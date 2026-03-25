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nico paz comoGetty Images
Gabriele Stragapede

Traducido por

Desde España - Real Madrid: Nico Paz es un fichaje «imprescindible»: todas las razones, el interés del Inter y la postura del Como

Real Madrid
Fichajes
Inter Milán
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N. Paz

Las razones que llevan al Real Madrid a fichar al número 10 del Como.

Un fichaje «imprescindible».

Así es como nuestros colegas españoles de Marca definen el regreso de Nico Paz al Real Madrid. Una misión que hay que llevar a buen puerto, un objetivo que alcanzar y una meta que superar para recuperar el control total de un jugador que ha demostrado un enorme margen de crecimiento y un potencial aún sin explotar al más alto nivel, además de ser un activo que podría reportar decenas y decenas de millones a losblancos el próximo verano en el mercado de fichajes.

De hecho, los factores que llevan a esta decisión son esencialmente dos: de interés deportivo y de carácter económico.

  • LA CLÁUSULA DE COMO

    Antes de empezar, sin embargo, intentemos aclarar las cosas.

    Los derechos de Nico Paz —ahora jugador del Como— están en manos del Real Madrid, que cuenta con una cláusula de recompra sobre el mediapunta de 21 años para traerlo de vuelta a casa en verano: será válida en el mercado de fichajes de verano de 2026 por una cifra de 9 millones de euros, mientras que se elevará a 11 en el de 2027.

    A un precio tan asequible para un jugador que ya está valorado entre 60 y 70 millones, es difícil que los blancos dejen escapar la oportunidad de recuperar un talento de este calibre.

    Los de Como también han intentado eliminar dichas cláusulas, proponiendo ceder el 50 % de la futura reventa al Real Madrid, pero la respuesta ha sido siempre negativa.

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  • LA CUESTIÓN ECONÓMICA

    ¿Por qué?, se preguntarán.

    El motivo lo desvela Marca al afirmar que Nico Paz se considera un fichaje obligatorio para el Real Madrid. Esos 9 millones de euros son una suma demasiado tentadora como para no gastarla en un futbolista tan joven y con tanto talento por el que, en verano, podrían llegar ofertas iguales o incluso superiores a los 60 millones de euros, según informan desde España.

    Una cifra que obliga a los blancos a recuperar el control absoluto sobre el jugador en caso de traspaso, para asegurarse así el importe íntegro de una posible venta.

  • EL ASPECTO DEPORTIVO

    Nico Paz, por lo tanto, está destinado a regresar a la capital española y solo entonces se evaluará su futuro, teniendo en cuenta también el interés deportivo del club y del propio jugador, que reúne todas las condiciones para convertirse en uno de los grandes protagonistas del Real Madrid del futuro.

    Además, según informa Marca, los blancos no podrían vender al jugador inmediatamente en el mismo mercado de fichajes, una vez que se ejerza la cláusula de recompra.

    Nico Paz tendrá que disputarse todas sus oportunidades con jugadores de la talla de Bellingham, ArdaGüler y Brahim Díaz, futbolistas que ocupan una posición similar a la del argentino en el campo.

    Todo, en cualquier caso, dependerá de quién sea el entrenador durante la próxima temporada y de la voluntad del propio jugador.


  • LA SITUACIÓN DEL INTER Y DEL COMO

    En definitiva, su futuro pasa por el Real Madrid, lo que acaba con las posibles esperanzas del Como de retener al jugador de 21 años un año más en caso de clasificarse para una competición europea (está en la lucha por la Liga de Campeones) y con las del Inter de poder ficharlo en verano.