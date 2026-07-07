Tras ilusionar al país, el sueño mundialista de la selección masculina de Estados Unidos se esfumó con una humillante derrota 4-1 ante Bélgica.

Durante gran parte del torneo, el equipo de Mauricio Pochettino pareció capaz de aspirar de verdad al título. Pero las carencias que se habían arrastrado durante toda la preparación para el Mundial —sobre todo en defensa— resurgieron en el peor momento posible. Estados Unidos cometió cuatro errores graves, Bélgica los castigó todos y el marcador final podría haber sido fácilmente aún más abultado.

Al quedarse de nuevo fuera de los cuartos de final —ronda que no alcanzan desde 2002—, surgirán dudas sobre por qué una de las generaciones más talentosas del país no pudo dar el paso siguiente. GOAL analiza los ganadores y perdedores en Seattle.



