Desde Croacia - Inter: el Mundial dispara el valor de Sucic; el Real Madrid y la Premier League se interesan por el croata, y los nerazzurri piden más de 50 millones

Una asistencia a Inglaterra, un gol a Ghana y su constante aportación ante Panamá y Portugal han llevado al diario croata «Vecernji» a elogiar el rendimiento del jugador del Inter Sucic en este Mundial y a destacarlo como imprescindible para Dalic. Es clave hoy y, sobre todo, para el futuro, cuando ya no esté Luka Modrić. El centrocampista está en la mira del Real Madrid y de varios clubes ingleses.