A día de hoy, el AC Milan no ha cambiado de idea sobre el futuro de su joya y, pese al interés de numerosos clubes, no tiene intención de venderlo. De hecho, la decisión de no fichar a otro delantero en verano va claramente en la dirección de una confianza en Camarda que saldrá a la luz a largo plazo. El escaso protagonismo que ha tenido hasta ahora ha coincidido con las dificultades encontradas por Amorim en la búsqueda de un sistema ideal para su equipo, pero el espacio para el jugador nacido en 2008 no tardará en llegar.