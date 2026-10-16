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cm grafica david atletico madrid 2026 27Calciomercato
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Desde España: Juventus, el Atlético de Madrid ya ha decidido: tiene preparados 25 millones por Jonathan David

Juventus
J. David
Atlético Madrid

Simeone está cada vez más convencido de la valía del delantero canadiense, cedido por la Juventus al Atlético con opción de compra.

El Atlético de Madrid ya piensa en pagar a la Juventus los 25 millones de la opción de compra de Jonathan David, que ha firmado un gran inicio de temporada con la camiseta de los colchoneros, con un balance de 3 goles en 4 partidos. Así lo informa en España Relevo.


El canadiense, nacido en 2000, es un tipo de jugador que Diego Simeone no tenía y su inicio está convenciendo cada vez más al club: más allá de los números, tanto la aportación del exjugador del Lille al juego del Atleti como su integración en los esquemas del Cholo van viento en popa.


«Tiene algo que no teníamos, es un delantero que se mueve de forma natural hacia la derecha y realiza un gran trabajo defensivo para el equipo», explicó Simeone después del partido ganado al Manchester United en la Champions League.

  • EL ACUERDO

    El club de la capital española intentará negociar con la Juve, pero el dinero ya está en el presupuesto. Según lo establecido en el acuerdo de cesión firmado el pasado verano entre la Juventus y el Atlético de Madrid, el club español tiene una opción de compra por 25 millones de euros.


    Este fue el comunicado oficial del pasado verano: «Juventus Football Club S.p.A. comunica que ha alcanzado un acuerdo con el Club Atlético de Madrid para la cesión temporal, a título gratuito y hasta el 30 de junio de 2027, de los derechos sobre los servicios deportivos del futbolista Jonathan Christian David. El acuerdo contempla, además, la opción de que el Atlético de Madrid adquiera definitivamente los derechos sobre los servicios deportivos del jugador. El importe acordado para la eventual cesión definitiva asciende a 25 millones de euros, pagaderos en cuatro ejercicios».

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