Desde Inglaterra: Harvey Elliott es uno de los principales objetivos del AC Milan. El Liverpool pone precio

Harvey Elliott también está entre los jugadores que sigue el Milan para reforzar el ataque. Según escribe hoy Caughtoffside, el extremo ofensivo nacido en 2003, que milita en el Liverpool, lleva tiempo siendo seguido por los ojeadores del Milan, que habrían dado su nombre al equipo encargado del mercado. Por el momento todavía no hay una negociación, pero, según el sitio inglés, el Milan está listo para pasar de las palabras a los hechos. Elliott es un perfil muy valorado, porque puede jugar tanto por detrás del delantero como de carrilero por toda la banda, y el hecho de que no sea una primera opción de Iraola podría empujarlo lejos de Anfield.







