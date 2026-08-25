En Inglaterra reavivan la posibilidad de la que ya se había hablado a comienzos del verano. Según fuentes de Football Insider, el Milan ha mostrado interés por Jack Grealish, mediapunta nacido en 1995 del Manchester City, que parecía destinado a regresar al Everton tras su cesión a los Toffees la pasada temporada, pero que finalmente no ha convencido del todo al técnico David Moyes.
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Desde Inglaterra: el Milan piensa en Grealish; sondeo con el Manchester City, termina contrato pronto
LA PETICIÓN
El club de Liverpool, de hecho, no está del todo convencido de un traspaso a título definitivo por el jugador de 30 años y su interés en recuperarlo se ha enfriado a pocos días del cierre del mercado: el Everton se ha alejado de la negociación, a pesar de que el precio del jugador ha caído drásticamente en las últimas semanas. El Milan necesita que la cifra exigida por el jugador, que termina contrato el próximo año, sea inferior a 10 millones de libras para poder cerrar la operación, con el nuevo entrenador, Ruben Amorim, deseoso de asegurarse un mediapunta que juegue por la izquierda antes del final del mercado de fichajes, coincidiendo con la posible salida de Rafael Leao.
LA VOLUNTAD DE GREALISH
Grealish ha jugado en todos los partidos oficiales del City hasta ahora esta temporada, con una breve aparición de 14 minutos desde el banquillo en la victoria por 2-1 contra el Bournemouth del domingo: está por ver si querrá quedarse en el Etihad para luchar por un puesto bajo la dirección de Enzo Maresca o valorar un traspaso a la Serie A. El inglés parece haber relanzado su carrera cedido en el Everton la pasada temporada, brillando en los primeros meses del campeonato: marcó dos goles y dio seis asistencias en sus primeras 22 apariciones con el club, adjudicándose también el premio al Jugador del Mes de la Premier League.
A punto de expirar
Tras una lesión en el pie, se quedó en Merseyside para recuperarse hasta el vencimiento de la cesión en junio: sin embargo, Moyes no quedó satisfecho con el comportamiento de Grealish fuera del campo mientras no podía jugar y, en consecuencia, su regreso al club de Liverpool se cayó. El Milan podría intervenir para cerrar el fichaje a título definitivo al precio adecuado: Grealish termina contrato la próxima temporada y, en consecuencia, el precio no puede ser superior a los 10/15 millones de euros.
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