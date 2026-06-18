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England fans DallasGetty
Thomas Hindle

Traducido por

Desde arrasar en los rodeos hasta cantar Oasis con sombreros de vaquero: así se sumergieron los aficionados ingleses que viajaron a Texas en la cultura tejana y estadounidense

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Analysis
Inglaterra
World Cup
H. Kane
Inglaterra vs Croacia
Croacia
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Ghana

Los aficionados ingleses viajaron a Texas para ver el primer partido de los Tres Leones en el Mundial. Allí encontraron rodeos, camionetas, sombreros de vaquero, canciones de Oasis para cantar juntos y una experiencia única.

DALLAS — Un rodeo ofrece el típico espectáculo: acento sureño, pisadas de vacas, música country a todo volumen, sombreros de vaquero, cerveza barata y comida en exceso. 

Pero el martes por la noche, durante unos extraños y breves minutos, los aficionados ingleses lo hicieron suyo: calló el acento sureño y sonó Neil Diamond. Comenzó una versión algo torpe de «Sweet Caroline», himno no oficial —y algo desairado— de las muchas hazañas de Inglaterra en torneos. 


Luego volvió el silencio y todo volvió a la normalidad. Así ha sido con Inglaterra y Dallas. Este es el lugar más estereotípicamente estadounidense que existe, y los aficionados ingleses lo han acogido como tal. Las connotaciones de los aficionados ingleses cuando viajan suelen ser negativas. Pero este Mundial, tan aparentemente estadounidense, ha proporcionado una experiencia aparentemente estadounidense a los seguidores que han viajado hasta aquí. 

«Alquilé una camioneta [Dodge] Ram enorme, de 2,5 litros. Es la más grande que he visto. Conducirla por Texas me ha parecido muy americano», explicó a GOAL Howard Taylor, un reconocido aficionado inglés, durante un descanso en una tumbona de la playa de Galveston. 



Los grandes torneos suelen concentrarse en áreas pequeñas, con una “base de operaciones” y desplazamientos cortos. En Estados Unidos es otra historia: los tres partidos de la fase de grupos de Inglaterra se juegan en Dallas, Boston y Nueva York, con traslados que superan las 2.000 millas. Para el aficionado ocasional es un quebradero de cabeza, pero los más fieles lo ven como unas vacaciones.

«Ha sido un viaje bastante largo», explica Taylor. «Llegué el 21 de mayo y no me iré hasta que Inglaterra pierda; por ahora tengo un vuelo desde Nueva York para un par de días después de la final». 

Taylor ha aprovechado el torneo para tomarse unas largas vacaciones. Llegó a Orlando a finales de mayo con hijos y nietas, planeaba quedarse 17 días, pero hizo una escapada a Leipzig para ver a su querido Crystal Palace ganar la UEFA Conference League. El desvío sorprendió a los agentes de inmigración, poco habituados al fútbol.

«No entendían por qué me fui 60 horas a otro país y volví con una mochila. En Inmigración me llevaron a una sala, pero el agente era del Atlético y, al ver mi camiseta del Crystal Palace, lo entendió», relata.

Luego visitó Key Largo, Key West, Miami y Galveston antes de llegar a Dallas, siempre en su camioneta. Próximas paradas: Nueva York y Boston. 

Toronto es la siguiente parada, si Inglaterra avanza a dieciseisavos; de lo contrario, volará a Miami. Su único otro plan es el vuelo de regreso a casa, después dela final.

«Es una locura, ¿verdad?», dijo Taylor riendo.

Podría decirse así. Pero su trayectoria es, digamos, descabellada. Su primer partido fuera con la selección inglesa fue un viaje a Múnich para ver a los Tres Leones golear a Alemania 5-1. Por aquel entonces se estaba divorciando y, necesitado de pertenecer a algo, se unió al Club de Viajes de Aficionados de Inglaterra. Desde 2007 solo se ha perdido un partido fuera. Este es su sexto Mundial. Taylor también se ha labrado cierta reputación. 

Durante el confinamiento venció a Gareth Southgate en un concurso de preguntas por Zoom. En la Euro 2012 se disfrazó de Fred Flintstone y se abalanzó sobre 150 antidisturbios.

«Sobreviví para contarlo», señala. 

  • Tanya and JoshTanya Sweeney

    Una bienvenida al estilo de Texas

    Pero no está solo en este viaje. El viaje de Tanya Sweeney a Inglaterra empezó como una forma de acercarse a su hijo. Hace 11 años, quedó al frente de su crianza y hoy el joven tiene 18. Entonces vivían fuera del Reino Unido, pero consiguieron entradas para el Mundial de 2022 en Catar (y pagaron una fortuna). Durante el viaje, alguien le sugirió que tal vez podría conseguir entradas más baratas. 

    «Se ha convertido en una afición que mi hijo Josh y yo compartimos», explica. «No es como si fuera a llevarlo a jugar al paintball u otras actividades; no se me ocurre nada peor». 

    Así inició una gira mundial con su hijo: recorrieron Europa y asistieron a la Eurocopa 2024 en Alemania. Este verano viajarán a Estados Unidos. Para ambos ha sido una experiencia provechosa y divertida; son viajes que combinan fútbol y vacaciones. 

    El itinerario es intenso: rodeo en Dallas, Martha’s Vineyard y el concierto de The Human League en el Radio City de Nueva York. Aunque ya ha estado en EE. UU., sigue resultándole mítico y es una buena excusa para vacaciones.  

    «Dallas es nueva para mí, y también Boston. Nunca he estado allí, pero me habría dado igual la ciudad. Llevaba tiempo deseando hacer este viaje», concluye Sweeney.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    El complejo contexto de Estados Unidos

    Viajar a Estados Unidos en 2026 presenta complicaciones. Los Mundiales siempre resaltan lo bueno y lo malo del anfitrión. Hoy, la imagen global de EE. UU. es contradictoria, y algunos son conscientes de los problemas sociopolíticos que ensombrecen el torneo. 

    «Hay que ser prudente e intentar no ofender a nadie; yo soy muy cauteloso. No he publicado nada desde que llegué aquí», añadió Taylor.

    A otros les preocupa menos.

    «Se habla mucho de la situación política. La gente dice: “No me puedo creer que se celebre allí”, y “¿Por qué querrías ir a EE. UU.?”, y “cuidado con el ICE”. Pero he viajado bastante a EE. UU. y, para ser sincera, eso no es algo que se me pase por la cabeza», dijo Sweeney.

    Para algunos, esto no es nada nuevo.

    «Elijo hoteles céntricos aunque cuesten más y uso Uber; aquí hago lo mismo», concluyó.

  • BBQ signTom Hindle

    El coste de seguir a Inglaterra

    Por supuesto, también está el factor económico. Taylor entró en el Grupo de Aficionados Itinerantes de Inglaterra y obtuvo entradas preferentes de la FIFA. Si Inglaterra llega a la final, pagará menos de 600 dólares en total, pues le reembolsarán cada partido que los Tres Leones no disputen. 

    En cambio, Sweeney ha pagado de su bolsillo: entre entradas, alojamiento y vuelo en business class ha invertido unos 30 000 dólares, más 5 000 libras para comida y bebida. 

    «No me volveré loca. Comeré fuera cuando quiera, pero cuido mi salud: soy instructora de fitness y quiero mantener mi peso, así que no pasaré cinco semanas a base de hamburguesas», añadió. 

    Sin embargo, aún no sabe dónde encontrar comida saludable en Texas.

    «A veces compraré una ensalada en un 7-Eleven», añadió. 

  • England fans 2Getty

    Oasis, sombreros de vaquero y una victoria por 4-2

    Sweeney, Taylor y miles de personas más llegaron a Texas esta semana.

    A 48 horas del kickoff, Arlington lucía extrañamente tranquila. En la calle principal, con dos asadores, algunos bares deportivos, una cafetería y el ayuntamiento, reinaba el silencio. Solo se oían algunos acentos flotando en el viento. Nada más. No ayuda que el estadio de Dallas, como tantos recintos estadounidenses, esté alejado del centro. En la práctica forma parte del vasto crecimiento urbano de la ciudad. 

    Al día siguiente, el ambiente cobró vida: aparecieron camisetas de Inglaterra con nombres como Kane, Beckham, Bellingham y Gerrard. El ruido creció. También se impusieron los sombreros de vaquero de imitación con la bandera inglesa. 

    «Me lo trajo mi hija», dijo un aficionado a la salida del estadio, con una cerveza light en la mano. 

    La noche anterior habían echado a unos pocos ingleses de un pub de Dallas, pero eran la excepción. El ambiente era un choque cultural amigable: sombreros, cerveza light y Oasis a todo volumen en las camionetas. Cuando los jugadores salieron, sonó la música de los Chicago Bulls de Michael Jordan. Todos se pusieron en pie. No desentonaba. 

    En el campo, Inglaterra empezó floja, encajó un gol justo antes del descanso y llegó al entretiempo 2-2. En la segunda parte, Jude Bellingham y Marcus Rashford marcaron para sellar el 4-2 final, victoria merecida. 

    Tras el pitido final los jugadores se quedaron en el campo mirando a la afición que había viajado hasta allí. Cantaban Oasis y muchos llevaban sombreros de vaquero. En las próximas semanas seguirán al equipo, pero también irán a rodeos y conciertos, conducirán camionetas y pasarán horas en aviones. Es un torneo único, lleno de retos e incógnitas.

    Sin embargo, Estados Unidos conserva su encanto y, de momento, todo indica que los hinchas ingleses podrían recibir con entusiasmo un Mundial en este país.

    «Habla con cualquier aficionado inglés que viaje y te dirá que el fútbol es solo una pequeña parte del viaje. Lo importante es todo lo demás que ocurre a su alrededor», afirmó Sweeney. 


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