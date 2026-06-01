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World Cup one hit wonders GFXGOAL
Thomas Hindle

Traducido por

Desde el ghanés Asamoah Gyan hasta el colombiano James Rodríguez: un repaso a las estrellas fugaces más memorables del Mundial

A. Gyan
James Rodriguéz
S. Tshabalala
S. Amrabat
E. Diouf
FEATURES
World Cup
Ghana
Colombia
South Africa
Morocco
Senegal

El Mundial ha lanzado a muchos jugadores, que brillaron y luego desaparecieron. GOAL repasa los mejores casos.

Hay un meme, a menudo mal citado, que dice:

A los tíos les encanta sentarse y poner nombres a los deportistas.

Y, por desgracia, hay algo de verdad en ello. Cualquier aficionado al deporte ha participado en alguna charla que se convierte en un concurso para ver quién recuerda al jugador más desconocido, uno cuyo nombre provoque la complicidad del grupo.

Papiss Cissé o Julio Olarticoechea, por ejemplo.

Es un ritual, y más aún en Mundiales. El torneo ha lanzado a muchos desconocidos: algunos sorpresa, otros no tanto. Pero algunos brillan demasiado rápido y luego desaparecen. ¿Qué pasa con esos tipos? Tienen un lugar especial en el fútbol. Por eso GOAL repasa a los mejores ‘éxitos efímeros’ de Mundiales.

  • Asamoah Gyan Getty

    Asamoah Gyan, Ghana

    En 2010, Ghana marcó cuatro goles en el Mundial; Gyan anotó tres. La selección ghanesa fue la gran sorpresa del torneo: bien organizada, con buen juego ofensivo y muy simpática.

    Gyan, que ya jugaba en el Rennes de la Ligue 1, no era un desconocido total, pero tampoco una estrella consagrada. Aquel torneo lo catapultó al primer plano. Marcó el gol de la victoria ante Estados Unidos en octavos. Aunque todo terminó en decepción —falló un penalti en la prórroga contra Uruguay en cuartos—, Gyan sigue siendo una leyenda de ese Mundial.

    • Anuncios
  • James Rodriguez Colombia Ivory Coast 2014 World CupGetty

    James Rodríguez, Colombia

    ¿Quién olvida la volea de James Rodríguez con Colombia? A toda velocidad todo es un borrón: peina el balón, da un paso y remata; la pelota entra volando. En cámara lenta se aprecia mejor: mideel espacio en el borde del área, levanta el balón para evitar al central y conecta el disparo con precisión. Parecía fácil, pero no lo es.



    Pero no fue solo ese gol: Rodríguez terminó el Mundial 2014 con seis tantos y se llevó la Bota de Oro. El Real Madrid, que lo seguía de lejos, pagó una fortuna para llevarlo al Santiago Bernabéu. Pero acabó desinflándose: era demasiado inconformista para un equipo que ya tenía a Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y Karim Benzema. No necesitaban un ‘10’ temperamental, y Rodríguez era eso. Pasó por varios equipos y ahora está, más o menos, sin club.

  • FBL-WC-2022-MATCH62-FRA-MARAFP

    Sofyan Amrabat, Marruecos

    Quizá Amrabat se resuma en una sola entrada. En la semifinal ante Francia, el centrocampista dejó algo de espacio a Mbappé por la banda. El francés se lanzó por la izquierda. Ese tipo de jugadas suelen acabar en gol.

    Sin embargo, el entonces desconocido mediocampista persiguió a Mbappé y realizó una memorable entrada deslizante que mantuvo a su equipo en el partido. Esa acción definió su Mundial: una serie de actuaciones dominantes que llevaron a la selección africana a semifinales. Pero su brillo duró poco. Su fichaje por el Manchester United nunca tuvo mucho sentido y el año pasado fue un jugador de reparto en el Betis.



  • South Africa v Mexico: Group A - 2010 FIFA World CupGetty Images Sport

    Siphiwe Tshabalala, Sudáfrica

    Marcó un gol tan espectacular que Peter Drury lo comentó en otro idioma. Tshabalala anotó el primer gol de Sudáfrica contra México en el Mundial de 2010 tras una carrera impresionante y un disparo que se coló por la escuadra, para rematar con una celebración que acabó marcando el torneo.

    El tanto le valió la nominación al premio Puskas, aunque Sudáfrica sufrió como anfitriona. Después, Tshabalala tuvo una carrera satisfactoria en Sudáfrica y Turquía. Pero ese momento y ese torneo perdurarán en la memoria.

  • El-Hadji Diouf Senegal 2002Getty

    El Hadji Diouf, Senegal

    El Liverpool fichó a Diouf antes del Mundial de 2002; esperaba que aquel joven de 21 años reforzara el ataque de un once que ya contaba con Michael Owen, entonces Balón de Oro. En ese momento debían de creer que habían encontrado una joya. Diouf brilló en Corea del Sur y Japón, aterrorizando a las defensas rivales con su velocidad y creatividad. Gracias a eso entró en el once ideal del torneo y llevó a Senegal a cuartos de final en su debut mundialista.

    Sin embargo, su paso por Anfield fue un fracaso y terminó deambulando por varios equipos. Su mejor marca goleadora, nueve tantos en una temporada, la logró en 2004 con el Bolton.

  • Saeed Al-Owairan Saudi Arabia 1994OMAR TORRES

    Saeed Al-Owairan, Arabia Saudí

    Mira este gol.

    ¿Una estrella? No. Al-Owairan marcó 14 goles oficiales con Arabia Saudí; ese fue el 13. En clubes no destacó: jugó toda su carrera en el Al Shabab de la Liga Saudí, pues la ley de entonces impedía fichar en el extranjero. ¿Uno de los mejores futbolistas asiáticos de la historia? Sin duda. El mundo apenas lo vio en acción, salvo en un día mágico.