¿Podría Sandro Tonali abandonar el Newcastle este verano? En Inglaterra aseguran: «Hay un acuerdo de caballeros».





El centrocampista, que se encuentra con Italia en la repesca del Mundial, es uno de los nombres más comentados de cara al próximo mercado de fichajes. Varios clubes de primer nivel de la Premier League y de la Serie A siguen de cerca la situación del jugador nacido en 2000, que en 2023 dejó el Milan para iniciar su aventura con los Magpies.





Tres años después de su llegada, su permanencia a orillas del río Tyne está lejos de ser un hecho y desde los medios locales llegan noticias que ponen en alerta a los pretendientes.