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Desde España - Inter: Bastoni se muestra abierto a fichar por el Barcelona

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A. Bastoni

El club blaugrana prepara el fichaje del defensa nerazzurro.

El Barcelona quiere a Alessandro Bastoni. Ya no es ningún secreto que los blaugranas han puesto sus miras en el defensa central del Inter. Según informa *Marca*, los catalanes consideran prioritario el fichaje de un defensa en sus planes para la próxima temporada, y el jugador del Inter, nacido en 1999, es el principal candidato.

Por su estilo de juego, pero también por su experiencia y por lo demostrado en el Inter, Bastoni representa el objetivo número uno para el Barcelona. Y, a la espera de que puedan comenzar las negociaciones propiamente dichas, habría novedades relacionadas precisamente con la voluntad del defensa italiano, que se encuentra inmerso en los playoffs para clasificarse para el Mundial.

  • LA APERTURA DE BASTONES

    El Barcelona, tal y como ha reiterado el diario español, ya ha tanteado el terreno con Bastoni. Y al parecer habría obtenido el visto bueno del jugador, nacido en 1999, quien habría expresado su deseo de fichar por el club catalán y jugar en el Camp Nou la próxima temporada. Se trata de un rumor importante procedente de España, y el Inter estaría dispuesto a negociar la venta del número 95.

    Sin embargo, aún no se han iniciado los contactos entre los dos clubes.

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  • ¿CUÁNTO CUESTA BASTONI?

    Las negociaciones entre el Inter y el Barcelona aún no han comenzado y, para los blaugranas, el precio supondrá un problema. Su valor de mercado ronda los 70 millones y es poco probable que los nerazzurri estén dispuestos a bajar de esa cifra. El diálogo está aún por construir, pero el Inter no quiere que le pillen desprevenido y, sobre todo, no tiene intención de malvender a uno de los líderes del vestuario, además de ser un seguidor del Inter y uno de los intocables. Desde Milán, por ahora, frenan el acuerdo, pero será fundamental conocer la postura del propio Bastoni.


  • Juego limpio financiero

    Además, el Barcelona sigue teniendo problemas con el Fair Play Financiero y, por ese motivo, por ahora se limita a realizar sondeos exploratorios. Sin embargo, al parecer ya habría obtenido el visto bueno de Bastoni para iniciar y cerrar la negociación con el Inter de cara al próximo verano.

  • LAS ALTERNATIVAS

    El Barcelona no solo ha puesto sus ojos en Bastoni. Deco, director deportivo del equipo blaugrana, está siguiendo a Van de Ven, un central del Tottenham nacido en 2001 que, sobre todo en caso de un posible descenso, podría ficharse a precio de ganga. También se está siguiendo a Schlotterbeck, del Borussia Dortmund.

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