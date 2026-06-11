Desde la brillantez de Julián Quiñones hasta la torpe tarjeta roja de César Montes: ganadores y perdedores del 2-0 de México sobre Sudáfrica en su debut mundialista

Aunque fue apenas el primero de 104 partidos, México hizo que el Mundial se sintiera real desde el primer pitido.

Dentro del Estadio Azteca, ruido, color y expectación se desbordaron y llegaron a millones de hogares. Tras siete inauguraciones sin ganar —cinco derrotas y dos empates, incluido el 2-2 contra Sudáfrica en 2010—, el Tri por fin celebró.

Goles de Julián Quiñones (m. 9) y Raúl Jiménez sentenciaron el 2-0 ante los Bafana Bafana, manteniendo el invicto en 2026 y dando al equipo de Javier “Vasco” Aguirre el arranque deseado.

Ahora México se enfoca en Corea del Sur en Guadalajara, aunque lo hará sin César Montes, expulsado en el descuento cuando el partido ya estaba sentenciado.

La afición mexicana respondió como un auténtico anfitrión: animó, cantó y empujó a El Tri hacia una tarde histórica. Aun así, el equipo local podría haber aumentado el marcador ante una Sudáfrica que terminó con nueve jugadores.

GOAL repasa a los ganadores y perdedores del triunfo mexicano.