La lista de futbolistas italianos con contrato en el Chelsea podría alargarse pronto. Después de Marco Palestra y Honest Ahanor, el club inglés ha puesto en el punto de mira a otro joven talento italiano. Se trata, según TeamTalk en Inglaterra, de Francesco Camarda, delantero de la generación de 2008 del Milan que en este inicio de temporada está teniendo pocos minutos con el AC Milan.
Desde Inglaterra: el Chelsea ha puesto a Camarda en el punto de mira del Milan
El Chelsea le sigue con atención
El delantero, que en Italia ha pulverizado numerosos récords, está jugando poco con Amorim a pesar de que es la única alternativa real a Goncalo Ramos presente en la plantilla. Por eso, los dirigentes del Chelsea, muy atentos al mercado inglés, han puesto a Camarda en el punto de mira y están siguiendo con atención su trayectoria en este arranque de temporada.
Hay cola en la Premier
El Chelsea no es el único club que ha incluido a Camarda en su lista de objetivos prioritarios. También Manchester City, Liverpool y Brentford consideran al jugador de la generación de 2008 una posible inversión de alto nivel.
EL MILAN NO LO VENDE
A día de hoy, el AC Milan no ha cambiado de idea sobre el futuro de su joya y, pese al interés de numerosos clubes, no tiene intención de venderlo. De hecho, la decisión de no fichar a otro delantero en verano va claramente en la dirección de una confianza en Camarda que saldrá a la luz a largo plazo. El escaso protagonismo que ha tenido hasta ahora ha coincidido con las dificultades encontradas por Amorim en la búsqueda de un sistema ideal para su equipo, pero el espacio para el jugador nacido en 2008 no tardará en llegar.
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