso antes de que su destino quedara sellado en la última jornada de la temporada. Su salida, por tanto, no supone absolutamente ninguna sorpresa. Lo que sí resulta chocante, sin embargo, es que el West Ham haya conseguido exactamente lo que pedía por el portugués pese a encontrarse en una posición negociadora bastante débil. Por eso, la tan merecidamente criticada directiva del club merece un raro elogio. Nota: A

    Para el Tottenham: Otra confirmación más de que el club va muy en serio este verano. Tras dos campañas calamitosas, la segunda de las cuales estuvo muy cerca de acabar en descenso, el Tottenham se ha movido rápido para asegurarse de no volver a verse nunca en esa situación, y si pagar 52 millones de libras por Jan Paul van Hecke fue una declaración de intenciones, esto está a otro nivel. Fernandes es un futbolista de 21 años con muchísimo talento. Puede jugar en varios roles y desde hace tiempo da la impresión de ser un jugador que rendiría de maravilla en un equipo más fuerte. También está claro que Roberto De Zerbi cree que es perfecto para su estilo de juego. Sin embargo, este acuerdo tiene un innegable aire de desesperación. El Tottenham, como hemos visto por su interés en fichar también a Sandro Tonali, está decidido a hacer lo que haga falta para renovar por completo su mediocre centro del campo y, por tanto, estaba dispuesto a pagar de más por Fernandes para frenar el interés de equipos como el Manchester United. En consecuencia, este fichaje realmente tiene que salir bien para el Tottenham, y de inmediato, o se convertirá rápidamente en otro motivo más para cargar contra los propietarios del club. De hecho, solo para poner en contexto las cifras que se manejan, el PSG pagó 60 millones de euros al Benfica por Joao Neves y Fernandes no es ni de lejos tan bueno como su compatriota de 21 años, así que de verdad necesita demostrar que podría llegar a serlo. Nota: C+

    Para Fernandes: Un movimiento extraño a simple vista. Fernandes fue relacionado con algunos de los nombres más grandes de este deporte: el United, el Liverpool y el PSG. En cambio, ha acabado en el Tottenham, el equipo que terminó un puesto y dos puntos por encima del West Ham la temporada pasada, lo que hace que esto parezca en cierto modo un movimiento lateral. Sin embargo, los londinenses del norte deberían ser mucho más fuertes la próxima temporada y Fernandes es, sin duda, el tipo de centrocampista al que De Zerbi podría ayudar a llevar a otro nivel completamente distinto. Por supuesto, debería haber cierta preocupación por cuánto tiempo permanecerá realmente el italiano en el Tottenham, dado que ninguna de las dos partes es precisamente conocida por su estabilidad, pero Fernandes entrará directamente en el once titular, y eso quizá no habría sucedido en otro sitio. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 de julio: Ismael Saibari (del PSV al Bayern de Múnich, 50 millones de euros)

    Para el PSV: Una salida decepcionante, pero inevitable. Saibari ganó tres títulos consecutivos con el PSV y su influencia fue creciendo de forma gradual durante ese tiempo. Por lo tanto, era solo cuestión de tiempo que uno de los grandes equipos de Europa se hiciera con él. Algunos podrían argumentar que el PSV podría haber esperado hasta después del Mundial para poner precio a Saibari, dado que siempre existía la posibilidad de que brillara en Norteamérica, pero sigue siendo una buena cantidad por un jugador fichado del Genk por algo más de 5 millones de euros hace cuatro años. También es probable que el dinero se utilice bien en un club que ha logrado ganar títulos de forma constante en los Países Bajos a pesar de tener que vender continuamente a sus mejores jugadores. Nota: B 

    Para el Bayern: Una operación brillante. El valor de mercado de Saibari no había hecho más que aumentar en las últimas semanas debido a sus sensacionales actuaciones con Marruecos, con el jugador de 25 años marcando en los tres partidos de la fase de grupos del Mundial de su selección antes de transformar el penalti decisivo en la victoria en dieciseisavos de final ante Países Bajos. Sin embargo, como declaró el director deportivo Max Eberl cuando se confirmó el traspaso, se trataba de una operación en la que el Bayern llevaba tiempo trabajando. No fue una reacción impulsiva por un jugador cualquiera que se hizo un nombre en un Mundial; el Bayern llevaba mucho tiempo convencido de que Saibari tenía la mezcla adecuada de técnica, trabajo y versatilidad para hacer una contribución significativa a una delantera ya estelar, y no vemos nada que cuestione esa valoración. Nota: A

    Para Saibari: El mejor verano de su vida. El Mundial no podría estar yéndole mejor a Saibari, que ha llamado la atención del aficionado medio por sus dinámicas actuaciones en ataque en una selección de Marruecos muy impresionante. Ahora ha completado el clásico fichaje "soñado" por "uno de los clubes más grandes del mundo", aunque abrirse paso en un once inicial con Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise y Jamal Musiala podría convertirse en una auténtica pesadilla. Sin embargo, los mejores años de Saibari aún están por delante, ahora mismo está exultante y cree, de forma comprensible, que puede ser una incorporación muy útil para la plantilla del Bayern. Vincent Kompany claramente está de acuerdo, porque Saibari sin duda parece encajar mejor en el estilo de juego de su equipo que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 de julio: Marco Palestra (del Atalanta al Chelsea, 47 millones de libras)

    Para el Atalanta: Tras su acuerdo para vender a Ederson al Manchester United, esta tiene pinta de ser otra operación muy astuta del Atalanta. El importante paquete de 55 millones de euros (47 millones de libras/62 millones de dólares) por Palestra representa un beneficio íntegro por un jugador formado en su cantera, pero que solo disputó un puñado de partidos con el primer equipo, con el club supuestamente decidido desde hace tiempo a hacer caja en lugar de reintegrar a Palestra tras su exitosa cesión en el Cagliari. El jugador de 21 años se convierte en la cuarta venta más cara de la historia del club y, aunque quizá sea una pena que Palestra no se quede en Bérgamo y deje su huella en el club al que llegó con 10 años, una vez que Inter y Chelsea, entre otros, mostraron su interés, se distrajo y siempre pareció una batalla cuesta arriba retenerlo. Nota: A

    Para el Chelsea: Un interesante indicador de la influencia de Xabi Alonso como mánager del Chelsea, más que como entrenador. Según las informaciones, el español dio luz verde a esta operación y el club actuó con rapidez para alcanzar un acuerdo con el Atalanta, colocándose en la pole en el espacio de 24 horas para arrebatarle al Inter el fichaje de Palestra. Se daba por hecho de forma generalizada que iba a unirse al campeón del Scudetto, así que en ese sentido se trata sin duda de un golpe importante. Lateral versátil, rápido y potente, se espera que Palestra, nombrado Defensa del Año de la Serie A en 2025-26, encaje en el sistema de Alonso tanto en una defensa de tres como de cuatro, y debería adaptarse bien a las exigencias de la Premier League. Sin embargo, tras gastar hasta 55 millones de euros, queda la sensación de que el Chelsea ha pagado de más: es una suma enorme en términos de la Serie A, aparentemente muy por encima de la oferta del Inter, y sigue siendo un jugador por pulir a los 21 años, con solo una temporada decente de fútbol de élite a sus espaldas. Por tanto, esto supone cierto riesgo. Nota: B

    Para Palestra: Solo el propio Palestra podrá responder a la pregunta de por qué ha elegido al Chelsea en lugar de un traspaso al Inter, cuya academia integró de niño y del que se cree que era aficionado, pero el hecho de que la oferta contractual del Chelsea, según las informaciones, rondara las 100.000 libras semanales, más del doble de lo que había puesto sobre la mesa el Inter, puede explicar en parte su decisión. Dicho esto, Palestra tiene todos los atributos para triunfar en la Premier League y aparentemente aprovechó la oportunidad de ponerse a prueba en la élite inglesa. Le animará el éxito de Riccardo Calafiori en el Arsenal, mientras que el también joven italiano Giovanni Leoni se unió al Liverpool el pasado verano, en una señal de que cada vez más jugadores están preparados para salir de la Serie A al principio de sus carreras. Bien podría haberle convencido la determinación de Alonso por llevarlo a Stamford Bridge, lo que refleja que podría estar destinado a convertirse en una figura clave bajo el nuevo mánager. Nota: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 de junio: Gonçalo Ramos (del Paris Saint-Germain al AC Milan, 75 millones de euros)

    Para el PSG: ¡Jackpot! Los campeones de Europa se estarán frotando las manos después de encontrar a alguien dispuesto a pagarles una suma tan ridícula por un jugador suplente que no fue titular en ningún partido de la Champions League la temporada pasada. Conviene recordar que Ramos estaba llamado a ser la solución al problema del gol del PSG, pero pasó la inmensa mayoría de su tiempo en el Parc des Prince sentado en el banquillo, ya que Luis Enrique encontró una solución mejor al convertir a Ousmane Dembele en un «falso nueve», algo que no deja precisamente en buen lugar al portugués. Tampoco ayuda el hecho de que siga desempeñando un papel secundario respecto a un Cristiano Ronaldo de 41 años a nivel internacional. Así que los mejores equipos del mundo no estaban precisamente haciendo cola para fichar a Ramos este verano, y desde luego no por unos absurdos 75 millones de euros. Sin embargo, con una operación sensacional, el PSG ha recaudado más de la mitad del dinero que necesitará para fichar a Yan Diomande, un jugador que sí mejorará su ataque. Nota: A+

    Para el Milan: Increíble, sencillamente increíble. Dejemos una cosa clara desde el principio: Ramos es un buen delantero. Mostró un gran potencial en el Benfica y demostró en el PSG que puede marcar la diferencia saliendo desde el banquillo al anotar 45 goles en tres temporadas. Sin embargo, su precio no tiene ningún sentido, y menos aún para un Milan que no va precisamente sobrado de dinero. En consecuencia, aficionados, tertulianos y periodistas en Italia se están volviendo locos ahora mismo tratando de averiguar qué ha pasado exactamente aquí. Aunque este traspaso bien podría significar que Rafael Leao dejará pronto San Siro, el hecho de que Jorge Mendes esté implicado ha provocado inevitablemente un buen número de teorías conspirativas, y también se ha señalado que el propietario del Milan, Gerry Cardinale, mantiene una buena relación con el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi. Nadie sabe con certeza, sin embargo, por qué el Milan se sintió obligado a pagar una cifra récord para el club por Ramos. De nuevo, para dejarlo claro, sí creemos que marcará goles en la Serie A, sobre todo porque debería aportar todo lo que Ruben Amorim quiere de su ‘9’. Pero este es el fichaje más caro en Italia desde que el Inter fichó a Romelu Lukaku, y Ramos no ofrece ni de lejos la misma garantía en términos goleadores. Nota: D+

    Para Ramos: Una oportunidad, ya tardía, para que un eterno actor secundario pase a ser protagonista. Pensamos que, cuando Ramos firmó un hat-trick con la Portugal de Fernando Santos en el Mundial de 2022, había nacido una estrella. Sin embargo, en lugar de construir el ataque de Portugal en torno a un delantero centro de verdadero potencial, el sustituto de Santos, Roberto Martinez, optó por seguir con Ronaldo, frenando así a Ramos durante años. No obstante, también hay que decir que él tampoco ha hecho un trabajo especialmente bueno a la hora de meter realmente presión a Ronaldo y a Martinez. Ha sido una historia parecida en París, donde el consenso general es que, aunque el PSG contaba con una envidiable colección de delanteros fenomenales, Ramos no era uno de ellos. Era, simplemente, un buen recurso para sacar desde el banquillo, un revulsivo decente. Y, lo que es crucial, ahora tiene la oportunidad de cambiar ese relato. Ramos va a ser la punta de lanza de un nuevo Milan, que sigue siendo uno de los mayores clubes del fútbol mundial. La presión sobre él para justificar su precio va a ser enorme, porque, aunque ya de por sí se trata de una cifra alta, es absolutamente gigantesca para un club de la Serie A. Te toca a ti, Goncalo: ha llegado la hora de demostrar lo que vales... Nota: A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 de junio: Jan Paul van Hecke (del Brighton al Tottenham, 52 millones de libras)

    Para el Brighton: Otro movimiento de mercado muy astuto del Brighton, que reforzará su reputación como uno de los clubes que mejor venden al embolsarse 52 millones de libras (70 millones de dólares) por un jugador al que fichó por solo 2 millones de libras hace seis años. La operación mejora aún más por el hecho de que el contrato de Van Hecke en el Amex Stadium expiraba en apenas 12 meses. Por tanto, estarán encantados de haber generado una cantidad tan importante por el defensa neerlandés, aunque anteriormente se informó de que estaba valorado en 70 millones de libras (94 millones de dólares). Inevitablemente, reinvertirán esa cantidad en un sustituto con gran potencial, con el prometedor jugador del Tottenham Luka Vuskovic en su radar en una operación separada tras su impresionante cesión en el Hamburgo. Tampoco andan precisamente escasos de opciones en el centro de la defensa, ya que cuentan con Lewis Dunk y Olivier Boscagli, además de que Igor Julio regresará de su cesión en el West Ham. Nota: A

    Para el Tottenham: Está claro que es un fichaje impulsado por el nuevo entrenador Roberto De Zerbi, que trabajó con Van Hecke durante su etapa en el Brighton, pero es difícil no pensar que el Tottenham ha sido llevado a pagar de más por el central después de que aparecieran esas informaciones que sugerían que el Brighton lo valoraba en 70 millones de libras, pese a que estaba a punto de entrar en el último año de su contrato en la costa sur. Cabría pensar que una operación a precio reducido por un jugador de su nivel debería haber costado de forma realista en torno a 40 millones de libras (54 millones de dólares), pero el Brighton tiene fama de ser un negociador durísimo y el Tottenham puede haber sentido que necesitaba actuar; se informó de que sus rivales de la Premier League, Chelsea y Liverpool, estaban interesados en Van Hecke, mientras que el capitán del club, Cristian Romero, parece tener casi asegurada su salida este verano tras una temporada turbulenta, y su compañero en el eje de la zaga Micky van de Ven podría seguir el mismo camino. Al menos, el Tottenham incorpora a un defensa con experiencia contrastada en la Premier League que, con 26 años, aún no ha alcanzado su techo, tiene una gran salida de balón y posee ese carácter competitivo y esas dotes de liderazgo de las que tanto ha carecido el equipo. El internacional neerlandés bien podría formar una nueva pareja de centrales junto al fichaje a coste cero Marcos Senesi. Nota: B-

    Para Van Hecke: Desde la perspectiva del jugador, este es un movimiento que tiene mucho sentido. Después de aparentemente haber dejado claro que no prolongaría su estancia en el Amex, Van Hecke da un paso adelante desde el Brighton en el punto medio de su carrera y bien podría ver esto como un trampolín hacia cosas aún mayores tras consolidarse en la Premier League. Presumiblemente, ni el Chelsea ni el Liverpool concretaron su supuesto interés, así que, si quiere ser titular garantizado en un club del llamado ‘Big Six’, el Tottenham podría ser el punto de partida ideal, aunque no puede ofrecer ningún tipo de fútbol europeo. Tras haber trabajado antes con el temperamental técnico italiano, Van Hecke sabrá exactamente cómo quiere jugar De Zerbi, lo que debería ayudarle a adaptarse rápido. En realidad, para el Tottenham solo se puede ir hacia arriba tras otra desastrosa campaña nacional, y una pareja con Senesi parece muy sólida sobre el papel, al menos, dando al equipo una base defensiva firme mientras el conjunto del norte de Londres atraviesa lo que probablemente será un periodo de transición después de evitar la amenaza del descenso al final de 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 de junio: Víctor Muñoz (de Osasuna al Liverpool, 34,5 millones de libras)

    Para Osasuna: A primera vista, podría parecer que Osasuna ha obtenido un beneficio muy importante por un jugador al que solo fichó el verano pasado por apenas 5 millones de euros, pero el conjunto pamplonés siempre iba a estar condicionado por una elevada cláusula del 50 por ciento de futura venta en su acuerdo con el Real Madrid. Eso significa que 20 millones de euros de su cláusula de rescisión de 40 millones de euros (34,5 millones de libras/45 millones de dólares) irán a parar al Real Madrid, aunque una ganancia de 15 millones de euros (13 millones de libras/17 millones de dólares) sigue siendo significativa para un club del tamaño de Osasuna. La salida de Munoz siempre parecía probable tras una temporada en la que participó en 12 goles y se ganó una convocatoria con la selección española para el Mundial, y la cláusula de rescisión significaba que tenían las manos atadas en cuanto a la cantidad del traspaso. Nota: B-

    Para el Liverpool: ¡El primer fichaje de la era Andoni Iraola, y más leña al fuego de la rivalidad entre Liverpool y Newcastle en el mercado de fichajes! Newcastle había identificado a Munoz como el sustituto ideal a largo plazo de Anthony Gordon, que se ha unido al Barcelona, pero el Liverpool, al detectar una oportunidad de mercado, irrumpió para arrebatarles la operación pese a que las conversaciones estaban en una fase avanzada y, según se informa, la propia oferta del club de Tyneside había sido aceptada. El Liverpool ya verá esto como una especie de golpe sobre la mesa, pero también estará encantado de incorporar a un extremo joven tan bien valorado por una cantidad que podría acabar siendo una ganga. Munoz puede actuar en cualquiera de las dos bandas, así como por el centro, aportando una calidad y una profundidad muy necesarias después de que la salida de Mohamed Salah y la lesión de Hugo Ekitike dejaran un enorme vacío en el ataque del Liverpool. Atacante directo y veloz, que además trabaja duro en defensa, el jugador de 22 años parece encajar a la perfección en el estilo de juego del nuevo Iraola, con el nuevo entrenador aparentemente presionando para que la operación se llevara a cabo. Sin embargo, tendrá que asegurarse de que el joven español no bloquee el camino de Rio Ngumoha hacia convertirse en una auténtica superestrella, aunque, según se informa, el club confía en que ese no será el caso. Nota: A 

    Para Munoz: Después de que tanto el Liverpool como el Newcastle vieran aceptadas sus ofertas, hay que pensar que la decisión entre los dos dependía del jugador, y realmente no se puede culpar a Munoz por elegir un traspaso a Anfield. A pesar de tener solo 22 años, ha tenido un inicio de carrera bastante nómada y este será ya su tercer gran club. Tras formarse en la famosa cantera de La Masia del Barcelona, más tarde acabó en el Real Madrid antes de unirse a Osasuna hace solo un año. Esta vez, Munoz esperará asentarse y consolidarse como una estrella a largo plazo en su nuevo entorno, y su compatriota Iraola debería ser el entrenador perfecto para ayudarle a adaptarse. Tendrá una dura pelea para ganarse un puesto en el once inicial, y eso podría exigirle mejorar su rendimiento global, con el Liverpool todavía supuestamente decidido a ir a por el muy bien valorado mago de la banda del RB Leipzig Yan Diomande, pero aun así debería tener muchas oportunidades en el renovado ataque del Liverpool gracias a su versatilidad. Nota: A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 de junio: Ibrahima Konate (del Liverpool al Real Madrid, gratis)

    Para el Liverpool: El Liverpool estaba realmente entre la espada y la pared en lo referente al futuro de Konate, pero esta situación se podría haber evitado si no se hubiera permitido que el contrato del defensa llegara a su fin en primer lugar. Si los Reds le hubieran atado a un nuevo acuerdo cuando estaba en la cima de su rendimiento durante la campaña 2024-25, en la que ganaron el título, entonces habrían podido exigir una cantidad decente cuando llegara el momento de separar sus caminos, pero el francés acabó marchándose gratis tras una temporada individual desastrosa. Tal y como se dio todo, habría sido directamente extraño que el Liverpool accediera a las desorbitadas exigencias salariales de Konate, al parecer de unas 250.000 libras por semana, en medio de una campaña caótica marcada por una serie de errores de gran repercusión, y con unas durísimas negociaciones que se habían alargado durante meses y meses sin llegar a nada, pese a que el jugador afirmó en abril que estaba cerca de un acuerdo. El Liverpool, al menos, ya ha fichado a posibles sustitutos en Giovanni Leoni y Jeremy Jacquet, pero esto no deja de haber sido una pérdida de tiempo enorme para todo el mundo. Nota: D

    Para el Real Madrid: Se supone, por tanto, que el Real Madrid le dará al objetivo de largo recorrido Konate el tipo de salario astronómico que busca, lo que, pese a que no pagará traspaso, representa un riesgo dado lo mal que estuvo el central durante la débil defensa del título del Liverpool. Conviene recordar que, según se informó, Los Blancos habían decidido poner fin a su interés en el jugador ya en noviembre del año pasado, y eso es revelador. El francés es un buen defensa en sus mejores días y, con 27 años, probablemente aún no ha llegado a los años de plenitud para los jugadores de su posición. El Real está apostando, en la práctica, por que recupere su mejor versión en España, y podría ser una solución de coste relativamente bajo para una zona problemática del equipo; David Alaba dejará el Bernabéu este verano, Antonio Rudiger ya ha dejado atrás sus mejores años, Eder Militao sigue lastrado por las lesiones y Dean Huijsen aún es muy joven. Konate no es precisamente una solución de primer nivel, sin embargo, y esta operación tiene el aire de un movimiento que podría torcerse muy rápido dado el intenso escrutinio que rodea a Los Blancos, tanto por parte de la afición como de los medios. Nota: B

    Para Konate: Sin duda, el gran ganador de esta situación es Konate, que está a punto de conseguir tanto su soñado fichaje por el Real Madrid como el salario descomunal que ansía. Sin embargo, tendrá que adaptarse rápido como posible titular junto a Huijsen; en el caldero que es el Bernabéu, habrá mucha menos paciencia con el tipo de errores que marcaron su última temporada en Anfield. Konate ha seguido los pasos de Trent Alexander-Arnold al completar un fichaje gratis por el Madrid, y las dificultades del inglés en su temporada de debut deberían servirle de advertencia. Sin embargo, si puede recuperar pronto la confianza y su mejor nivel, entonces tendrá la oportunidad de asentarse como una pieza clave en uno de los clubes más grandes del mundo en el nuevo Real de Jose Mourinho. Que sea algo de lo que realmente es capaz, no obstante, está lejos de estar garantizado. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 de junio: Bernardo Silva (del Manchester City al Real Madrid, gratis)

    Para el Manchester City: La pérdida de una leyenda. Bernardo es, sencillamente, uno de los mejores futbolistas que han jugado jamás en la Premier League, un mediapunta maravillosamente trabajador e innovador que fue absolutamente fundamental en la etapa de éxito sostenido del Manchester City. De hecho, el portugués era esencialmente el jugador perfecto para Pep Guardiola, razón por la que el catalán le tenía tanto aprecio e incluso derramó algunas lágrimas durante la emotiva despedida de Silva en el Etihad. Guardiola esperaba que el jugador de 31 años terminara su carrera en el City, pero esta era una salida que se venía gestando desde hacía tiempo. Verle marcharse gratis, obviamente, no es ideal desde una perspectiva financiera, pero era lo mínimo que merecía después de nueve años de servicio estelar. Aun así, en el City echarán muchísimo de menos su calidad, su inteligencia y, quizá por encima de todo, su personalidad. Nota: D

    Para el Real Madrid: Dos motivos para celebrarlo. No solo ha conseguido el Real Madrid a un jugador de una calidad sobresaliente a coste cero, sino que además le ha arrebatado su fichaje al eterno rival, el Barcelona. Después de meses de especulación, sobre la que incluso el propio Bernardo llegó a pronunciarse, su fichaje por el Camp Nou parecía un hecho. Sin embargo, la llegada de Jose Mourinho al Bernabéu lo cambió claramente todo. 'The Special One' convirtió el fichaje de su compatriota en una prioridad y la operación quedó prácticamente cerrada en 36 horas. Los mejores días de Silva están, sin duda, atrás, pero durante la pelea por el título de la Premier League de la pasada temporada demostró que sigue siendo capaz de imponerse en los grandes partidos, y su actuación contra el Arsenal en el Etihad fue sobresaliente. Quizá más importante que cualquier otra cosa, Bernardo es probablemente el modelo ideal para los miembros más jóvenes de la plantilla del Madrid, la personificación de lo que Mourinho quiere de sus jugadores, esa mezcla perfecta de talento y tenacidad. En ese contexto, es fácil entender por qué el Real Madrid le birló al Barça el fichaje del internacional portugués. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: El traslado a España que llevaba tanto tiempo buscando. Durante al menos los tres últimos veranos, si no más, Silva ha sido vinculado con un traspaso a uno de los grandes de LaLiga. Una y otra vez, sin embargo, Guardiola le convenció para pasar otra temporada en el Etihad. Esta vez, no hubo manera de hacer cambiar de opinión a Bernardo, y ahora por fin tendrá la oportunidad de jugar para una de las superpotencias tradicionales del fútbol europeo. Es cierto que el Madrid atraviesa un momento complicado, después de haber sido desbancado de la cima del fútbol español por el Barça, pero ayudar a Mourinho a devolverlo a su trono es un desafío que, sin duda, asumirá con gusto y disfrutará. La competencia por un puesto en el Real Madrid es feroz y Silva ya no es tan dinámico como antes, pero, como ha señalado Guardiola, los primeros cinco metros están en tu cabeza y, en ese sentido, pocos jugadores son tan rápidos como el excapitán del City. Así que, aunque quizá sea una pena que no se marchara al Madrid siendo un poco más joven, Bernardo tiene la experiencia y la calidad para emular a Luka Modric, a quien Mourinho llevó al Bernabéu, brillando en España hasta bien entrada la treintena. Nota: A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 de junio: Marc Cucurella (del Chelsea al Real Madrid, 60 millones de euros)

    Para el Chelsea: Este parece un caso extraño para el Chelsea; Cucurella es un jugador que se ha convertido en una figura defensiva clave para el club desde su llegada en 2022, tras un inicio poco prometedor, así que verle salir con pérdidas resulta un poco desconcertante. En su mejor versión, es posiblemente uno de los mejores del planeta en su posición. Dicho esto, el Chelsea pagó claramente de más en su momento cuando fichó al español del Brighton por 60 millones de libras (80 millones de dólares) y, dado que según los informes había comunicado en privado su intención de marcharse y se había mostrado abiertamente crítico con la forma en que se está gestionando el club, probablemente estará satisfecho con recuperar hasta 52 millones de libras (69 millones de dólares) tras considerar que no era intocable. De hecho, puede que le hubiera costado sacar más que eso en futuros mercados por un jugador que cumple 28 años en julio. La salida de Cucurella también implica que una plantilla muy falta de experiencia se queda sin una de sus cabezas más curtidas, pero el Chelsea debe de confiar en que el joven Jorrel Hato pueda llenar ese vacío, al igual que el esperado nuevo fichaje Valentin Barco. Nota: B-

    Para el Real Madrid: Parece que, diga lo que diga Jose Mourinho, se hace, ya que el Real Madrid arranca su campaña de fichajes temprana con una incorporación sorprendente. El club ya gastó mucho en un lateral izquierdo el verano pasado para repescar a Alvaro Carreras del Benfica y llevarlo de vuelta al Bernabéu, pero eso no le ha impedido desembolsar una gran cantidad por Cucurella, que según los informes fue identificado como objetivo por su nuevo y viejo entrenador. Una cifra de 60 millones de euros es muy elevada para un equipo que ha adoptado un enfoque bastante austero en el mercado de fichajes en los últimos años, y exigirá un rendimiento inmediato de su inversión por parte de un jugador cuya forma ha bajado algo en los últimos meses. A punto de cumplir 28 años, Cucurella debería estar en el mejor momento de su carrera, pero ¿cuántos años más de alto nivel va a sacar realmente el Real Madrid de él? Al menos, sí tiene los rasgos de un jugador «de Mourinho» por su energía y agresividad. El Real también se encuentra ahora con cuatro laterales izquierdos del primer equipo: el nuevo fichaje, Carreras, Ferland Mendy y Fran Garcia, así que está claro que tendrá que haber salidas. Nota: C

    Para Cucurella: Sin duda, el gran beneficiado de este movimiento es Cucurella, que ha cumplido su objetivo de escapar de un Chelsea sin rumbo y fichar por uno de los clubes más grandes del planeta en el mejor momento de su carrera. Se había informado ampliamente de que el defensa quería regresar a España, al haberse desencantado con la forma en que BlueCo estaba llevando sus asuntos en Stamford Bridge, pero nadie esperaba que pusiera rumbo al Bernabéu en medio del interés del Atletico Madrid. No sorprende, por tanto, que la operación se cerrara tan rápido, con Cucurella presumiblemente diciendo que sí de inmediato cuando llamó el Real Madrid. Teniendo en cuenta que aparentemente era una apuesta de Mourinho, también tiene muchas opciones de consolidarse como un jugador clave, con Carreras probablemente entrando y saliendo del once del portugués. Sin embargo, a la vista del elevado precio, debe rendir de inmediato o se expone a que la famosa impaciencia de la afición del Bernabéu se vuelva contra él, especialmente por sus vínculos con el Barcelona. Nota: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 de junio: Andy Robertson (del Liverpool al Tottenham, gratis)

    Para el Liverpool: Una salida emotiva. Robertson entra con facilidad entre los mejores fichajes de la historia del club, una figura clave en la era de Jurgen Klopp, incorporado por apenas 8 millones de libras procedente del Hull City allá por 2017 y que, en su mejor momento, fue posiblemente el mejor lateral izquierdo del mundo. No se puede negar, sin embargo, que la edad había empezado a pasar factura al jugador de 32 años, motivo por el que el Liverpool se movió pronto para reemplazarlo con la llegada de Milos Kerkez el pasado verano, e incluso habría vendido a Robertson en el mercado de invierno si hubiera podido recuperar a Kostas Tsimikas de la Roma. El problema ahora, eso sí, es que Kerkez todavía no se ha asentado del todo en Anfield, mientras que durante una complicada campaña 2025-26 para el Liverpool quedó dolorosamente claro que la experiencia, la tenacidad y la personalidad de Robertson se van a echar mucho de menos en Merseyside. De hecho, la preocupación entre la afición ahora es que la marcha de Robertson, junto con la de Mohamed Salah, solo provoque que el nivel baje aún más la próxima temporada. Nota: D

    Para el Tottenham: Sigue siendo un movimiento sorprendente. El Tottenham intentó obviamente fichar a Robertson en enero, pero era difícil entender exactamente por qué. Puede que la plantilla del Tottenham careciera de calidad y profundidad en varias zonas del campo, pero el lateral izquierdo no era realmente una de ellas. Ben Davies acababa de romperse el tobillo, claro, pero el Tottenham seguía teniendo para elegir a Destiny Udogie y al versátil Djed Spence, mientras que el adolescente brasileño Souza acababa de llegar desde el Santos. El argumento era que Robertson habría sido una incorporación importante para un vestuario en desorden, y desde luego puede ayudar al nuevo entrenador Roberto De Zerbi a cultivar una nueva cultura de compromiso al 100 por 100 dentro de la plantilla. El hecho de que llegue finalmente libre es un pequeño extra positivo, pero persiste la sensación de que el Tottenham no necesitaba necesariamente a Robertson. Nota: C

    Para Robertson: Una decisión desconcertante. Se puede entender por qué Robertson estaba dispuesto a dejar el Liverpool en enero. Había quedado relegado a la segunda opción por detrás de un jugador que no estaba rindiendo especialmente bien y quería jugar con regularidad en la Premier League de cara al Mundial, algo que el Tottenham aparentemente estaba dispuesto a ofrecerle. Robertson acabó siendo titular en más partidos en la segunda mitad de la temporada de los que probablemente esperaba, lo que significa que llega en buena forma a su viaje a Norteamérica, pero nunca hubo ninguna posibilidad de que se quedara en Anfield, porque el Liverpool no le ofreció una renovación en ningún momento. Sin embargo, sí tenía otras opciones además del Tottenham, con la Juventus entre los clubes de los que se decía que estaban interesados en fichar al capitán de Escocia. Por eso, resulta un poco extraño que haya decidido unirse a un club que solo evitó por poco el descenso al Championship en la última jornada de la temporada. Sin embargo, puede que Robertson sí encuentre ahora en el Tottenham una opción más atractiva de lo que era en enero, dado que De Zerbi es incuestionablemente capaz de mejorar de forma significativa a los Spurs durante el verano. Aun así, seguimos sin estar convencidos de que Robertson vaya realmente a jugar mucho más en el norte de Londres de lo que jugó en el Liverpool la pasada temporada. Nota: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de mayo: Anthony Gordon (del Newcastle al Barcelona, 80 millones de €)

    Para el Newcastle: Un cambio de enfoque revelador. El Newcastle luchó con uñas y dientes para retener a Alexander Isak el verano pasado antes de permitir finalmente que se marchara al Liverpool. Por triste que parezca, habría sido mucho mejor ceder de inmediato y dejarle salir en cuanto presentó una solicitud de traspaso, porque la perturbación causada por el delantero sueco no favoreció en absoluto ni a Eddie Howe ni a sus jugadores. El Newcastle, por tanto, se ha movido rápido para dar salida a otro atacante descontento, y por una cantidad fantástica. Gordon es un atacante trabajador, talentoso y versátil, pero nunca ha hecho nada con su club ni con su selección que sugiera que vale 69 millones de libras. Por supuesto, el desafío ahora para el Newcastle es invertir bien el dinero, porque desperdició por completo lo que recibió por Isak, y atraer talento de primer nivel no va a ser más fácil este verano. El Newcastle ya no puede ofrecer fútbol de la Liga de Campeones a posibles nuevos fichajes, y su patético 12.º puesto en la Premier League, unido al deseo de Gordon de seguir los pasos de Isak y salir por la puerta de St. James' Park, demuestra que el Newcastle ya no es una amenaza seria para la élite de Inglaterra bajo unos propietarios saudíes cada vez más desinteresados. Nota: B-

    Para el Barcelona: Una señal realmente preocupante. El Barcelona no ha estado en disposición de gastar mucho en jugadores desde hace ya tiempo debido a sus bien documentados problemas para cumplir con las estrictas normas financieras de La Liga, así que no augura nada bueno que su primer movimiento tras poner por fin su casa en orden sea gastarse 80 millones de euros en Gordon. El internacional inglés debería ser, desde luego, una incorporación útil. Puede jugar prácticamente en cualquier posición del tridente ofensivo y es una máquina de presionar, a diferencia de Marcus Rashford, así que es fácil entender por qué Hansi Flick dio luz verde a la llegada de Gordon. Sin embargo, es imposible obviar que el Barça ha pagado de más. Es cierto que Gordon podría hacer un buen Mundial y así dar al precio una lectura más favorable, mientras que también se ha señalado que el scouser marcó 10 goles en la Liga de Campeones de esta temporada, pero seis de ellos llegaron contra Qarabag y Union Saint-Gilloise, y la mitad fueron de penalti. Doce goles en sus últimas 60 apariciones en la Premier League es un indicador mucho mejor del tipo de promedio goleador que los aficionados del Barça deberían esperar de su último fichaje. Así que, aunque Gordon tiene más probabilidades de darle a Flick lo que quiere de un extremo y cobrará menos que Rashford, había mejores oportunidades de mercado en otros sitios, lo que sugiere que el Barça vuelve a tener más dinero que sentido común. Nota: C+

    Para Gordon: El tipo de cosas con las que se hacen los sueños. A pesar de algunas actuaciones realmente irregulares en la Premier League, especialmente durante los últimos dos años, Gordon ha conseguido el fichaje por un gran club que claramente lleva tiempo buscando. Él mismo admitió que los vínculos previos con el Liverpool, el club de su ciudad y del que también era aficionado de niño, le hicieron cambiar de idea, mientras que en un principio parecía que este verano iba a fichar por el Bayern de Múnich. Sin embargo, el Bayern reculó comprensiblemente ante el precio exigido y ahí radica ahora el gran desafío para Gordon. La posible llegada de Julian Alvarez desviaría buena parte de la atención del jugador de 25 años, pero aun así estará sometido a una enorme presión para justificar su precio, porque el Barça no ha pagado 80 millones de euros por un actor secundario. Gordon tiene que demostrar que merece ser titular en un equipo plagado de estrellas, y eso no será fácil. Que se lo pregunten a Rashford, que ahora parece sobrar en el Camp Nou pese a haber sumado un total combinado de 28 goles y asistencias en su temporada de debut en el Barça. Aun así, Gordon probablemente apenas pueda creer la suerte que ha tenido. ¡Va a pasar de jugar con Anthony Elanga a formar junto a Lamine Yamal! Nota: A

    Mark Doyle