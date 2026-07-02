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CM Grafica Leao Milan 16 9 nuovaGetty Images/Calciomercato

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Desde Inglaterra: el Tottenham de De Zerbi busca reforzar el ataque. Ha contactado con el Milan por Leao, pero su primera opción es otra

AC Milán
R. Leao
Tottenham
Fichajes

El delantero portugués sigue buscando un nuevo destino, a la espera de una oferta concreta de un club de primera línea.

El verano de Rafael Leão podría estar lleno de movimientos en el mercado defichajes. Centrado en el Mundial con Portugal y a la espera del partido contra Croacia que define el pase a octavos, el delantero del Milan sigue siendo clave pese a no entrar en los planes futuros del club. Aunque hubo un tímido acercamiento tras hablar con el nuevo técnico, Rubén Amorim, las declaraciones de finales de mayo, en las que el jugador de 1999 expresó su deseo de probar otra liga, crearon una brecha insalvable.


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  • DE ZERBI NO SE DETIENE

    Hasta ahora, ningún grande de la Premier League ni de La Liga ha mostrado interés por Leao, quien priorizaría esos destinos tras dejar el Milan. Solo el Galatasaray se ha acercado, pero no convence al jugador. Aunque su contrato vence en junio de 2028, el ‘10’ rossonero sigue en la lista de salidas.El Tottenham de Roberto De Zerbi, tras gastar 300 millones en van Eke, Mateus Fernandes y Tonali, busca ahora refuerzos en ataque y bandas, y el nombre de Leão aparece en la lista.


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  • SEGUNDA OPCIÓN

    El portugués ha mantenido una primera charla informativa con el Milan para conocer el coste de una posible operación, aunque por ahora no es la primera opción. El Tottenham busca reforzar su ataque con Eli Junior Kroupi, joven promesa del Bournemouth nacida en 2006, que marcó 13 goles en 33 partidos de la Premier League esta temporada. El exjugador del Lorient, fichado por solo 13 millones de euros, también interesa al Arsenal y al París Saint-Germain, y su valor de mercado ronda los 80 millones de libras (93,5 millones de euros). Como alternativas, De Zerbi sigue al brasileño Savinho, que sale del Manchester City, y a Rafa Leão. Este último, siete años después de llegar al Milan por 50 millones, podría marcharse.


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  • LAS ESTADÍSTICAS DE LEAO EN EL MILÁN

    Rafa Leão llegó al Milan en verano de 2019 procedente del Lille. Ha jugado 291 partidos, marcado 80 goles y dado 65 asistencias. Ganó el Scudetto 2021/2022 y, en enero de 2025, la Supercopa de Italia ante el Inter.

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