De los siete jugadores del Inter en el Mundial —Manuel Akanji, Lautaro Martínez, Hakan Çalhanoğlu, Ange-Yoan Bonny, Marcus Thuram y el ya exjugador Denzel Dumfries—, el centrocampista croata Petar Sucic es el que, hasta ahora, ha salido más reforzado gracias a sus actuaciones. Aunque Croacia cayó ante Portugal, el mediocampista, fichado el pasado verano al Dinamo de Zagreb por 15 millones de euros, ha sido una de las revelaciones del equipo de Dalic y ya atrae la mirada de varios clubes europeos.
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Desde Croacia - Inter: el Mundial dispara el valor de Sucic; el Real Madrid y la Premier League se interesan por el croata, y los nerazzurri piden más de 50 millones
EL REAL MADRID Y LA PREMIER TOMAN NOTA
Una asistencia a Inglaterra, un gol a Ghana y su constante aportación ante Panamá y Portugal han llevado al diario croata «Vecernji» a elogiar el rendimiento del jugador del Inter Sucic en este Mundial y a destacarlo como imprescindible para Dalic. Es clave hoy y, sobre todo, para el futuro, cuando ya no esté Luka Modrić. El centrocampista está en la mira del Real Madrid y de varios clubes ingleses.
EL INTER DISPARA MUY ALTO
Según Vecernji, Petar Sucic es una inversión del Inter para el futuro, con retornos deportivos y económicos. Aunque su primera temporada en la Serie A ha estado marcada por la adaptación, ha sumado 50 partidos, 4 goles y 4 asistencias, y su valor de mercado ya rondaría los 50-60 millones de euros. Su contrato con el Inter vence en junio de 2030 y cobra 1,5 millones de euros netos por temporada.
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