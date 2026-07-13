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CM grafica Openda Juventus 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Desde Francia: la Juventus y el Lens pujan por fichar a Openda; la Champions, factor clave

Juventus
Fichajes
I. Openda

El club francés está interesado en el delantero belga

El Lens insiste por Lois Openda, quien ya jugó allí en la 2022-23. Según Footmercato, el director deportivo del Lens, Jean-Louis Leca, negocia con la Juventus su fichaje. Al jugador belga, nacido en 2000, le atrae la idea de disputar la Liga de Campeones con el subcampeón de la Ligue 1 2025-26.


  • LA FÓRMULA

    El principal escollo es el fichaje de Openda, valorado en 4 millones de euros. Lo más probable es una cesión, con o sin opción de compra. Si se optara por una cesión con obligación de compra o una venta inmediata, la operación se complicaría. Veamos los números. La Juventus pagó 40,6 millones por la cláusula de compra obligatoria al RB Leipzig, que amortizará en cuatro años, empezando en 2026-27. Es decir, si lo traspasara este verano, debería recuperarlos todos para no registrar pérdidas; en cambio, en 2027 le bastarían 30 millones.



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  • ¿CESIÓN AL LENS?

    Dada la evolución de Openda en la temporada 2025-26 y sus dificultades, venderlo por 40 millones parece casi imposible. Pero si tuviera una buena temporada 2026-27 cedido, quizá en el Lens, su venta por 30 millones dentro de un año no sería descabellada.

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