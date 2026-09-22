El Arsenal de Mikel Arteta, vigente campeón de Inglaterra, está llevando a cabo una pequeña, pero importante, revolución técnico-táctica. Varios protagonistas de la marcha hasta el título fueron puestos en cuestión en verano y también en este inicio de temporada las decisiones tomadas por el técnico vasco están provocando no pocos malestares entre jugadores considerados casi estrellas y que hoy han quedado al margen del equipo.
Entre ellos está Viktor Gyokeres, delantero sueco, que no está encontrando espacio y que ha empezado a mirar a su alrededor de cara al mercado de enero. Y según TeamTalk y otros medios ingleses, uno de los clubes que está iniciando contactos por él es el Milan.